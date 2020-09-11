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Стальная магнолия: 5 фильмов о Мулань, снятых в Китае

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В прокат вышла голливудская экранизация старой китайской легенды о Мулань. На родине воительницы фильмом недовольны, и неудивительно: в китайском кинематографе хватает своих версий истории про девушку-воина. О том, откуда вообще взялась история Хуа Мулань и как ее образ и приключения в Китае менялись от фильма к фильму, рассказывает Дмитрий Комм.

Имя древнекитайской воительницы Хуа Мулань можно перевести как «цветок магнолии» — растения, которое в китайской культуре символизирует красоту, изысканность и благородство. Исторических свидетельств существования Мулань нет. Традиционно считается, что она появляется лишь в живописи и литературе. Одни историки считают, что в ней соединены детали биографий нескольких древнекитайских амазонок, другие выдвигают гипотезу, что она была кем-то вроде божества, покровительницы женщин-воинов, этакой Афиной Палладой. Но есть и те, кто полагает, что Хуа Мулань существовала в реальности, а из исторических хроник исчезла из-за патриархальных конфуцианских книжников.

Hashimoto Kansetsu. Mulan, 1918 / Kawamura Memorial DIC Museum of Art / Google Arts & Culture

Известно, что самое раннее литературное произведение о ней — «Песня о Мулань» — было создано в VI веке н. э., но до нас не дошло. Сохранилась его переделка под тем же названием в сборнике XII столетия. Еще есть пьеса «Героиня Мулань идет на войну вместо своего отца» (именно там Мулань впервые получает фамилию Хуа) и повесть «Роман династий Сюй и Тан», созданные в XVII веке. Общая тут только канва: девушка Мулань выдает себя за юношу и отправляется сражаться вместо старого и больного отца. Дальше все по-разному. В «Песне о Мулань» героиня живет в V веке и противостоит монгольскому племени жужаней. Она проводит в боях 12 лет, становится прославленным полководцем и с триумфом возвращается домой, шокировав боевых друзей внезапным перевоплощением в женщину. В «Романе династий Сюй и Тан» Мулань живет в VII веке и помогает прийти к власти династии Тан. У нее есть близкая подруга — принцесса-воительница Сяньнян. Они сначала враждуют, а потом становятся назваными сестрами. Вернувшись домой из похода, Мулань узнает, что отец умер, мать снова вышла замуж, а тюркский хан хочет взять девушку в наложницы. В отчаянии Мулань совершает самоубийство, восклицая: «Я девушка, я была на войне, и с меня хватит! Теперь я хочу быть со своим отцом!»

А еще китайцы считают, что Хуа Мулань была красавицей. Она включена в бестселлер Янь Сиюаня «Сто красавиц прошлого в поэмах и рисунках», опубликованный в 1787 году и ставший одной из самых популярных книг в китайской истории. Патриотка, красавица и мастерица боевых искусств — настоящая находка для кинематографа, поэтому первые фильмы о ней появились еще в немую эру. Сразу две полнометражные картины о ней были сняты в Шанхае в 1927—1928 годах.

Сегодня Мулань — героиня спектаклей, балетов, телесериалов, компьютерной игры и около дюжины фильмов, самый известный из которых — диснеевская анимационная «Мулан» (1998). Премьера киноверсии «Мулан» с топовыми китайскими звездами Лю Ифэй, Донни Йеном и Гун Ли в главных ролях и бюджетом в 200 млн долларов должна была состояться еще в марте, но из-за карантина фильм выходит только сейчас, причем не только в кино, но и на стриминге Disney+. Однако новая экранизация снята по стандартам Голливуда. А если вы хотите посмотреть нечто более аутентичное, стоит выбрать что-то из китайских версий.

