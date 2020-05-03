«Тайна Коко», «Беовульф» и еще 13 фильмов о мифах и культуре разных стран

До 1 декабря в России проходит «Культурный марафон» — проект, который знакомит современных детей с российской культурой и фольклором во всем их многообразии. Яндекс проводит этот марафон вместе с министерством культуры и министерством просвещения. Мы решили вспомнить фильмы, в которых отражаются культура, мифология и история самых разных стран. Что-то из нашего списка можно посмотреть всей семьей, что-то заинтересует малышей, что-то — подростков. Главное, все они помогают понять, как осмысляются мифы и легенды в современном кино.

В основе «Культурного марафона» — необычный онлайн-тест с интересными фактами и историями о культуре народов России. Присоединиться к марафону вместе с детьми и выиграть Яндекс.Станцию с Алисой внутри можно до 1 декабря.

Китай

«Мулан»

Воительница Хуа Мулань из китайской легенды не раз становилась в Поднебесной героиней блокбастеров, а на весь мир прославилась после выхода мультфильма Disney 1998 года. Картина новозеландки Ники Каро — новый взгляд на старую легенду. Сюжет тот же: девушка из провинции надевает мужские доспехи и отправляется на войну, чтобы спасти пожилого отца от мобилизации. Но форма подачи совсем иная, нежели в рисованной «Мулан». Исчезли песни, шутки, романтическая линия и полюбившийся многим дракончик Мушу. На смену им пришли строгие семейные ценности, птица Феникс и ведьма Сянь Лан.

Критики и зрители сходятся в том, что новая Хуа Мулань уступает предыдущим — слишком правильная и скучная. Правда, игровую «Мулан» можно упрекать в отсутствии индивидуальности, но точно не в недостатке национального колорита. В главных ролях в картине сплошь китайские звезды, персонажи на экране превыше возлюбленных и друзей всегда чтят отца и императора, а основной конфликт строится вокруг основополагающей концепции китайской философии — неуловимой энергии ци. Западному зрителю особенно интересно посмотреть на устройство родной деревни Хуа Мулань — настоящее средневековое общежитие. Сами китайцы наверняка найдут не один недочет в голливудском изображении их страны и в трактовке ее ценностей, но менее красочной картину Ники Каро это не сделает.

Мексика

«Тайна Коко»

Этот проект Disney/Pixar изначально назывался «День мертвых», ведь именно вокруг стирающего границы миров мексиканского праздника и закручивается сюжет мультфильма. Накануне этого торжества грезящий сценой 12-летний Мигель из Санта-Сесилии узнает, что между ним и его кумиром, давно почившим певцом Эрнесто де ла Крусом, существует неожиданная связь. Мальчик из клана сапожников, не приемлющих музыки, Мигель решает попросить поддержки не у живых, а у мертвых, и отправляется искать своего кумира на том свете. Но путешествие по загробному миру оказывается нелегким, а времени на поиски мало: Мигель должен до рассвета вернуться обратно.

Сам городок Санта-Сесилия вымышленный, но показанные в «Тайне Коко» мексиканские обычаи как раз аутентичны. День мертвых здесь — это буйство красок с улицами, украшенными бумажными гирляндами. На экране находится место даже для Фриды Кало. Внутри же этой яркой обертки заключены главные ценности: священность памяти, которая способна победить саму смерть, и важность семьи, которая поддержит по обе стороны миров. Недаром и в заглавии в итоге оказался не День мертвых, но имя прабабушки Мигеля, Коко — женщины, в судьбе которой воплощаются эти важные для мексиканцев истины.

Скандинавия

«Клаус»

Сибарит и бездельник Джеспер наслаждается прелестями роскошной жизни, не утруждает себя учебой и всем доволен. Не рад только его отец — глава королевской почтовой службы. Он отправляет избалованного отпрыска работать почтальоном на край света, в холодный Смиренсбург. И дает тому невыполнимую задачу — наладить в городе оборот в 6000 писем. Но горожане там разделены на два враждующих лагеря и плевать хотели на почту. Однако Джеспер находит союзника — угрюмого лесоруба Клауса, который создает очаровательные игрушки и, как впоследствии оказывается, обожает делать подарки.

