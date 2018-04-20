Как музыка оживляет мультфильмы Хаяо Миядзаки

Чем отличаются японский и голливудский подходы к созданию саундтрека? Почему для мультфильмов Хаяо Миядзаки тишина и саунд-дизайн не менее важны, чем оригинальная музыка? Как Дзё Хисаиси продолжает традиции композиторов-импрессионистов? И почему важно смотреть оригинальные японские версии мультфильмов Миядзаки, а не американские варианты, дублированные студией Disney под руководством Харви Вайнштейна? О многолетнем сотрудничестве режиссера и композитора, которые вместе создали шедевры анимации «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок», рассказывает музыкальный журналист Лев Ганкин.

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Треки, которые звучат в этом эпизоде: