Финансовый директор Disney признала, что скандал вокруг «Мулан» создал для студии «много проблем»

После релиза «Мулан» на Disney+ в сети призвали к бойкоту фильма из-за того, что часть съемок прошла в районе Синьцзян, где расположены «лагеря перевоспитания» для уйгурских мусульман, а в титрах ленты присутствуют слова благодарности местному отделу пропаганды. Выступая на конференции Bank of America Virtual 2020 Media, финансовый директор Disney Кристин Маккарти объяснила, почему в титрах есть благодарности китайскому правительству.

«Я не занимаюсь прогнозированием кассовых сборов, но ситуация привлекла внимание к проекту, — говорит Маккарти. — Давайте просто объясню контекст. На самом деле „Мулан“ практически полностью была снята в Новой Зеландии. В попытке точнее передать уникальный ландшафт и географию Китая в фильме о том периоде мы снимали локации в 20 разных местах страны. Общеизвестно, что, для того чтобы снимать в Китае, нужно получить разрешение. Это разрешение исходит от центрального правительства».

«В фильмах принято упоминать о национальных и местных органах власти, которые разрешили вам снимать там. Так что в наших титрах мы поблагодарили как Китай, так и Новую Зеландию. Вот и все, но это создало для нас много проблем», — добавила Маккарти.

Китай уже несколько лет находится под международным контролем из-за того, как в Синьцзяне обращаются с мусульманскими меньшинствами. По оценкам экспертов, более 1 миллиона уйгуров содержатся в лагерях. Уйгуры сообщают о том, что их подвергают изнурительной политической, идеологической обработке, принудительному труду и стерилизации (часть предполагаемой государственной программы по снижению рождаемости среди мусульманского населения).

Власти Китая утверждают, что лагеря для заключенных в Синьцзяне созданы в рамках усилий по повышению безопасности и экономического развития региона. Но вместе с тем, как сообщают источники агентства Reuters, китайские издания получили уведомление с просьбой не писать о «Мулан». Утверждается, что оно было отправлено Администрацией киберпространства Китая, а инсайдер в крупной китайской газете добавил, что они получили от руководства текстовое сообщение с аналогичным приказом.

Источник: Deadline