Лагерная поэзия: 10 лучших фильмов и сериалов о летних каникулах

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Возраст: 6+

Находясь на каникулах в летнем лагере, пионер Костя Иночкин нарушает распоряжение начальника лагеря Дынина не переплывать через речку — пионеры должны находиться в изоляции, чтобы не подхватить у деревенских заразу, например коклюш. Иночкина как злостного нарушителя отправляют домой. Но мальчик сразу представляет себе, как его досрочное возвращение до смерти расстроит бабушку. Перед его глазами встает, как наяву, сцена похорон: скорбящие идут за гробом, выстроившись в форме вопросительного знака, с плакатом «Зачем ты убил бабушку?».

Именно из-за этой сцены дипломная работа Элема Климова сначала попала под цензурный запрет: фото бабушки издалека напоминало портрет тогдашнего генсека Хрущева. К тому же на Никиту Сергеевича намекала шуточная маска кукурузы — царицы полей, под которой во время карнавала скрывался все тот же Иночкин. После попыток Хрущева массово высаживать кукурузу в СССР вся страна распевала по этому поводу издевательские частушки. Иночкин, который вернулся в лагерь и остался жить на нелегальном положении, представлялся этаким диссидентом, а пионерский отряд, который скрывал его, подкармливал и пытался отменить родительский день, — фрондой против руководства.

На самом деле фильм Климова рассказывал в первую очередь о ребенке с необычайно развитым воображением, которое превращает обычные вещи в фантасмагорию: докторша орет как пожарная сирена, ночью Иночкину грозят в темной аллее ожившие гипсовые статуи пионеров, а в финале, вырвавшись на свободу, он перелетает через реку по воздуху.

«Королевство полной луны»

Возраст: 12+

Нежнейший фильм о детской потерянности и взрослении, сконструированный Уэсом Андерсоном из пружинок и картинок, платочков и клубочков, загадок и мармеладок. Действие происходит в Новой Англии в 1965 году. Отважный очкарик Сэм Шикаски бежит из лагеря скаутов, прихватив палатку, ружье и все, что нужно для выживания на природе, как учили. К нему присоединяется его подруга по переписке Сюзи и берет с собой кучу вещей, которые выжить на природе никак не помогут: проигрыватель с пластинками, книжки и котенка.

Сюзи и Сэм познакомились во время детской постановки оперы Бриттена «Ноев ковчег», нашли друг в друге родную душу и решили вместе сбежать из противного мира взрослых. Их родители и наставники — унылые и скучные люди, растратившие свою жизнь попусту, вместо того чтобы смотреть на приливы, танцевать на пляже под Франсуазу Арди и читать книжки вслух. Этих нелепых взрослых, которые снаряжают погоню за детьми, изображает весь цвет Голливуда. Эдвард Нортон в роли вожатого в коротких штанишках, который ходит по линейке. Фрэнсис МакДорманд и Билл Мюррей — родители Сюзи, оба адвокаты, которые и дома спорят, как в суде. Брюс Уиллис — шериф с печалью в глазах, с которым мать Сюзи без особого энтузиазма изменяет мужу. И самая страшная — Тильда Суинтон в роли представительницы соцслужбы, которая может упечь Сэма в сиротский приют. Андерсоновский стиль настолько избыточен и переполнен мелкими деталями, что его мир кажется отчасти кукольным. Но за всеми этими стекляшками, промокашками и нарочитым инфантилизмом прячется суть: за какие еще бирюльки нам уцепиться в детстве, чтобы не стать как они — взрослые, которые собачатся друг с другом с печалью в глазах?

«Сто дней после детства»

Возраст: 12+

Романтический подросток Митя Лопухин переживает первую влюбленность. В пионерлагере, расположенном в старинной дворянской усадьбе, его настигает солнечный удар и одновременно озарение: одноклассница Ерголина, которую он прежде не замечал, теперь кажется ему самой прекрасной девочкой в мире. Но Ерголина смотрит в сторону наглого и заносчивого Лунёва, как в песне Окуджавы про любовный треугольник: «Что касается меня, то я опять гляжу на вас. А вы глядите на него. А он глядит в пространство». Тогда Лопух идет ва-банк: вычитав в «Герое нашего времени», что женщины до безумия влюблялись в хромого Вернера, он просит своего верного оруженосца, пионера Лебедева, загипсовать ему ногу, чтобы романтически хромать. Любовный треугольник становится квадратом: теперь на Лопухина смотрит влюбленными глазами пионерка Загремухина.

