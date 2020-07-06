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От Queen до уличного рэпа: Фильмы, которые должен посмотреть каждый музыкант

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О музыке снято немало фильмов — от уморительных комедий до душераздирающих драм. Совместно с брендом Miele мы отобрали картины, которые, по нашему мнению, должен посмотреть каждый музыкант. Тут есть классические байопики реальных звезд и фильмы о выдуманных исполнителях, а еще культовые ленты про уличную культуру и пиратское радио.

«Богемская рапсодия»

О чем: о сложной жизни большой рок-звезды

Успех вышедшего в 2018 году байопика рок-группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри оказался настолько мощным, что поднял продажи пластинок коллектива во всем мире, в том числе и в США, где британская группа была менее популярна, чем на родине. Фильм, вышедший через более чем четверть века после смерти Меркьюри, стал первым в череде современных кинобиографий музыкантов — вслед за ним вышли картины про Элтона Джона и Motley Crue, наготове большой фильм про Дэвида Боуи. И, несмотря на увольнение режиссера Брайана Сингера во время съемок, «Богемская рапсодия» стала суперхитом проката и получила четыре статуэтки «Оскар». Самая главная из них досталась Реми Малеку, которому удалось вжиться в образ солиста группы Queen и передать его невероятную энергетику и на сцене, и в реальной жизни.

В «Богемской рапсодии», помимо преображения Малека и музыки Queen, особо впечатляет кульминационная сцена фильма — концерт Live Aid, на котором группа играла, когда Меркьюри был уже очень болен, а сам коллектив разваливался. Авторам картины удалось передать атмосферу этого культового выступления британской группы. Концерт Live Aid — это не только подарок всем поклонникам Queen на тот момент, но и практически прощальное выступление коллектива на пике славы. Дальше популярность группы пойдет на спад, а в 1991 году Меркьюри умрет.

«Внутри Льюина Дэвиса»

О чем это: о том, что слава не главное

Картина о выдуманном фолк-певце, обивающем пороги клубов зимой 1961 года в Нью-Йорке, — полная противоположность сказочному успеху, медным трубам и богемским (или все же богемным?) рапсодиям. Братья Коэны придумали своего Льюина Дэвиса, основываясь на биографии малоизвестного, но все же существовавшего певца Дэйва Ван Ронка. Он застал подъем фолка и блюза начала 1960-х, и ему прочили суперкарьеру, но тут в Нью-Йорк приехал Боб Дилан.

Во «Внутри Льюина Дэвиса» мы следим за несчастным героем (его роль исполняет Оскар Айзек) на протяжении недели: переживаем с ним самоубийство друга и партнера по фолк-дуэту, нехватку денег на квартиру и корм коту, неодобрительно хмуримся, когда он ведет себя как плохой отец и паршиво относится к женщинам, с которыми был в отношениях. А в конце фильма вместе с Льюином принимаем горькую правду жизни: на каждого Боба Дилана приходится как минимум сотня тех, кто мог бы быть на его месте. Но Коэнам интересен не успешный Дилан (фильмов о нем всегда будет хватать), а неудачник Льюин. Ведь именно такие люди, которые незаметно продолжают заниматься любимым делом, на самом деле не фон для великих, а большая часть человечества.

Льюин Дэвис жил в маленькой нью-йоркской квартире, где не было даже стиральной машинки. А если бы и была, то вряд ли бы он смог писать музыку: в 1960-е вся бытовая техника была довольно шумной. Но сегодня это не так: для того чтобы это доказать, компания Miele переоборудовала настоящую работающую прачечную в звукозаписывающую студию Стирио Records, оснащенную стиральными машинами с бесшумным мотором ProfiEco. И если вы музыкант и хотите попробовать записать музыку в таких необычных условиях, то оставляйте заявку здесь.

«8 миля»

О чем: о том, что музыка способна стирать границы, даже расовые

Фильм о том, как молодой белый рэпер из Детройта пробивает себе дорогу к славе в напряженных схватках с микрофоном, недаром напоминает реальную историю Эминема, играющего здесь главную роль. Его герой Би-Рэббит тоже родом из неблагополучной семьи, трудится на заводе и выплескивает весь свой гнев и энергию в подпольных рэп-батлах. Именно они лучше всего показаны в фильме: жестокие словесные дуэли контрастируют с неприглядными эпизодами из личной жизни начинающего музыканта.

«8 миля» появилась задолго до популярности соцсетей и YouTube, но именно здесь впервые в кино был показан феномен рэп-батлов, ставших столь популярными 15 лет спустя, в том числе и в России. «8 миля» окончательно сделала Эминема мировой звездой (в 2000-х он стал самым продаваемым исполнителем в мире) и даже принесла ему статуэтку «Оскар» за лучшую песню из кинофильма («Lose Yourself»). Много лет спустя рэпер вернется к теме батлов в кино еще раз в картине «Насыщенный» 2017 года, но уже с куда меньшим успехом.

«Рок-волна»

О чем: о том, как нужно нарушать правила

Комедия Ричарда Кёртиса рассказывает о золотом веке британской рок-музыки конца 1960-х и огромной роли пиратских радиостанций в этой революции, случившейся в стране, несмотря на запреты властей. Роль эта ясна даже без слов — достаточно посмотреть открывающие титры фильма с мелькающими на фоне обложками великих музыкальных альбомов того времени. Большинство из них могли бы и не выйти в свет, если бы не радиодиджеи 1960-х.

