Как музыка оживляет мультфильмы Хаяо Миядзаки

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ПодкастКак музыка оживляет мультфильмы Хаяо Миядзаки

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Чем отличаются японский и голливудский подходы к созданию саундтрека? Почему для мультфильмов Хаяо Миядзаки тишина и саунд-дизайн не менее важны, чем оригинальная музыка? Как Дзё Хисаиси продолжает традиции композиторов-импрессионистов? И почему важно смотреть оригинальные японские версии мультфильмов Миядзаки, а не американские варианты, дублированные студией Disney под руководством Харви Вайнштейна? О многолетнем сотрудничестве режиссера и композитора, которые вместе создали шедевры анимации «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок», рассказывает музыкальный журналист Лев Ганкин.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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