Полный романтического томления фильм стал дебютом 14-летней школьницы Татьяны Друбич, в которой режиссер Сергей Соловьев, вдвое ее старше, нашел свою будущую музу. Друбич могла бы сыграть советскую Лолиту, но в чопорном СССР 1975 года эта история была под запретом, и в фильме Соловьева пионеры чинно репетировали на каникулах пьесу «Маскарад» — восторженный вожатый Сережа изо всех сил прививал им любовь к классике. Никто из школьников еще толком не понимает мотивов лермонтовских персонажей, только Лопухин считывает в пьесе главное и объясняет бесчувственному Лунёву про страсть Арбенина к Нине, которую играет Ерголина: «Жизнь и смерть не могут зависеть от какой-то Нины!» — «Он ее просто любит, Лунёв». — «Но не до такой же степени!» — «До такой».

«Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Возраст: 0+

Спустя 10 лет после соловьевского фильма на ТВ вышел любимый школьный мюзикл советских детей про Петрова и Васечкина — тихоню и хулигана, которых режиссер Владимир Алеников придумал для сатирического киножурнала «Ералаш». Они тоже сохнут по однокласснице Маше и в первом фильме дилогии пытаются покорить ее с помощью классической пьесы Шекспира «Укрощение строптивой». Но дети тут помладше, и пубертатного томления, как у Соловьева, нет и в помине — сплошные песни-танцы и детские шашни.

Фильмы про Петрова и Васечкина снимались на Одесской киностудии, где несколькими годами ранее сделали «Трех мушкетеров», и с тем же неповторимым саундом ВИА «Фестиваль» под управлением Максима Дунаевского.

Невероятно, но советские цензоры все-таки ухитрились найти в этом невинном мюзикле крамолу: музыка показалась им проникнутой «американским влиянием», а пластика танцующих детей — «не пионерской». К тому же во втором фильме Алеников перенес в пионерский лагерь действие гоголевского «Ревизора» и «Дон Кихота», и подобная сатира выглядела по тем временам слишком дерзкой. Вместо ревизора в лагерь на каникулы едет хулиган, состоящий на учете в детской комнате милиции, и по ошибке за него принимают Васечкина, а вместо Бобчинского и Добчинского в лагере подглядывают и сплетничают подружки Добкина и Бобкина. Фильмы положили на полку, и Алеников начал бегать по инстанциям. За Петрова с Васечкиным ходатайствовали композитор Кабалевский, автор гимна СССР Сергей Михалков, драматург Наталья Сац, но в итоге помогла хитрость: Алеников назначил на студии «Экран» просмотр для дочери Андропова, музыкальной журналистки, и перепуганное руководство студии сразу же дало добро на показ фильмов по ТВ.

«Ценности семейки Аддамс»

Возраст: 12+

Когда у Мортиши и Гомеса Аддамс рождается младенец с мрачным лицом и тонкими усиками настоящего джентльмена, их старшие дети Венсдей и Пагсли оказываются этому совсем не рады. Они верят, что с рождением нового ребенка кто-то из них должен умереть, и открывают охоту на карапуза. Чтобы уберечь его, родители отправляют старших детей в летний лагерь, где их заставляют веселиться из-под палки и участвовать в традиционной театрализованной постановке про захват белыми колонизаторами земель индейского племени принцессы Покахонтас.

Барри Зонненфельд, бывший оператор Роба Райнера и братьев Коэн, вдохнул новую жизнь в смертельно элегантных персонажей комиксов Чарльза Аддамса, выходивших в New Yorker и получивших в середине 1960-х свой сериал. Сам Аддамс был большим оригиналом и любителем макабра. Он срисовал Мортишу со своей первой жены, вторая чуть не отобрала у него авторские права на Аддамсов, а его третье бракосочетание состоялось на кладбище домашних животных. Зонненфельду удалось воспроизвести черный юмор печатного оригинала и заодно пустить ядовитую стрелу в сентиментальные голливудские поделки для детей: Венсдей тошнит от диснеевских мультфильмов и приторных «Звуков музыки». А ее новый приятель Джоэл в ужасе визжит при виде плаката с Майклом Джексоном — Зонненфельд, определенно, что-то предвидел! В финале Венсдей выступает в роли защитницы всех детей, униженных противными белокурыми отличниками — толстых, смуглых, чернокожих и увечных, — и сжигает лагерь дотла. По нынешним временам ужасно актуально.

