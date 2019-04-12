Фильм недели: «Поезд в Пусан 2». Дикий зомби-боевик про ужасы 2020-го (но уже без поезда)

Наконец-то кинотеатральный релиз! С 20 августа в прокате идет довольно безумное продолжение альтернативной истории Южной Кореи. О том, что происходит на полуострове спустя четыре года после начала зомби-апокалипсиса, рассказывает Марат Шабаев.

О чем это

В оригинале «Поезд в Пусан 2» называется просто «Полуостров». Действие тут происходит все в той же альтернативной реальности, где Южную Корею заполонили ходячие мертвецы, правда никаких общих героев у этих двух фильмов нет. Но остался все тот же режиссер Ён Сан-хо (он же снял анимационный приквел «Станция „Сеул“» про самое начало эпидемии). Второй «Поезд в Пусан» открывается динамичным прологом, действие которого происходит в 2016 году (тогда же, что и события первой части). Инфицированные зомби захватывают Южную Корею, дорожное движение парализовано, люди тщетно пытаются добраться до портовых городов — например, до того самого Пусана, где от желающих попасть на паромы уже чуть ли не отстреливаются.

Военнослужащий Хан Джон-сок (Кан Дон-вон, звезда подросткового фэнтези «Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся») едет на машине с сестрой, ее мужем и их сыном в Инчхоне, откуда эвакуируют в Японию. По пути он проезжает мимо голосующей семейной пары с ребенком, но отказывается брать потенциально заразных соотечественников. Однако зомби все равно пробираются на борт. Один инфицированный мгновенно заражает почти всех выживших. Вскоре после этого инцидента все страны отказываются принимать паромы из Кореи, и страна оказывается в глобальной изоляции.

Спустя четыре года Хан и муж его сестры, Ку Чол-мин в исполнении Ким До-юн (больше из семьи никто не выжил), ютятся бесправными иммигрантами в гонконгском подвале. Китайцы относятся к ним как к прокаженным (подобное обращение китайцы испытывали на себе в европейских странах совсем недавно, в начале коронавирусной пандемии). Изменить свой статус героям поможет лишь отчаянная вылазка обратно в Инчхон: местный криминальный босс знает, что где-то в разрушенной зомби-апокалипсисом стране стоит грузовик с 20 млн долларов в кузове. Вместе с двумя другими авантюристами Хан и Ку высаживаются в ночном порту, пока зомби спят.

Как это снято

«Поезд в Пусан», 2016

Стилистически продолжение «Поезда в Пусан» не очень похоже на первую часть. В ней события разворачивались в скоростном поезде — микросрезе корейского общества (совсем как в другом корейском социально-жанровом хите, «Сквозь снег»). Это был триллер о выживании в лучших традициях первых фильмов Джорджа Ромеро и американских боевиков вроде «Скорости» с Киану Ривзом. «Полуостров» действует на смежной, но другой территории. Очевидно, что Ён Сан-хо снова вдохновлялся Ромеро, только теперь его поздним хоррором «Земля мертвых» (2005) — блеклым портретом американского общества в состоянии постапокалипсиса. Сюжетная завязка «Полуострова» напоминает о дилогии Джона Карпентера с Куртом Расселом («Побег из Нью-Йорка», «Побег из Лос-Анджелеса») и о дюжине других антиутопий, где герой должен пройти сквозь огонь, воду и медные трубы анархических территорий.

А вот экшен взят совсем из другого кино. В первую очередь второй фильм — это набор автомобильных погонь и опасных трюков в духе «Безумного Макса», только снятых с поправкой на вегетарианское время: невероятные гонки по заставленным ржавыми авто улицам и массовое уничтожение зомби колесами сделаны с беззастенчивым использованием CGI; местами фильм даже слишком похож на компьютерный автосимулятор. Сильной стороной корейского кино всегда было смелое обращение с жанровыми канонами и сочетание, казалось бы, несочетаемого — хоррора, мелодрамы, социальной критики. «Полуостров» же так увлекается игрой в машинки, что в финале, словно спохватившись, переключается на затянутый сентиментальный эпизод бесконечного самопожертвования героев, который можно было бы даже назвать пародией, если бы не предельно стереотипный струнный саундтрек без тени иронии (впрочем, ничто не мешает просто завершить просмотр, выйдя на скрипочках).

Как бы то ни было, фильм очень точно передает дух безумного 2020-го. Главный герой здесь страдает от чувства вины за свои классовые привилегии, позволившие ему выжить. Группа обезумевших военных жестоко издевается над людьми, помечая их аэрозольным баллончиком. А США, от которых герои все ждут помощи, беспомощно смотрят на безумие, охватившее целую страну. И, если бы не личная доброта одной американской военнослужащей, не видать нашим авантюристам хеппи-энда.

Вердикт

Есть какая-то высшая ирония в том, что первым спасателем российского проката становится такое вот недорогое по голливудским меркам (бюджет «Полуострова» — 17 млн долларов) жанровое кино, а не концептуальный бенефис Кристофера Нолана. Давно обещанное нам новаторское зрелище уже несколько раз меняло дату релиза, а «Полуостров» пока стал одиннадцатым по сборам фильмом в мировом топе за 2020 год, причем большую часть 30 миллионного бокс-офиса фильм собрал у себя на родине, российский же и американский прокат его еще даже не начался. Да, корейский зомби-блокбастер не предлагает зрителю ничего принципиально нового, он сделан по проверенным жанровым рецептам, но со своей фишкой и изрядной дерзостью.