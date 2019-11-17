Откуда взялся Соник

Антропоморфный еж Соник — обитатель пантеона видеоигр, персонаж не менее культовый, чем Марио, Лара Крофт, Линк («The Legend Of Zelda»), Гордон Фриман («Half-Life») и Дюк Нюкем. Его популярность настолько велика, что компания Sega в 1990-е сделала Соника своим маскотом. В течение следующих 30 лет синий еж из эмблемы и символа стал ядром целой медиафраншизы. Видеоигры, комиксы, мультсериалы и вот фильм.

В 1990-е Соник был для Sega оружием против конкурента Nintendo с их флагманским проектом — похождениями сантехника Марио. Вместо Грибного королевства — Южный остров, вместо вдумчивого пути к принцессе — молниеносные приключения по полным опасностей локациям. От игры к игре (а также в мультфильмах и комиксах) прошлое и настоящее Соника менялись с той же скоростью, с которой он переставляет ноги в красных кроссовках. Все текло, все менялось: название чудо-острова, история происхождения (проясненная в комиксе издательства Archie Comics), сценарии спасения мира. Стабильно множилась лишь группа поддержки: соратники (лисенок Тейлз), поклонницы (розовая ежиха Эми Роуз) и друзья-соперники (боевитая ехидна Наклз, ставшая мемом в 2018-м).

Не менялось лишь одно обстоятельство — противостояние Соника злому гению Эггману (он же доктор Роботник), 185-сантиметровому увальню с IQ 300. Эггман всячески стремился захватить мир и превратить всех в послушных роботов.

Мультсериалы про Соника начали появляться еще в 1990-е (с 1993-го по 1999-й вышло три), но пускать его в кино не спешили. Посмотрев на провал вышедших в 1993-м игровых «Супербратьев Марио», Sega, возможно, передумала во всем давать Nintendo симметричный ответ. К слову, сейчас анимационный фильм про Марио делают создатели «Гадкого я».

Мультфильмы, комиксы и видеоигры — соперникам и без кино хватало забот. На телевидении два титана игровой индустрии мерились успехами мультсериалов про Соника и про покемонов (первое аниме про Эша и Пикачу стартовало в 1997-м). Однако когда объявили о выходе фильма «Покемон. Детектив Пикачу», Соник тоже засобирался на большой экран.

Первые постеры и кадры «Соника в кино» обещали антропоморфного ежика с длинными ногами и — о ужас! — человеческими зубами. Эти картинки вызывали иронию у публики, а вот первый же трейлер привел ее в ужас. Зачем нужен «Бабадук», если в настоящее чудовище превращается любимая игрушка твоего детства? Среагировав на отзывы зрителей, Paramount перерисовала Соника, что обошлось студии в дополнительные 5 миллионов. Дата премьеры переехала с 8 ноября 2019-го на 14 февраля 2020-го. Но опасения остались.

Почему экранизации видеоигр удаются через раз

С премьеры злополучных «Супербратьев Марио» прошло почти 30 лет, а экранизации видеоигр все еще остаются рискованным предприятием. На каждую культовую «Смертельную битву» или «Обитель зла» приходятся три мусорных фильма. Помните Уве Болла с его «шедеврами» типа «Во имя короля: История осады подземелья» (2006), «Постал» (2007) и «Фар Край» (2007)? Даже успешные кейсы рискуют превратиться в ерунду: атмосферный хоррор «Сайлент Хилл» (2006) получил сомнительное кровавое продолжение, а клюквенный боевик «Хитмэн» (2007) перезапустили еще более беспомощным «Агентом 47» (2015); сумбурная новая «Лара Крофт» (2018) с Алисией Викандер заставила критиков с тоской вспоминать дилогию с Анджелиной Джоли. В общем, почти каждая экранизация игры вызывает какие-то претензии. «Макс Пэйн» (2008) с Марком Уолбергом зачем-то косил под «Город грехов» . «Принц Персии: Пески времени» (2010) не перепрыгнул планку «нормально». «Варкрафт» (2016) Дункана Джонса был живым и все равно оказался самой невыразительной работой этого самобытного режиссера. «Кредо убийцы» (2016) заставило усомниться в таланте визионера Джастина Курзеля (не помог даже Майкл Фассбендер в главной роли и в качестве соратника-продюсера).

В большинстве случаев поэтика видеоигр отторгает классические голливудские сюжеты, а их собственного нарратива оказывается недостаточно для связной истории, которая бы стройно смотрелась на большом экране. Время в видеоиграх, как бы их ни пытались сравнивать и сращивать с кино, протекает иначе. На знакомство с миром и персонажем у игрока есть гораздо больше часов, чем у зрителя: схематичные герои, состоящие из усов и ботинок, раскрываются только к «концу сезона», если мыслить сериальными категориями. У некоторых, как у Соника или Пикачу, этого характера вообще нет. Да и зачем он игроку, сообщающему персонажу-аватару свойства собственной личности? Впрочем, у «Соника в кино» внятный сюжет как раз имеется.

