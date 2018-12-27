Горные ведьмы и кошки-оборотни: Какими японскими мифами вдохновляется Хаяо Миядзаки

В фильмах Хаяо Миядзаки встречаются персонажи, которые основаны на японских легендах и синтоистской мифологии. Зачастую зрителям, незнакомым с японской культурой, не удается распознать отсылки. К выходу фильмов Миядзаки и его студии Ghibli на КиноПоиск HD знакомим вас с национальным фольклором и религией и рассказываем, почему малыш Бо из «Унесенных призраками» — великий национальный герой, Котобус — опасный оборотень, а мальчик из «Рыбки Поньо», скорее всего, утонул во время наводнения.
Фильмы Хаяо Миядзаки и другие проекты студии Ghibli появятся на КиноПоиск HD 6 августа.
Божества и духи синтоизма
Синтоизм — одна из двух основных религий Японии наряду с буддизмом. «Синто» значит «путь божества», в его основе лежит вера в то, что у вещей есть духовная сущность — ками. Например, дух есть у реки или у отдельного дерева. С божествами нужно обращаться учтиво и не сердить их, иначе даже очаровательный дух леса Тоторо может ответить агрессией. Сам режиссер тоже верит в таких божеств: в документальном мини-сериале «10 лет с Хаяо Миядзаки» он заходит в пустую студию и говорит «доброе утро», приветствуя невидимых обитателей дома.
Кодама и лесные боги
Где встречается: «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо»
Кодама — это лесной дух, живущий в дереве. Если ему поклонялись, то он защищал жителей деревни, а если те обращались с ним неуважительно, то мог обрушить на людей несчастья. В мифологии кодама часто невидим, хотя художник XVIII века Торияма Сэкиэн, который каталогизировал героев японского фольклора и установил стандарт их изображения, показал духа в виде очень пожилого мужчины, стоящего у дерева. В некоторых историях кодамы влюбляются в людей и принимают человеческий образ. Это божество популярно в культуре: нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ главным героем своего романа «Объяли меня воды до души моей» делает мужчину, который мечтает стать поверенным деревьев.
В мультфильме «Мой сосед Тоторо» дух леса предстает в виде очень большого и пушистого гибрида совы и кошки, который почти всегда спит под камфорным деревом. Когда маленькая Мэй впервые видит Тоторо и описывает его родным, старшая сестра уточняет: «Это тролль из книжки?», но отец качает головой и называет его хозяином леса, с которым можно встретиться, только если повезет.
В «Принцессе Мононоке», сложном и жестоком мультфильме о борьбе за лес, режиссер создает несколько божеств, защищающих природу. Могущественный дух леса у Миядзаки принимает вид оленя или огромного бесформенного существа, которое спасает животных и избавляет человека от проклятия, но когда госпожа Эбоси отрубает духу голову, то его гнев и страдания губят все вокруг. Духи деревьев представлены маленькими белыми существами с черными глазами и ртом, которые помогают принцу Аситаки. «Кодама — знак того, что лес здоров и никого опасного рядом нет. Они нас не тронут, если их не сердить, — объясняет главный герой своему испуганному спутнику и добавляет, обращаясь к духам. — С вашего разрешения мы пройдем через этот лес?»
Считается, что кодамы живут только в определенных видах деревьев, а человек, который их срубит, будет проклят, поэтому некоторые лесорубы молятся, перед тем как повалить дерево. Знание о том, в каких деревьях обитают божества, передается с помощью симэнавы — веревки с бумажными фигурками, которая опоясывает ствол. Симэнава висит и на камфорном дереве — доме Тоторо.
Сусуватари
Где встречается: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками»
В мультфильме «Мой сосед Тоторо» отец с двумя дочерьми въезжает в старый дом, где девочки видят крохотных существ, которых называют «черными чернушками». Эти безобидные обитатели — сусуватари, духи сажи. Стоило дому ожить с приездом людей, они нашли другое заброшенное жилище. Спустя 13 лет после этой работы Миядзаки вновь вернулся к милым персонажам и поместил их в свой хит «Унесенные призраками». Там сусуватари живут в котельной и таскают уголь — стоит им начать лениться, как они превратятся в сажу.
