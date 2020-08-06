Фильм недели: «Мулан». Голливудский блокбастер, который очень хотел бы стать китайским хитом

Сделано в Китае

Хуа Мулань — фольклорная героиня, девушка-воин, которая неоднократно появлялась на страницах китайских романов и в местном кинематографе. Мировую популярность сюжету про провинциалку, которая переоделась в мужское платье и отправилась защищать родину от диких племен, принесла американская студийная анимация. Диснеевская версия «Мулан», которая вышла в 1998-м, была сказочным мюзиклом с запоминающимися песнями и новым героем — дракончиком Мушу, волшебным помощником клана Фа (в оригинальном мифе никакого дракона нет). Китайцам такая версия не понравилась: судя по рецензиям, Мулан им показалась слишком некитайской (и внешностью, и манерами), а дракон — неаутентичным.

В новом фильме эти ошибки, очевидно, решили исправить. Китайский рынок для Голливуда второй по значимости после домашнего, сражения за него происходят на высшем уровне. Требования китайской цензуры часто принимаются в расчет при производстве американских блокбастеров, а китайский капитал привлекается для производства (статус копродукции помогает фильму избежать квотирования в китайском прокате). Новая «Мулан» была снята в партнерстве с «Китайской киногруппой» — крупнейшим национальным мейджором, принадлежащим государству — и с прицелом на китайский рынок.

Съемки проходили в степном Синьцзяне. И за это фильм уже критикуют: там давно происходит настоящий, с концлагерями и стерилизацией, геноцид коренных жителей, мусульман-уйгуров. А актриса и поп-звезда Лю Ифэй, которая играет главную роль, во время жестоких уличных столкновений в Гонконге встала на сторону континентальных властей, а не горожан. Но эти нюансы волнуют, скорее, публику США, Тайваня и Гонконга.

Как это снято и что тут нового

Фильм новозеландки Ники Каро («Тренер», «Жена смотрителя зоопарка») будто бы возвращает зрителя к мифологическим истокам сюжета. Линия главной героини расширена эпизодом из ее детства, а сам фильм не апеллирует к анимационной диснеевской версии. Закадровый голос прямо говорит, что это экранизация китайского мифа. В новой «Мулан» никто не поет, да и говорят тут тоже редко. Картинка как с открытки: Мулан в ключевых сценах облачена в ярко-красное кимоно, заснеженные горы буквально слепят глаза, реалистический китайский дворец не менее привлекателен, чем Аграба из недавнего «Аладдина» Гая Ричи. Любовная линия между Мулан и сержантом Цянем сведена к минимуму — в финале Мулан раскрывает, что она женщина, но пресекает все попытки начать романтические отношения.

Так как создатели «Мулан» сразу ориентировались на местный рынок, от фильма ждали настоящего уся — традиционной китайской киносказки со зрелищным кунг-фу, полетами на тросах, беготней по стенам, короче, всего того, что мы видели в «Крадущемся тигре, затаившемся драконе» или костюмно-исторических фильмах Чжан Имоу. Но вышло иначе: фильм построен как традиционный голливудский блокбастер, а от уся остались лишь пара пролетов Мулан, несколько шагов по стенам, сцены строевых тренировок в духе старинных боевиков Чан Че. Об энергии ци, благодаря которой воины в уся и демонстрируют чудеса физподготовки, тут больше разговоров. Мулан ею владеет, но, как женщина, по наказу отца вынуждена скрывать свой дар. В целом экшен в большей степени опирается не на трюки, а на энергичный монтаж (помните «Властелина колец»?).

Впрочем, национального колорита в «Мулани», на западный взгляд, достаточно. Каст тут, естественно, китайский, а в роли императора появляется Джет Ли (он популярен и узнаваем как в Азии, так и в Штатах). Его персонаж — один из немногих сочувствующих положению Мулан. Именно воля императора и обеспечит полное принятие женщины-воительницы обществом. Неслучайно заигрывает фильм и с гендерной путаницей: в принципе двусмысленные отношения переодетой парнем Мулан с Цянем — архетипичная комическая коллизия (взять хоть «В джазе только девушки», хоть «Гусарскую балладу»), но в китайском кино часто появляется линия романтической дружбы между мужчинами. В этом контексте «Мулан» смотрится как современный броманс, а не как древняя комедия ошибок.

Дракона Мушу, который не понравился китайцам в мультфильме, из новой «Мулан» убрали. Его заменили на птицу феникс. Она появляется в моменты самых трудных испытаний как метафора стойкости воительницы. Неслучайно в момент наивысшего подъема Мулан крылья птицы буквально становятся крыльями героини.

А еще тут появился новый персонаж, которого не было в романах и в мультфильме — ведьма Сянь Лан, подручная антагониста Бори Хана. Она своеобразный антипод Мулан — тоже женщина, которая пытается стать независимой, но приходит к трагическому жертвенному финалу.

Вердикт

Конечно, игровая «Мулан» смотрится солиднее и в сто раз эффектнее рисованной. Но большая часть ее новаций — это косметический ремонт, призванный привлечь китайскую публику, а не что-то прорывное. Этапным фильм оказывается не из-за попадания в повестку (главные героини — женщины, а еще это самый дорогой, стоимостью 200 млн долларов, фильм в истории, снятый женщиной-режиссером) или особо выдающихся режиссерских/операторских решений (а ведь оператор Мэнди Уокер до этого снимала «Австралию» и «Между нами горы»), а из-за модели дистрибьюции. На всех территориях, где официально запущен стриминговый сервис Disney+, картина вышла не на больших экранах, а в сети, о чем еще даже в середине пандемии и подумать было невозможно. Если такая схема показа сработает, даже фильмы Marvel могут взять ее на вооружение (мы сможем проверить это уже скоро, когда приблизимся к дате премьеры бесконечно переносившейся «Черной Вдовы»).

В России же «Мулан» вышла в кинотеатрах, куда, если вы уже решили прервать домашнее заточение, можно смело следовать всей семьей. На взрослых во время просмотра явно нахлынет ностальгия (фильм пусть без весельчака Мушу, зато со старичком Ли!), а детям будет интересно наблюдать за развитием истории. Из России, которую мало волнуют детали китайского быта, «Мулан» выглядит не только самым дорогим, но и самым удачным опытом в череде слабоватых диснеевских саморемейков. Наконец-то среди них появилось что-то новое, а ведь достаточно было дать волю фантазии и перестать буквально переснимать предыдущие фильмы!

Но вот завоевать Китай, кажется, не выйдет. Пиратские копии «Мулан» несколько дней назад стали доступны местной публике и ей явно не понравились (средняя оценка фильма сейчас — примерно 5 из 10). Судя по отзывам, зрителям снова не понравилось, как там показаны культурные нюансы, а особенно их возмутила вольная трактовка концепции энергии ци. Чтобы сосватать китайскому зрителю свою Мулан, компании Disney, похоже, придется самой присоединиться к КНР