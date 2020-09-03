Disney раскритиковали за съемки «Мулан» в китайском районе Синьцзян

Против студии Disney и фильма «Мулан» поднялась новая волна критики. Проект уже призывали бойкотировать из-за слов исполнительницы главной роли Лю Ифэй в поддержку гонконгской полиции. Теперь же студию критикуют за то, что картина была частично снята в китайской провинции Синьцзян, где расположены «лагеря перевоспитания» для уйгурских мусульман.

Зрители заметили упоминание Синьцзяна в титрах «Мулан». Кроме этого, там же присутствуют слова благодарности местным властям, помогавшим в съемках. Съемки «Мулан» проходили в нескольких районах Китая, включая пустыню Минша-Шан, которая простирается до Синьцзяна, и долину Туюк к востоку от Турфана.

«Для создания „Мулан“ Disney работала с четырьмя отделами пропаганды в китайском районе Синьцзян, где проходит геноцид против мусульман».

«Что плохого в том, чтобы поблагодарить Синьцзян? Ну, более миллиона мусульман в Синьцзяне, в основном представители уйгурского меньшинства, были заключены в концентрационные лагеря. Disney работала с регионами, в которых проходил геноцид, и поблагодарила департаменты, которые помогают его осуществить».

«„Мулан“ отдельно поблагодарила в титрах отдел пропаганды комитета Синьцзян — Уйгурского автономного округа КПК. Вы знаете, место, где происходит культурный геноцид. Они много снимали в Синьцзяне, который в субтитрах называется „Северо-Западный Китай“».

«И это еще не все! Теперь, когда вы смотрите „Мулан“, вы не только закрываете глаза на жестокость полиции и расовую несправедливость (которую отстаивают исполнители главных ролей), но и потенциально причастны к массовому заключению мусульман-уйгуров».

«Почему мы должны бойкотировать „Мулан“? Дело в лицемерии. В голливудских фильмах они утверждают, что придерживаются социальной справедливости. Фактически же они позорно поклоняются автократическому Китаю. Они опозорились, поддерживая ценности, в которые даже не верят. Фильмы должны быть чем-то больше, чем просто прибылью».

Китай уже несколько лет находится под международным контролем из-за того, как в Синьцзяне обращаются с мусульманскими меньшинствами. По оценкам экспертов, более 1 миллиона уйгуров содержатся во лагерях. Уйгуры сообщают о том, что их подвергают изнурительной политической, идеологической обработке, принудительному труду и стерилизации (часть предполагаемой государственной программы по снижению рождаемости среди мусульманского населения).

Власти Китая утверждают, что лагеря для заключенных в Синьцзяне созданы в рамках усилий по повышению безопасности и экономического развития региона.

Источник: THR