К мифу про Санта-Клауса в анимации от Netflix подходят с новой стороны: на дальний мир Севера мы смотрим глазами чужестранца Джеспера, который постепенно учится замечать красоту вокруг себя. Рождественское чудо тут тоже необычное, рукотворное. Оно создается при помощи смекалки Джеспера и мастерства Клауса, а не магии. Свой вклад в зарождение легенды вносят и местные народы: заручившись поддержкой племени саамов, Клаус строит мастерскую по производству игрушек. Надо отметить, что саамы показаны в «Клаусе» гораздо детальнее, чем в диснеевском «Холодном сердце»: тут вам и национальные костюмы, и аутентичные жилища, и обычаи, и даже язык, на котором говорит маленькая помощница Клауса. Коренные жители этих мест напоминают об истинном предназначении Рождества. Праздник прославляет единение всех людей, а также безвозмездные подарки и альтруизм.

«Беовульф»

Веселый пир в чертоге короля Дании Хротгара заканчивается трагедией: разбуженное звуками музыки чудище Грендель жестоко убивает празднующих. Теперь королевство в трауре, а за голову монстра назначена большая награда. Сразиться с Гренделем вызывается доблестный воин из гетских земель Беовульф. Он не боится смерти и одолевает лишенного доспехов монстра на равных условиях, без оружия и одежды. Враг повержен, в стране вновь празднество. Но на Беовульфа затаила злобу мать Гренделя.

Эпическая поэма о похождениях скандинавского воина Беовульфа была написана в VIII веке, чудесным образом сохранилась до наших времен и добралась до учебной программы. Правда, лучше всего текст воспринимается не на бумаге (и не перед экзаменом), а в кино, где можно красочно изобразить пугающего Гренделя и подводные чертоги его матери. Этим и руководствовался Роберт Земекис, который при помощи новой технологии по оцифровке движения вдохнул жизнь в старое предание.

Одномерные герои эпоса в написанном Нилом Гейманом и Роджером Эвери сценарии превратились в живых людей с правом на ошибку: Хротгар — бабник и алкоголик, Грендель — несмышленое дитя, а сам Беовульф тщеславен и не хранит верность жене. Такие поступки не всегда вызывают симпатию, но помогают гораздо лучше понять персонажей древнейшего англосаксонского эпоса.

«Эспен в королевстве троллей»

Норвежская легенда гласит: не выдашь принцессу замуж до ее 18-летия, и в горах обязательно проснется злобный тролль. Но бойкая принцесса Кристин в эти сказки не верит и потому бежит накануне совершеннолетия из дворца и из-под венца — к приключениям и неожиданной встрече с недотепой Эспеном. Крестьянский сын и неудачник по жизни, он мигом теряет прекрасную незнакомку из виду, ссорится с отцом и братьями, а после случайно сжигает дотла отчий дом. Родные от Эспена отрекаются, но судьба неожиданно подкидывает ему сюрприз: тролль все же проснулся, Кристин оказалась в плену, а за ее спасение корона сулит награду, на которую как раз можно отстроить новый дом.

Легшая в основу этого сюжета сказка Петера Кристена Асбьёрнсена была написана еще в XIX веке, но два столетия спустя заиграла новыми красками. Наивного Эспена здесь называют Золушком, он поначалу труслив и не особо сообразителен, в отличие от умной и отважной принцессы. Но в целом режиссер Миккель Сандемус переносит старинную историю на экран почти без изменений. Из-за этого норвежская сказка кому-то может показаться скучной и старомодной. Тем не менее плюсы у «Эспена» тоже есть, и кроются они не только в душевной чуткости главного героя и умопомрачительных видах Норвегии.

Египет

«Мумия»

Скромная библиотекарша Эвелин (Рэйчел Вайс) проводит будни в пыльных архивах музея Каира, втайне мечтая найти более достойное применение своим знаниям древнеегипетского. Случай предоставляется, когда ее брат Джонатан обнаруживает манускрипт с картой, указывающей путь к сокровищам. Брат с сестрой выдвигаются в Город мертвых — Хамунаптру, найти который им помогает бывший военный и сорвиголова Рик О’Коннелл (Брендан Фрейзер). Но эти трое еще не знают, что за каждым кладом стоит свое проклятье, а в их случае — еще и злобная мумия жреца Имхотепа, когда-то казненного за предательство.