У сусуватари нет очевидного мифологического источника. Возможно, Миядзаки сам создал народных существ, которых дети будут прогонять присказкой из мультфильма: «Черные чернушки, уходите, если в глаз получить не хотите».
Сикигами
В японском фольклоре это невидимый дух, который служит ведьме и может превратиться в любое существо. В «Унесенных призраками» под руководством колдуньи Дзэнибы сикигами в виде бумажных человечков нападают на дракона, а один из них прячется на спине у Тихиро, чтобы проследить за ней.
Мидзути
Опасный дракон из мифов. Он жил в реке и убивал путников с помощью яда, пока ему не бросил вызов герой, предложив потопить три тыквы-горлянки (сорт тыкв в виде бутылок). Дракон не справился и проиграл спор, поэтому мужчина убил его. По легенде, после этого река приобрела цвет крови.
В «Унесенных призраками» в водяного дракона превращался мальчик Хаку, друг главной героини. Хаку работал на злую ведьму, выполняя все ее поручения. Ближе к финалу мультфильма мальчик-дракон вспомнил свое настоящее имя — Нигихаями кохаку нуси (Хозяин Янтарной реки) — и прошлое (он был речным духом, пока люди не засыпали его дом ради собственных нужд). Экологические проблемы и вражда человека с природой — одни из самых частых тем в творчестве Миядзаки, поэтому неудивительно, что он подарил основному герою такую печальную предысторию.
Ёкай
Этим словом называют сверхъестественных существ из японской мифологии. Миядзаки работает с самыми известными народными персонажами — японской Бабой-ягой, русалкой, оборотнями и другими. Режиссер может практически полностью воссоздавать существ из легенд, а может давать на них только тонкий, едва уловимый намек.
Ямауба
В японском фольклоре Ямауба — альтернатива Бабы-яги. Это старая ведьма, живущая в горах и наводящая страх на жителей ближайших деревень. Считается, что Ямауба похищает и съедает людей, что роднит ее с европейскими ведьмами, например той, что заманила к себе Гензеля и Гретель из немецкой сказки. Внешняя особенность японской горной ведьмы — длинные спутанные волосы. В легенде «Ведьма с горы Якияма» из-за них разгорается вражда между Ямаубой и людьми. Однажды девушка решает помочь ведьме расчесать волосы, но, обнаружив в них клубок змей, пугается и горячими щипцами поджигает их. С тех пор Ямауба мстит и похищает детей, которые пошли в горы за хворостом.
Миядзаки вдохновлялся этим образом, создавая Юбабу из «Унесенных призраками». Она владеет купальнями и, подобно своему прообразу, обитавшему высоко в горах, живет на верхнем этаже. В отличие от Ямаубы, ее волосы аккуратно собраны, но тоже могут быть угрозой: ближе к финалу мультфильма они сковывают Хаку. У Юбабы есть сестра-близнец Дзэниба, ее полная противоположность. Она прощает Хаку воровство магической печати, помогает Тихиро и оставляет у себя безликого оборотня. Возможно, Дзэниба тоже является воплощением Ямаубы — иногда в легендах она представала доброй ведьмой.
Кинтаро
Одного из самых известных героев японского фольклора — Кинтаро, сына Ямаубы — можно сравнить с Тарзаном. Он вырос в глуши, не общался с людьми, зато говорил с животными. Кинтаро, чье имя в переводе означает «золотой мальчик», обладал невероятной силой. Однажды его заметил старик и пригласил учиться искусству самураев. Так Кинтаро стал великим японским воином, победил людоеда, заработал состояние и перевез Ямаубу из глубинки в столицу.