«Гравити Фолз»

Возраст: 12+

Родители отправляют близнецов Дипера и Мейбл на каникулы в городок Гравити Фолз провести лето под присмотром двоюродного деда Стэна, которого они зовут дядей. Стэн владеет сувенирной лавкой «Хижина чудес» и впаривает простодушным туристам сувениры, связанные со всякой паранормальщиной, которая якобы происходит в Гравити Фолз. При этом он не замечает по-настоящему странных существ, которыми кишит округа: Дипер обнаруживает их описание в найденном в лавке таинственном дневнике, который обрывается на полуслове. Он окончательно убеждается, что в городке что-то нечисто, когда Мейбл, которой ужасно хочется найти парня, начинает встречаться со странным типом, похожим на зомби.

«Гравити Фолз» снят Алексом Хиршем для Disney c оглядкой на «Симпсонов» и с прицелом на смешанную аудиторию из детей и взрослых. Для начала Хирш пустил в расход классическую диснеевскую сказку про добрых и работящих гномов, изобразив их ужасными приставучими тварями, которых тошнит радугой, и наполнил свой сериал самыми причудливыми монстрами. Получился этакий «детский „Твин Пикс“», сделанный с совершенно не диснеевским ехидством и без патоки, обычно свойственной продукции студии.

«Мое лето пинг-понга»

Возраст: 16+

Негромкий ностальгический фильм о 1980-х, смотрящий на ушедшую эпоху с ироническим прищуром. 13-летний Рэд с говорящей фамилией Мирикл (то есть Чудесный) летом 1985 года едет с родителями и дерзкой сестрицей-готом на каникулы в курортный городишко Оушен-сити. Это настоящая дыра, где роскошным ужином для всего семейства становится шведский стол, а из всех развлечений для подростков есть только клуб игровых автоматов «Точка отрыва», снаружи похожий на сарай.

Подростковые фильмы 1980-х зачастую были собраны из одних и тех же сюжетов, и режиссер Майкл Талли последовательно пародирует их все. Вот главный герой находит лучшего друга — для Рэда им становится чернокожий Тедди, который умеет танцевать брейк-данс. Правда, дружба едва не заканчивается, когда Рэд отпускает неполиткорректное замечание о чересчур курчавых волосах Тедди. Разруливает ситуацию гель для волос, от которого волосы Рэда становятся такими же. Самая красивая девочка в городе, из-за которой у Рэда случаются неприятности с местными богатыми придурками, пьет подозрительный лимонад, подсыпая туда какой-то порошок, и все время ходит с вытаращенными глазами. А после смертельной ссоры соперник вызывает Рэда на финальный поединок — матч в настольный теннис.

По законам кино 1980-х герой должен найти наставника — им становится чудаковатая тетка, про которую в городе говорят, что она «ест крабов прямо с панцирем, а в сарае держит чучела серферов». Ее сыграла Сьюзен Сарандон, которая в реальной жизни является фанаткой пинг-понга и даже владеет несколькими клубами. Она учит Рэда «чувствовать шарик» почти так же, как Йода обучал Скайуокера быть джедаем. А в финале герой едва не проиграет, потому что, как мы помним, негодяй должен избить героя до полусмерти, прежде чем тот поднимется и даст сдачи.

«Останься со мной»

