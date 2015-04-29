Находка дня: Видеотуры по музею студии Ghibli

В связи с пандемией коронавируса музей, посвященный студии Ghibli, временно прекратил работу. Оставшись без посетителей, руководство музея нашло новый способ продолжить радовать фанатов творчества Хаяо Миядзаки — виртуальные туры. Был создан YouTube-канал, на котором выкладывают видео с экспозициями и видами музея.

Одно видео демонстрирует уютное и милое кафе-кондитерскую.

В другом работники музея сняли главный вход, потолок которого украшен изображениями героев знаменитого аниме — от «Моего соседа Тоторо» до «Ведьминой службы доставки».

Вот как выглядит музей ночью:

А вот так — выставочная комната, где «рождаются фильмы»:

Музей, расположенный на территории города Митака в западной части префектуры Токио, начал работу 1 октября 2001 года. Миядзаки лично создавал дизайн музея, опираясь на европейскую архитектуру. Аниматор рисовал наброски, словно для своих фильмов, и хотел, чтобы здание музея было частью выставки. Посетители музея могут узнать историю анимации, увидеть макет студии с эскизами и справочными материалами, посмотреть на весь процесс создания мультфильма.

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