«Мумия» задумывалась как ремейк хоррора 1930-х годов, но с подачи режиссера Стивена Соммерса превратилась в приключенческое кино в духе «Индианы Джонса» — с погонями, любовной линией и обаятельным злодеем. Время действия — 20-е годы прошлого века, очередной виток египтомании, одержимость раскопками в поисках не столько золота, сколько доказательств существования жизни задолго до нашей эры. Эту самую жизнь фильм Соммерса и пытается воссоздать красочными флешбэками про жреца Имхотепа и его возлюбленную Анк-су-намун, ярким аттракционом и изображением казней египетских. Получается так хорошо, что кому-то наверняка захочется купить билет до Каира и отправиться на раскопки (ну, или хотя бы открыть книгу про историю создания пирамид).

Греция

«Перси Джексон и похититель молний»

Интерпретациям мифов Древней Греции в кино можно посвятить отдельный список. Самая неожиданная и самая безобидная — экранизация серии книг о приключениях подростка Перси Джексона (Логан Лерман), чей отец оказался Посейдоном (Кевин МакКидд), а дядя — Зевсом (Шон Бин). Сюжет придумал писатель Рик Риордан. По его версии, обитатели Олимпа нас не покинули и умело адаптировались под реалии XXI века. Предприимчивые боги также успели создать лагерь для полубогов-полулюдей, где обучают своих отпрысков боевым искусствам. Среди таких полукровок и оказывается Перси вместе со своим другом, сатиром Гроувером (Брэндон Т. Джексон), и новой знакомой, дочерью Афины — Аннабет (Александра Даддарио). Но долго на магической учебе он не задержится: мир богов в опасности, у Зевса похитили молнии, и только это трио сможет спасти ситуацию.

В основе «Перси Джексона» не только цикл книг Риордана, но прежде всего сами мифы. В одном лишь первом фильме этой дилогии герои успевают сразиться с Минотавром, встретиться с Медузой Горгоной, посетить Персефону в царстве Аида и Зевса на Олимпе. Этот путь по верхам древнегреческих драм и коллизий стремителен и неточен, но достаточно увлекателен, чтобы привлечь юных зрителей к книгам Куна и Гаспарова, которые могли показаться им скучными.

Полинезия

«Моана»

Далеко не все диснеевские принцессы мечтают о прекрасном принце. У юной дочери вождя Моаны с острова Мотунуи, к примеру, совсем другие цели: она хочет спасти свой народ. Для этого девочке нужно найти похищенное полубогом Мауи сердце богини жизни Те Фити и тем самым вернуть мир в равновесие. На поиски вора она и отправляется, чтобы затем на пару с Мауи устроить зрителю настоящую одиссею по красочной Полинезии.

Создавая «Моану», ветераны диснеевской анимации (и авторы «Русалочки» и «Аладдина») Джон Маскер и Рон Клементс объездили, кажется, все острова полинезийского региона. Но выбрать один среди Таити и Фиджи, Самоа и Оаху не смогли и в итоге поселили свою героиню на вымышленный Мотунуи. Каждая деталь и штрих на этой волшебной земле посвящены обрядам и образу жизни маори. А в безбрежном океане можно увидеть героев мифов и преданий: самого Мауи, злобного демона из преисподней Таматоа и богиню всего живого Те Фити. Озвучившая главную героиню Аулии Кравальо родилась на Гавайях, а автор саундтрека Лин-Мануэль Миранда писал музыку при участии певицы Опетайайа Фоай из новозеландской группы Te Vaka.

Запомнится «Моана» не только песнями и шутками, но и живыми татуировками на мощных бицепсах рисованного Мауи. Непрерывно движущееся картинки — это не только еще один реверанс культуре маори, но и напоминание о том, что в одном изображении порой может храниться история целого народа. Или как минимум одного полубога.

Япония

«Принцесса Мононоке»

По творчеству студии Ghibli и Хаяо Миядзаки можно проводить глобальное исследование истории и мифологии Страны восходящего солнца. И особое место в нем точно займет сказка о принце Аситаке, воспитанной волками принцессе Мононоке и загадочном месте, где живут враждующие духи и люди. Первые стремятся оградить свою территорию от чужаков, а вторые хотят вырубить деревья ради добычи железной руды. Принц Аситака в этом конфликте — невольный миротворец, который стремится положить конец распре, снять проклятье и вернуть в мир людей воинственную принцессу Сан Мононоке.