Возраст: 16+

Характерной приметой 1980-х была ностальгия по 1950-м, и в одном из лучших фильмов о «последнем лете детства» действие происходит в 1959 году в городишке Касл-Рок, придуманном Стивеном Кингом. В его рассказе «Тело» четверо подростков пускаются в трехдневный поход, чтобы найти тело пропавшего местного паренька Рэя Брауэра. Один из мальчишек, Верн, подслушал разговор старшего брата с приятелем о том, что труп лежит на железной дороге (они не заявили в полицию, так как сами катались на угнанной машине). Младшие тут же решают «обнаружить труп» и получить вознаграждение, но на пути их ждет множество испытаний — от встречи со злобным псом, сторожащим свалку, до страшного болота с пиявками и решающей битвы с бандой местных хулиганов. Поначалу никто в Голливуде не хотел браться за сценарий, где нет любовной линии и женских персонажей, а весь сюжет заключается в том, что мальчишки просто идут вдоль путей. Но главными в этой истории были не внешние события, а переживания взрослеющих героев, впервые столкнувшихся со страхом и осознавших, что они тоже смертны. «Бессодержательный» фильм заработал в прокате в разы больше своего бюджета и сделал юного и трепетного Ривера Феникса звездой поколения.

«Американская история ужасов» , 9-й сезон Возраст: 18+

В 1980-е годы с расцветом жанра слэшеров детский летний лагерь у озера превратился в арену кровавой резни: в «Спящем лагере» (1983), «Сожжении» (1981), «Пятнице, 13-м» (1980) таинственные маньяки орудуют среди подростков, приехавших отдохнуть на каникулах вдали от родителей. Создатели сериала-антологии в жанре ужасов Райан Мёрфи и Брэд Фалчук посвятили девятый сезон самой простецкой его разновидности — подростковому слэшеру.

Бугимэн по прозвищу Мистер Звяк, сошедший с ума во Вьетнаме и с позором изгнанный из армии за то, что отрезал уши врагов, в 1970-м устраивает в лагере кровавую баню, в которой выживает только вожатая Рита. Спустя годы она становится владелицей лагеря «Рэдвуд» и приглашает вожатых на новую смену. Мистер Звяк, как водится, сбегает из находящейся неподалеку психушки и снова выходит на охоту. Но скоро оказывается, что он тут не единственный и не главный убийца. Мёрфи с Фалчуком выворачивают наизнанку все каноны слэшера, набивают лагерь под завязку кровавыми маньяками, сталкивают их лбами и вдобавок помещают «Рэдвуд» во временную петлю. Все, кого угораздило погибнуть в лагере, навсегда остаются в нем, как зритель, застрявший в ностальгии по 1980-м и снова и снова смотрящий любимый фильм.

Это страшно уютное зрелище с нежностью воспроизводит и одновременно высмеивает характерные черты ушедшей эпохи, которую нынешний Голливуд эксплуатирует в хвост и в гриву — ее музыку, культ аэробики, нелепую моду, прически и грошовые спецэффекты тогдашних хорроров. Это антиностальгический проект и в то же время очень хитро сконструированный «неправильный» слэшер, где даже «последней выжившей девушкой» оказывается парень.

«Красные дубы»

Возраст: 18+

Если Мёрфи с Фалчуком деконструировали слэшер, то создатели «Дубов» Грегори Джейкобс и Стивен Содерберг препарируют романтические подростковые комедии 1980-х, а заодно нетленную классику тех времен о пути к успеху вроде «Уолл-стрит».

В 1985 году смышленый парнишка Дэвид находит летнюю подработку перед колледжем — нанимается в лагерь «Красные дубы» тренером по теннису для богатых старичков и их скучающих жен, прямо как в «Грязных танцах» (мать Дэвида играет Дженнифер Грей, когда-то блиставшая в роли Бэби). Его девушка Карен, спортивная блондинка, преподает там же аэробику, а приятель Уилер служит на парковке, катается без спросу на роскошных машинах клиентов и продает наркотики обитателям лагеря и персоналу.

Здесь с самого начала нарушены все правила массового кинематографа 1980-х: главный герой с виду ботаник и готовится стать бухгалтером, но встречается с первой красавицей лагеря; солист рок-группы изображен законченным придурком; даже местная акула бизнеса, владелец лагеря мистер Гетти, тоже не сильно преуспел в интеллектуальном саморазвитии. Подобно своему прототипу Гордону Гекко, он обучает одного из подчиненных зарабатывать на бирже легкие деньги инсайдерской торговлей, но выглядит при этом страшно неубедительно. В общем, Стивен Содерберг и примкнувшие к нему режиссеры Дэвид Гордон Грин, Хэл Хартли и Грегг Араки явно поставили себе цель — переосмыслить восьмидесятническую идеологию быстрого успеха и внезапного обогащения и переписать под себя важнейшие фильмы эпохи.