В «Унесенных призраками» Юбаба зовет своего сына малышом Бо. Он, как и Кинтаро в легендах, одет в красный передник, на котором написано его имя. Бо — огромный ребенок, которого Юбаба прячет ото всех и не пускает на улицу, чтобы он не заболел. Когда малыш случайно встречает Тихиро, он просит с ним поиграть и, не желая принимать отказ, едва не ломает девочке руку. Позже они вместе отправляются в путешествие, Бо заводит друзей, взрослеет и меняется. Он дает отпор матери и помогает Тихиро.
Цутигумо
При создании добродушного деда Камадзи с человеческим телом и паучьими лапами Миядзаки отталкивался от образа Цутигумо. Это герой японского фольклора, который изображался как паук с человеческим лицом. Но в легендах он чаще всего злодей: в одном из рассказов Цутигумо изменил свою внешность, превратившись в мальчика-слугу, который подсыпал яд известному воину. Когда мужчина заподозрил неладное, то ранил ребенка мечом. Мальчик сбежал, но оставил за собой след из паутины. Воин прошел по нему и увидел глубоко в горах бьющегося в агонии огромного паука. Также словом «цутигумо», которое переводится как «земляной паук» и считается оскорблением, в древней Японии презрительно называли мятежников, выступающих против действующей власти.
Дедушку Камадзи из «Унесенных призраками» никак нельзя назвать злодеем. Он одним из первых начинает помогать Тихиро. К тому же герой противопоставлен господствующей в мире духов Юбабе не только поступками, но и местом обитания: в отличие от ведьмы, живущей на последнем этаже, он все время проводит в подвале котельной.
Бакэнэко
Где встречается: «Мой сосед Тоторо»
Бакэнэко, то есть кот-оборотень — суперзвезда японской мифологии. По поверьям, домашняя кошка, став достаточно взрослой, могла менять свой облик. Например, в мифе «Кот-вампир» огромная кошка убила девушку и приняла ее обличие, а затем заколдовала принца, лишив его жизненных сил. Считается, что легенда о бакэнэко возникла, когда люди увидели, что кошки лакают ламповое масло, сделанное из рыбьего жира. Это считалось дурным предзнаменованием, к тому же людей пугали голодные животные с горящими глазами, стоявшие перед ними на задних лапах.
В мультфильме «Мой сосед Тоторо» есть свой бакэнэко, который принимает форму автобуса. Удивительный общественный транспорт обладает светящимися глазами-фарами и зловещей улыбкой Чеширского кота, но при этом дружелюбен. По просьбе Тоторо он в самый важный момент помогает героиням. Сам Миядзаки так полюбил этого персонажа, что спустя 14 лет снял короткометражный мультфильм «Мэй и кот-автобус», в котором девочка знакомится с еще более очаровательным вариантом бакэнэко — котенком-автобусом.
Интересно, что котобус видят только дети. Отчасти схожий сюжет был в «Ведьминой службе доставки». Маленькая колдунья разговаривала со своим лучшим другом — черным котом Зизи. Его смешные или подбадривающие слова слышала только девочка, но, когда у Кики пропали магические способности, она перестала понимать кота. Самая печальная сцена мультфильма была метафорой взросления героини.
Нингё
В «Рыбке Поньо на утесе» старушка увидела в ведерке мальчика необычное существо и закричала: «Это же рыба-русалка! Живо отнеси ее обратно в море. Если выловишь русалку, случится потоп. Это давняя примета». Бабушка была права: желание Поньо стать человеком и жить на суше повлекло за собой разрушение города и даже могло уничтожить весь мир.
Поверье, о котором говорила пожилая героиня, действительно существует: считается, что поимка русалки, которую в Японии называют нингё, принесет войну и другие беды, но при этом ее мясо дарует вечную жизнь и молодость. Кстати, японские русалки не похожи на тех, что описывают в европейских мифах. От обычной рыбы нингё отличает только человекоподобная голова.
Каппа
Другой основой Поньо мог стать каппа — японский водяной, напоминающий большую лягушку. Он очень проказливый, но может добыть человеку рыбу, если тот по-доброму к нему относится. По легендам, каппа способен на время превратиться в человека, если погладит себя по голове листом папоротника.
В отличие от мифов, Миядзаки выбрал гораздо более зловещий способ трансформации: рыбка Поньо обрела человеческий облик, попробовав крови мальчика. В одной из фаз превращения в человека она походила на лягушку, а ее способность принимать чужую форму была временной. Поньо не терпела пренебрежения к себе и мгновенно обливала обидчика водой, зато была готова сделать все для людей, которых полюбила.
Мононоке
Где встречается: «Принцесса Мононоке»
Мононоке — это «воплощенный злой дух». В фольклоре так называют существо, одержимое жаждой мести и обладающее разрушительной силой. В «Принцессе Мононоке» воспитанная волками героиня стремится убить главу поселения из-за вырубки леса. Название мультфильма наталкивает на ошибочную мысль, что ее зовут Мононоке. Но имя девушки — Сан, а слово «мононоке» говорит, что героиня — беспощадная «принцесса мести», обуреваемая желанием уничтожать людей, которые посмели посягнуть на ее дом — лес.
Явления
Хаяо Миядзаки показывает значимые для синтоистской Японии явления — любовь к чистоте, веру в то, что детей похищают духи, а наказанием за грехи может стать превращение в животное.
Камикакуси
Камикакуси можно перевести как «спрятанный духами». В Японии так говорят о пропавших людях, чаще всего о детях, когда уже нет надежды найти их. Вера в то, что ребенок не погиб, а путешествует вместе с божествами, помогает справиться с потерей. Самый подробно задокументированный случай камикакуси произошел 200 лет назад: пропавший мальчик по имени Торакити спустя время вернулся домой и рассказал, что встретил старика со сверкающими глазами, который предложил показать необычные места. Торакити говорил, что побывал на Луне, научился боевым искусствам (люди действительно поражались его умению управляться с мечом и луком) и голодал в течение ста дней, привязанный к дереву, после чего достиг просветления. Не только Торакити, но и другие дети, которых сумели найти, теряли рассудок. Они рассказывали о невероятных путешествиях и появившемся умении летать.
Понятие «камикакуси» было широко распространено на рубеже XIX—XX веков, но постепенно теряло свое значение: люди все меньше в него верили (сказались урбанизация и мировые войны, которые убили веру в сверхъестественное, и послевоенное развитие естественных наук). Миядзаки обращается к этому понятию в «Унесенных призраками». В мультфильме девочка Тихиро неожиданно попадает в страну духов, проходит много испытаний, чтобы спасти родителей, а затем возвращается в свой мир, но мама и папа не помнят об этом путешествии.
Превращение в животное
Где встречается: «Порко Россо», «Унесенные призраками»
В японской мифологии люди, которые вели себя неподобающим образом, могли превратиться в животных. Эта трансформация считалась воздаянием за грехи. Например, в одной из легенд написано: «Он занял соли на один сэн и не возвратил долг. Чтобы отработать долг, он переродился быком и таскал соль заимодавца».
Для Миядзаки чаще всего внутренняя красота равняется внешней, вероятно, поэтому он наказывает героев превращением в неприглядных свиней. В «Унесенных призраками» родители Тихиро становятся свиньями, потому что, не спросив разрешения, ели чужую еду, а в «Порко Россо» пилот сам навлек на себя проклятие, частично превратившись в свина.
Очищение
Где встречается: «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок»
Феноменальное поддержание чистоты – важнейшая часть синтоизма. Духовная чистота напрямую связана с физической, поэтому его последователи часто моют руки, принимают ванны и ополаскивают рот. Эти процедуры помогают отогнать от себя кегаре, то есть болезни и смерть. Существуют даже ритуальные очищения, они называются мисоги: люди встают под ледяной водопад и просят духов смыть кегаре (скверну).