Историю противостояния природного и индустриального Миядзаки помещает в декорации XIV века — период Муромати, когда в стране начали производить огнестрельное оружие. На этот временной отрезок режиссер накладывает историю персонажей, где-то придуманных, а где-то позаимствованных из фольклора. К последним относятся кодама — древесные духи, а также главный дух леса. Само прозвище Мононоке — «злой дух» — стало частью имени лесной принцессы не случайно. Оно говорит о ее ненависти к людям и жажде мести. Впрочем, к концу этой истории на смену вражде и жестокости непременно придут примирение и начало новой жизни — не столько голливудский, сколько японский финал, призывающий к всепрощению.

Великобритания

«Мерлин»

О похождениях короля Артура сняли очень много фильмов. Эту историю показывали с точки зрения самого короля, рыцаря Ланселота, Мерлина, волшебницы Морганы. Но авторы сериала BBC нашли к легендарному циклу оригинальный подход: запретили в Камелоте магию, отобрали у Артура его подвиги, а у Мерлина — его опыт и знания. В этой истории знаменитый волшебник не умудренный жизнью старец, а неуклюжий юноша, который в первой серии узнает, что обязан охранять жизнь будущего короля. Делать это сложно, учитывая, что прилюдно колдовать Мерлину нельзя. Да и сам Артур — подопечный не из легких.

Смена возраста главных героев создала обширное поле для маневра в несколько сезонов (у «Мерлина» их пять), но британский проект про молодого волшебника примечателен не только продолжительностью. В каждой серии здесь по-новому преподносятся известные события: Эскалибур Артуру практически вкладывают в руки, Гвиневра — поначалу служанка, а Моргана не злобная ведьма, а обманутая молодая женщина. Персонажи больше похожи на рефлексирующих молодых людей, чем на героев национального эпоса. После выхода сериала к старой легенде наверняка обратилась новая аудитория. И хотя изучать по «Мерлину» артуровский цикл не стоит (слишком много несоответствий), как ознакомительное пособие и веселое фэнтези он работает прекрасно.

Ирландия

«Тайна Келлс»

IX век. 12-летний Брендан живет в аббатстве под надзором своего дяди, настоятеля Келлаха. Тот суров, требует от своего подопечного смирения и постоянной готовности к нападению норманнов. Все меняется, когда в монастырь прибывает брат Эйдан. Он рассказывает Брендану о дальних землях, учит мальчика искусству иллюстрации и просит закончить вместе с ним магическую Книгу Келлс. Благодаря Эйдану юный послушник открывает в себе тягу к рисованию, пока к стенам монастыря подбираются враги, которых так боялся Келлах.

В самой Ирландии о Келлской книге, памятнике кельтской культуры, знает каждый школьник, но зрителям из других стран происходящее в «Тайне Келлс» наверняка будет в новинку. Аниматоры Томм Мур и Нора Туми создают изящный микс из ирландской истории и мифологии: каждое имя, сюжетный поворот и техника рисования у них работают как отсылка. Сопровождающий брата Эйдана кот Пангур Бан назван в честь старинной кельтской поэмы. А лесная фея Эшлинг позаимствовала свое имя у целого поэтического жанра, в котором музой лирического героя становилась женщина. Форма лиц, линии деревьев и цвета (золотой для манускрипта, голубой для леса, алый — для смерти) позаимствованы уже из самой Книги Келлс. Отследить все эти референсы способен, наверное, только настоящий ирландец (или культуролог со стажем), но смотреть «Тайну Келлс» можно и без открытой страницы «Википедии», как увлекательную историю о познании мира. Желающие же познать историю самой Ирландии могут изучить остальную фильмографию Томма Мура: режиссер снял и спродюсировал такие мультфильмы о родной стране, как «Песнь моря», «Добытчица» и «Легенда о волках».

Франция

«Трио из Бельвилля»

Мальчик со скромным именем Чемпион живет в Париже на попечении бабушки Сузы, играет с худеньким псом Бруно и грезит карьерой великого велосипедиста. Потом Чемпион попадет на «Тур де Франс», где его похитят гангстеры из американского мегаполиса Бельвилль. И тогда пожилая Суза вместе с Бруно отправятся спасать внука — навстречу Атлантике, новой стране и бельвилльской мафии.

