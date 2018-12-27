Горные ведьмы и кошки-оборотни: Какими японскими мифами вдохновляется Хаяо Миядзаки

Камикакуси можно перевести как «спрятанный духами». В Японии так говорят о пропавших людях, чаще всего о детях, когда уже нет надежды найти их. Вера в то, что ребенок не погиб, а путешествует вместе с божествами, помогает справиться с потерей. Самый подробно задокументированный случай камикакуси произошел 200 лет назад: пропавший мальчик по имени Торакити спустя время вернулся домой и рассказал, что встретил старика со сверкающими глазами, который предложил показать необычные места. Торакити говорил, что побывал на Луне, научился боевым искусствам (люди действительно поражались его умению управляться с мечом и луком) и голодал в течение ста дней, привязанный к дереву, после чего достиг просветления. Не только Торакити, но и другие дети, которых сумели найти, теряли рассудок. Они рассказывали о невероятных путешествиях и появившемся умении летать.