Миядзаки — адепт чистоты, даже главным местом действия «Унесенных призраками» он сделал купальню. Однажды туда прибывает зловонный дух помоек, которого все брезгливо избегают, но у Тихиро получается его отмыть, и он, сбросив с себя всю грязь, становится собой — прекрасным речным духом.
А в мультфильмах «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок» героини, въезжая в новый дом, первым делом принимаются за тщательную уборку.
Объекты почитания
Кроме духов, в мультфильмах Миядзаки есть объекты, значение которых мгновенно считывается японцами, но может быть не совсем понятно остальным зрителям. Расскажем о двух из них.
Тории
Где встречается: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо»
Тории — это врата перед входом в синтоистскую святыню. Красные колонны с двумя перекладинами стали символом Японии. Принято считать, что тории отделяют мир людей от мира духов.
Родители Тихиро не обращают внимания на тории, проявляя неуважение к духам, а пройдя мимо ворот, оказываются среди ками, которые превращают непочтительных гостей в свиней. В мультфильме «Мой сосед Тоторо» тории установлены у въезда в деревушку, где сестры знакомятся со сверхъестественными существами.
Дзидзо
Где встречается: «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе»
Дзидзо — один из японских богов. Он покровительствует путешественникам и охраняет души мертвых детей. Считается, что дети не могут сразу переродиться из-за того, что не успели сделать достаточно благих дел, поэтому их души вынуждены бесконечно строить маленькие пагоды — буддийские религиозные сооружения. Но каждую ночь демоны разрушают их, и малышам приходится начинать сначала. Дзидзо прячет души детей от демонов и позволяет переродиться. В Японии существует множество статуй этого бога в виде человекоподобных фигур, одетых в переднички. Иногда рядом с ними стоят каменные башенки — это родители помогают погибшим сыновьям и дочкам строить пагоды. У подножия статуй оставляют конфеты, фрукты и игрушки.
Дзидзо появляется в «Тоторо» — статуя располагается под навесом, где девочки прячутся от дождя. Старшая сестра приветствует каменного бога и спрашивает, можно ли им переждать здесь ливень. В «Рыбке Поньо» дети заходят в туннель, перед которым стоит статуя Дзидзо. Некоторые поклонники Миядзаки в этих сценах находят подтверждение мрачным теориям о том, что дети-герои мертвы : Мэй утонула в ручье, и Тоторо на самом деле дух смерти, а Сооскэ утонул во время наводнения.
Автор: Сабрина Карабаева
Иллюстрации: 1. Toriyama Sekien. Kodama, 1776 © Wikimedia Commons, 2. Yamamba from Bakemono no e, circa 1700 © Harry F. Bruning Collection of Japanese Books and Manuscripts, L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University, 3. Totoya Hokkei. Kintarô Referees a Match between a Rooster and a Tengu, No. 1 from the series Mountain after Mountain (Yama ato yama) © Museum of Fine Arts, Boston, 4. Tsuchigumo from Bakemono no e, circa 1700 © Harry F. Bruning Collection of Japanese Books and Manuscripts, L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University, 5. Utagawa Kuniyoshi. Tamashima Ittou; Furuneko no kai; Inabanosuke, 1847 © The Trustees of the British Museum, 6. Kappa from Bakemono no e, circa 1700 © Harry F. Bruning Collection of Japanese Books and Manuscripts, L. Tom Perry Special Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University, 7. Kobayashi Kiyochika. Het Taro Inari heiligdom in de rijstvelden te Asakusa Asakusa tanbo Taro Inari, 1877-1882 © Rijksmuseum, 8. Utagawa Kuniyoshi. Wayfarers Looking at the Statue of Jizo Bosatsu in a Pine Grove at Hashiba, circa 1840 © The Metropolitan Museum of Art