Формально действие в «Трио» поделено между Парижем и Бельвиллем, эдаким городом-побратимом Нью-Йорка и Монреаля 1950-х годов. Но в полную силу здесь предстают атрибуты именно французской жизни: трио старых шансонье, одержимые победой участники ежегодного национального марафона «Тур де Франс», перманентно дымящие французы. Ярче же всего режиссер и мультипликатор Сильвен Шомэ изображает главное национальное достояние страны — искусство «синема», когда-то зародившееся во Франции. В «Трио из Бельвилля» постоянно вспоминают героев большого экрана — Жака Тати, Фреда Астера, персонажей нуаров, — а пепельная цветовая гамма мультфильма и его превращает в некое подобие старого кино. В этом рисованном кинематографе не хрустит французская булка (но квакают лягушки, которых поедают шансонье), а жизнь довольно грустна, но кажется, что именно в этом и таится дух истинной Франции.

Россия

«Гора самоцветов»

Мультипликационный цикл студии «Пилот» по мотивам сказок России оказался под стать охваченной территории — масштабным и практически бесконечным. Первые мультфильмы из этой серии вышли еще в 2004 году, последний увидел свет в 2020-м, и это еще не конец.

Каждая новая анимационная история цикла длится примерно 13 минут и предваряется заставкой о России и подробным рассказом о выбранном регионе. Все мультфильмы нарисованы в разных стилях, а среди занятых на проекте режиссеров можно упомянуть Константина Бронзита («Кот и лиса»), Александра Татарского («Как пан конем был», «Толкование сновидений»), Елену Чернову («Умная дочка»). Сюжеты не иссякают, как и не кончаются очаровательные герои: храбрая собака Розка из поморской сказки («Про собаку Розку»), наивная Жихарка из сказки уральской («Жихарка»), трудолюбивый Куйгорож из одноименной мокшанской сказки. Придумать способ изучения истории и фольклора родной страны легче и приятнее этого будет очень сложно.

Шотландия

«Храброе сердце»

XIII век. Борьба за шотландский престол и независимость от приобретает новый поворот, когда восстание возглавляет простой крестьянин Уильям Уоллес. Движимый жаждой отомстить за убитую англичанами невесту, он громит одно вражеское войско за другим и вскоре становится национальным героем. Прекратить этот крестовый поход за свободой может разве что хитрость английского короля Эдуарда Длинноногого, который расставляет на пути Уоллеса все новые ловушки.

Количество исторических огрехов тут зашкаливает: в 1280 году среди английских лордов совсем не процветало право первой ночи, шотландцы не наносили краску перед боем, даже килты и те ввели в обиход ближе к XIX веку. Тасуя факты и даты, Мэл Гибсон (режиссер и исполнитель главной роли) заставляет все в фильме работать на главное — создание универсального мифа о настоящем герое, практически мученике. Сила этого образа оказалась так велика, что за экранным Уоллесом последовали и реальные зрители: после премьеры «Храброго сердца» (и полученного картиной «Оскара» за лучший фильм) в Шотландии повысился приток туристов. Отдельные теоретики даже утверждают, что картина сыграла не последнюю роль в поднятии боевого духа в стране и повлияла на успех местного референдума 1997 года.

Индия

«Бахубали. Начало»

Бойкий Шивуду растет в семье приемной матери у шумного водопада и каждый день пытается взобраться на его вершину. Задуманное удается, когда молодой человек находит в воде принадлежащую прекрасной незнакомке маску. На крыльях любви он возносится вверх, а чуть позже находит и объект своего желания — воительницу Авантику. Но любовь подождет, ведь превыше всего для Авантики долг: в столице царства Махишмати она должна освободить от заточения королеву Девасену. Обладающий практически сверхъестественной силой Шивуду вызывается спасти королеву вместо девушки и, оказавшись в столице, узнает о своем истинном предназначении.

Взаимоотношения между персонажами здесь хитро переплетены и порой непонятны (особенно когда двух героев играет один и тот же актер), а метод изложения часто отрицает правила хронологии. В ключевые моменты всегда могут начать петь и танцевать или же, что и происходит во второй части фильма, пустить на экране флешбэк продолжительностью примерно в час. Такие свободные отношения со временем — суть культурного кода страны, в которой круговорот смертей и рождений — дело обыденное. Погрузившись в этот контекст, в «Бахубали» довольно легко увидеть главное — яркую историю в духе «Песни о Нибелунгах» на индийский лад, с танцами живота, слонами и виртуозными драками. Дилогия «Бахубали» — уникальный фэнтези-блокбастер, виртуозно поженивший голливудские правила сюжетостроения и национальный колорит.