«Мулань идет на войну» (1939)

Первая звуковая картина о подвигах Мулань, которую сыграла шанхайская кинозвезда Чэнь Юньшан. Фильм следует сюжету «Песни о Мулань», а акцент сделан не на битвах, а на развитии характеров. Отчасти это связано с тем, что фильм снимался во время Второй мировой войны, и денег на съемки масштабных баталий у его создателей не было. По сути, это патриотическая пропаганда: хорошенькая 20-летняя Чэнь Юньшан в пригнанных по фигуре доспехах принимает картинные позы и произносит фразы в стиле «Кто с мечом к нам придет…». Агрессоры-жужани показаны безликой толпой в малахаях, полагающейся не столько на храбрость, сколько на помощь коллаборантов в рядах китайцев.

В одной из сцен Мулань отправляется шпионить на территорию, занятую врагом. Она переодевается в женское платье, но сослуживцы продолжают считать ее мужчиной. Таким образом, Чэнь Юньшан играет женщину, которая изображает мужчину, изображающего женщину, — весьма неожиданный «гендер бендер» для тогдашнего китайского кино. В женском обличье Мулань ведет себя как femme fatale: встретив двух вражеских воинов, флиртует с ними, а когда те расслабляются, выхватывает кинжал и убивает их.

«Мулань идет в армию» стал большим кассовым хитом в Китае и в сокращенном виде показывался даже в США. В те времена многие страны снимали патриотические боевики об исторических подвигах (в Италии был «Сципион Африканский», в СССР — «Александр Невский»), но лишь китайцы для поддержания боевого духа сняли фильм о женщине-воительнице. Впрочем, его создатели, режиссер Бу Ваньцан и актриса Чэнь Юньшан, в годы японской оккупации сами сотрудничали с врагом, а потому после войны подверглись остракизму и были вынуждены переехать в Гонконг.

«Хуа Мулань» (1964)

Картина, снятая на крупнейшей гонконгской киностудии Shaw Brothers, представляет собой экшен-мюзикл. Песни в традиционном стиле хуанмэй («оперы желтых слив») соседствуют с эффектными батальными сценами в лучших гонконгских традициях. Это яркое кино с самым высоким производственным качеством, какое было возможно в Гонконге той эпохи.

Заглавную героиню сыграла одна из крупнейших гонконгских звезд — Айви Линг, и многие считают ее лучшей Мулань в истории. Одна из причин ее успеха в том, что Айви специализировалась на исполнении мужских ролей. В те времена в гонконгском кино и особенно в хуанмэй-операх мужские роли нередко исполняли женщины. Айви Линг — худощавая, с мальчишеской фигурой и резкими чертами лица, годом раньше прославилась в главной мужской (!) роли в суперхите «Бесконечная любовь» о девушке, которая едет учиться в университет, переодевшись мужчиной, и влюбляется в другого студента (его-то и играет Линг). А потому сыграть девушку, притворяющуюся парнем, было для нее несложной задачей. Она была прекрасно физически подготовлена и сама исполняла все свои трюки. И не зря: фильм получил приз Азиатского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

В этом фильме звучит одна из самых известных реплик гонконгского кино. Мулань, разрываясь между любовью к своему боевому товарищу и необходимостью поддерживать имидж брутального воина, заявляет ему: «Если бы ты был женщиной, я бы на тебе женился!» Эта фраза в Гонконге примерно так же популярна, как «У каждого свои недостатки» в Америке.

«Мулан» (2009)

Один из самых амбициозных китайских фильмов прошлого десятилетия — двухчасовой эпос с бюджетом в 12 млн долларов и суперзвездой Вики Чжао в роли заглавной героини. Эта версия мифа отличается от других — она его переосмысливает. Если в вариантах 1939-го и 1964-го Хуа Мулань отправлялась в армию с разрешения своих родителей, то здесь тайком сбегает из дома, напоив отца вином. Героиня тут — задиристая деревенская девчонка, которая чуть ли не с младенчества дерется и изучает боевые искусства. Но главная тема фильма не ее боевые способности, акцент сделан на тяготах войны. Героине предстоит пережить смерть друзей, столкнуться с предательством, научиться управлять своими эмоциями. В финале Мулань приходит к пониманию, что нет ничего важнее мира, и совершает свой главный подвиг — отрекается от любви к принцу Вэйтаю, чтобы он мог жениться на принцессе жужаней и таким образом положить конец войне.