В «Рок-волне» речь идет о выдуманной плавучей пиратской радиостанции Radio Rock, коллектив которой состоит из кучки уже немолодых и эксцентричных энтузиастов. Они готовы жить в стесненных условиях корабля только ради того, чтобы ставить в эфир Rolling Stones и Kinks для тех, кто остался на суше. Актерский состав фильма не уступает по яркости музыкальным персонажам 1960-х. Филип Сеймур Хоффман, Рис Иванс, Билл Найи и другие смотрятся и ведут себя в кадре не хуже Мика Джаггера. И собственным примером доказывают, что настоящую страсть к музыке не остановит даже цензура.

«Школа рока»

О чем: о том, какую музыку нужно играть в пятом классе

Многие школьники наверняка мечтали о том, чтобы вместо геометрии и ОБЖ в детстве изучать риффы Black Sabbath, AC/DC и Deep Purple. Пятиклассникам из «Школы рока» несказанно повезло: в их школу в качестве внештатного преподавателя случайно наняли рокера-неудачника. С образованием у него все не очень хорошо, он даже не может правильно написать собственную фамилию, поэтому на уроках учит детей играть шумную рок-музыку и бороться с системой.

Режиссер Ричард Линклейтер своими предыдущими работами (например, «Под кайфом и в смятении» или «Бездельник») уже доказал, насколько тонко он чувствует силу и важность рок-музыки в повседневной жизни. Поэтому его фильм получился непредсказуемым, лишенным сахара и поучительности, а комик Джек Блэк исполнил в нем лучшую роль в своей карьере. Культовая комедия Линклейтера изменила и жизни юных актеров, снимавшихся в ней: многие до сих пор занимаются музыкой. Но на этом история «Школы рока» не закончилась. Вскоре после выхода фильма эта история трансформировалась в мюзикл с музыкой Эндрю Ллойда Уэббера, до сих пор идущий по всему миру.

«Жизнь в розовом цвете»

О чем: о страсти к сцене, которая сильнее болезней и разочарований

Картина Оливье Даана, названная так же, как и хит Эдит Пиаф, рассказывает о ее нелегкой судьбе, в том числе о трагическом романе с чемпионом Франции по боксу Марселем Серданом. Дочь уличной певицы, Пиаф осваивала мастерство вокала тоже на улице — в Париже во время и после Первой мировой войны. Юные годы, проведенные в борделе, которым управляла бабушка, четыре года слепоты из-за кератита, гастроли с отцом-акробатом в подростковом возрасте и зависимость от морфина и кортизона, которые Пиаф принимала, чтобы облегчить боли, вызванные травмой спины и артритом.

В фильме Пиаф 38 лет, ее лицо полно выразительной печали, но ни следа уныния нет в хрупком голосе. Ничто не способно было убить ее страсть к эстраде, даже когда выступления заканчивались обмороками прямо на глазах у публики. Пиаф удавалось ни о чем не жалеть, несмотря ни на что, как она пела в другой песне. За эту трагичную и выразительную роль Марион Котийяр получила в 2008 году премии «Оскар» и «Золотой глобус».

«Легенда о пианисте»

О чем: о том, как преодолевать любые ограничения

«Клавиш всего 88. Они не бесконечны. Ты бесконечен, и бесконечна та музыка, которую ты извлекаешь из клавиш». Волшебная сила искусства, способная полностью размывать границы между фантазией и реальностью, нагляднее всего изображена в драме Джузеппе Торнаторе, основанной на романе-монологе писателя Алессандро Барикко.

В 1900 году на трансатлантическом корабле «Вирджиния» в коробке из-под лимонов обнаруживают ребенка, который в будущем станет гениальным пианистом. Но всю свою жизнь он проведет на этом корабле, ни разу не ступив ногой на сушу. О новых музыкальных стилях пианист будет узнавать от пассажиров судна, и благодаря их рассказам и сплетням станет легендой по обе стороны океана. Тим Рот блестяще исполнил роль человека, который был способен на все, кроме заурядности, а великолепная музыка Эннио Морриконе придает убедительности этой обаятельной и старомодной притче, наполненной символизмом (ровесник XX века, герой как бы и является сыном этого непростого столетия, воплощая в себе его дух) . Вряд ли есть фильм в истории, который более точно передает способность музыки вдохновлять нас на широкие жесты и поступки и преодолевать любые преграды.

«Одержимость»

О чем: о том, что похвала учителя — иногда серьезная преграда на пути к настоящему величию

Драма о джазовом барабанщике и его суровом наставнике из элитной музыкальной школы получилась настолько убедительной и успешной, что мгновенно сделала звездой режиссера Дэмьена Шазелла и дуэт актеров Майлза Теллера и Дж. К. Симмонса (последний за эту роль получил заслуженный «Оскар»). Шазелл рассказывал, что при создании фильма вдохновлялся собственным школьным опытом, полным страха, стресса и боли. Но признавал, что какие-то вещи в фильме были усилены ради драматического эффекта. Преувеличена и жестокость, с которой требовательный учитель обрушивается на свой класс и главного героя. За оскорбления, звучащие в фильме, и психологический абьюз, почти переходящий в физический, в реальности такого учителя почти наверняка сразу уволили бы.

Но любой веский успех в музыке действительно связан с серьезным давлением, и студентам на самом деле приходится очень многим пожертвовать. Возможно, Шазелл показал в «Одержимости» неприглядную и некомфортную сторону музыкального обучения, но сделал это мастерски. Именно поэтому картина так сильно запомнилась критике и публике, войдя во многие списки лучших фильмов 2013 года.

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