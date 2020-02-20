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Владелец кинотеатра во Франции уничтожил афишу «Мулан» в знак протеста против выхода фильма онлайн

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Владелец французского кинотеатра Жерар Лемуан снял на видео, как он с помощью биты уничтожает рекламный баннер фильма «Мулан». По его словам, он сделал это, чтобы выразить недовольство тем, что Disney решила выпустить ленту на своем стриминг-сервисе. Ролик уже посмотрели более 300 тыс человек в Twitter.

В разговоре с Deadline Лемуан отметил, что он и его коллеги рекламировали «Мулан» несколько месяцев и надеялись, что выход блокбастера стимулирует кинопрокат после пандемии: «Многие из нас приложили огромные усилия, чтобы кинотеатры оставались открытыми. Мы думали, что в ближайшее время выйдет несколько больших фильмов. После отмены "Мулан" мы потеряли шанс предложить зрителям ожидаемое кино, которое помогло бы нам после этих трудных недель. Кроме того, это плохой знак для тех, кто ждал фильм в кино».

Лемуан добавил, что у него большие надежды на «Довод» Кристофера Нолана, который выйдет во Франции 26 августа. Он считает, если крупные релизы будут отменять или переносить в онлайн, то кинотеатральный бизнес не переживет кризис.

5 августа стало известно, что «Мулан» выйдет 4 сентября на Disney+ и в кинотеатрах тех стран, где онлайн-сервис еще не появился. Изначально лента должна была появиться в кино 26 марта, но после вспышки коронавируса ее отложили на июль, а затем на август. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline 

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