Пацифистский месседж противоречит сути легенды о Мулань, и, возможно, поэтому фильм не был успешен в прокате, собрав менее 2 млн долларов. Да и гонконгский режиссер Джингл Ма раньше снимал не большие картины о войне и мире, а непритязательные боевики («Токийский расклад», «Серебряный ястреб»). Однако Вики Чжао буквально вытягивает этот фильм. В списке лучших исполнительниц роли Хуа Мулань она точно входила бы в первую тройку.

Кстати, здесь появляется российский певец Витас, давно ставший поп-звездой в Китае, но он ничего не поет — только играет небольшую роль раба. Три песни к фильму записали Вики Чжао, Джейн Чжан и Стефани Сунь.

«Несравненная Мулан» (2020)

В нынешнем году китайские кинематографисты выпустили аж три новых фильма про Мулань — один анимационный и два игровых — с тем расчетом, что на них будет работать пиар голливудского блокбастера. Это очень похоже на практику итальянского кино 1960-х годов, когда местные режиссеры к выходу голливудской «Клеопатры» умудрились снять три свои картины про Клеопатру. Получилось даже лучше, чем ожидали: Disney перенесла премьеру своей «Мулан», а вот китайские картины, сразу рассчитанные на интернет-релиз, вышли в срок.

В фильме Чан Ченя Хуа Мулань (Ху Сюээр), которую родители хотят выдать замуж, тайком сбегает из дома, прихватив отцовскую повестку о мобилизации. Она отправляется в армию, но не хочет никого убивать, а потому в первой битве сражается бамбуковой палкой. Война  быстро избавляет ее от иллюзий.

В этом фильме есть несколько отходов от канона. Далеко не все воины, например, принимают Мулань за мужчину. Два оболтуса из ее родной деревни прекрасно знают, что она девушка, и покрывают ее даже под угрозой смертной казни. Романтическая линия тоже отсутствует — драматургия строится на превращении Мулань из деревенской оторвы, которая запросто может справиться с парой мужчин, но не понимает, что такое война, в готовую к самопожертвованию героиню.

Фильм явно задумывался как серьезная, мрачная картина о войне. Но кажется, что введенный в Китае карантин помешал создателям закончить съемки, и они монтировали фильм из того материала, который успели отснять. Некоторые персонажи, важные для развития истории, неожиданно исчезают из нее, а в монтажной последовательности зияют логические провалы и перескоки. Хореография боев очень неплоха, хотя временами батальные сцены портят сгенерированные на компьютере фонтаны крови.

«Мулан» (2020)

Эта версия не рассказывает историю Мулань целиком, а базируется лишь на одном эпизоде из ее многочисленных военных подвигов. Хуа Мулань здесь — уже опытный, прославленный воин, и играет ее 27-летняя актриса Лю Юнси. Она возвращается на границу, чтобы защищать крепость Юньчжун, которую осаждают полчища жужаней, возглавляемых Датунь Ханом. Из-за предательства Мулань попадает в плен, где знакомится с дочерью Датунь Хана — принцессой-воином Цинцин. Один из генералов Датунь Хана убивает его и совершает переворот. Мулань и Цинцин приходится объединить усилия, чтобы спасти свои народы от маниакального узурпатора. На сюжет ленты, очевидно, повлияла более поздняя литературная версия истории Мулань, где у нее появляется названая сестра.

В финале Мулань и Цинцин держат друг друга в объятиях и произносят диалог, явно отсылающий к знаменитой фразе из гонконгской «Мулань» 1964 года. «Если бы ты была мужчиной, я бы вышла за тебя замуж», — мечтательно говорит Цинцин. «Если бы я была мужчиной, я бы точно на тебе женилась», — отвечает Мулань.

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