О чем, собственно, фильм

Супербыстрый ежик родился на далекой планете, где его воспитывала мудрая Сова. Когда его сверхскорость привлекает внимание загадочных созданий в балахонах, Соник (голос Бена Шварца из «Парков и зон отдыха», в дубляже — Антон Комолов) вынужден бежать на Землю. Путешествовать между мирами он может при помощи колец из волшебного мешочка. На Земле ежик надолго зависает в провинциальном городке Грин Хиллз, где превышают скорость разве что черепахи, а полицейский Ваковски (Джеймс Марсден) рассказывает о своих амбициях пончикам. Не знавшего семьи Соника этот удушающий уют очаровывает: он читает комиксы про «Флэша», слушает Queen, смотрит вместе с Ваковски и его супругой Энни (Тика Самптер) старые фильмы. Ну, как вместе — подглядывает через окно. Так бы и был третьим лишним, если бы не случай на бейсбольном поле. Расстроившись, что он абсолютно одинок, Соник достигает такой скорости, играя сам с собой в бейсбол, что во всем городе вырубает свет. Инцидент начинают расследовать власти, точнее, доктор Роботник (Керри), спрятанный в государственной тюрьме как раз для грязной работы. На ежика начинается охота, и Ваковски, мечтающий переехать в Сан-Франциско, — единственный, кто может ему помочь.

Что же получилось

С горечью приходится признать, что самые душевные сцены в фильме — открывающие и закрывающие титры: в первых звезды логотипа Paramount заменяют фирменные кольца Соника, в последних фильм пересказывается в формате 8-битной игры, демонстрируя графическую эволюцию франшизы. Плюс душераздирающий момент, когда Соник гоняет сам с собой в бейсбол, отыгрывая каждую позицию на поле: он и бьющий, он и принимающий, он и вся остальная команда.

Обилие деталей и мелких завихрений сюжета создает ощущение, что фильм Джеффа Фаулера насыщен действиями, но по большей части эти действия — просто жестикуляция. Треть хронометража занимают комические скетчи: Соник бегает по дороге с черепахой в руках, Соник завязывает драку в баре (следует калька с рапида из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), Соник общается с собакой и так далее.

Но на самом деле центральный герой фильма не ежик, а человек — офицер Том Ваковски, чью фамилию (Wachowski) в дубляже изменили, чтобы, видимо, зрители не шутили про сестер Вачовски. Этот 40-летний мужчина в самом расцвете сил мечтает о чем-то большем, чем пончики и черепахи, и готов покинуть глухую провинцию, где экшена примерно ноль. Однако знакомство с подростком-ежом внезапно заставляет его усомниться в этих планах. Одинокий Соник уверен, что маленькие дела, сделанные прямо сейчас на благо близких, лучше подвигов, совершенных непонятно где, когда и для кого.

Делать фильм про возрастной кризис 40-летнего мужика с рейтингом 6+ — довольно странная идея, но понятная — кажется, настоящая целевая аудитория «Соника» не дошкольники, а их ностальгирующие родители. На это намекает и Джим Керри в роли доктора Роботника (тут актер возвращается к своей фирменной пантомиме, которую старательно избегал с конца 1990-х — начала 2000-х). И кастинг Джеймса Марсдена, восходящей звезды нулевых, карьера которого после «Людей Икс» (2000) и «Трассы 60» (2001) пошла на спад. Оператор Стивен Ф. Уидон также копирует манеру фильмов 1990-х и отчасти 2000-х. Узнаваемые движения камеры превращают обычный американский лес в сказочный, каким он был в какой-нибудь «Джуманджи», а все сцены в интерьерах сняты с такой непривычной сегодня медлительностью, словно камера прикручена к полу шалуном Кевином Маккаллистером (он, конечно, духовный брат Соника). При этом общее ощущение ностальгического уюта ставит Соника в один ряд с классическими хитами VHS. В видеопрокате кассета с «Соником» могла бы занимать место между «Бетховеном» и «Стюартом Литтлом».

Именно этот упор на ностальгию и вызывает главные сомнения. Зачем смотреть на Керри образца 1990-х, если актер прямо сейчас выдает лучший перформанс своей жизни во втором сезоне «Шучу»? Зачем смотреть в добрые глаза Марсдена, если и даже его камбэк в «Мире Дикого Запада» кажется актом благотворительности (по отношению к актеру, а не зрителям)? Музыка Queen, которую слушает Соник, конечно, не устареет никогда, но нужна ли ей нагрузка в виде беготни и черепахи? Каждый решит это для себя сам.

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