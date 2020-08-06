Что смотреть в кино: «Мулан», «Ассистентка» и новый фильм о группе BTS

Легендарная воительница спасает императора, юная идеалистка борется с шефом-абьюзером, а парни из южнокорейского бойз-бенда продолжают покорять мир.
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«Мулан»
Новая версия диснеевского мультфильма о девушке-воине в китайской армии.
Китайская империя оказалась на грани войны: предводитель северных кочевников-жужаней Бори-хан (Джейсон Скотт Ли) решил свести с императором старые счеты, а заодно и захватить страну. В ответ властелин Поднебесной (Джет Ли) объявил всеобщую мобилизацию и призвал в армию по одному мужчине из каждого дома. Но в семье, где живет Хуа Мулан (Лю Ифэй), из мужчин лишь хромоногий старик-отец, который не переживет и первой атаки. Поэтому девушка тайком переодевается в родительские доспехи и сбегает из дома. Притворившись парнем по имени Хуа Цзюн, она поступает в армию и наравне с остальными новобранцами проходит суровые испытания. Правда теперь смерть угрожает уже самой воительнице, ведь если обман раскроется, ее казнят, а семья героини будет навсегда обесчещена. Потому что война не женское дело, и девочка появляется на свет лишь для того, чтобы выйти замуж и родить героев.
Факты о фильме
- «Мулан» продолжает список диснеевских ремейков собственной анимации. Одноименный мультфильм вышел в 1998 году и номинировался на «Оскар» за саундтрек.
- Оба фильма основаны на китайской поэме VI века «Песнь о Мулань». Впервые ее экранизировали в 1939 году в Китае, сняв художественный фильм «Мулань идет в армию».
- Китайская актриса и певица Лю Ифэй могла бы сыграть Мулан еще 10 лет назад. Продюсеры китайско-американского блокбастера «Мулан» (2009) считали Ифэй идеальной кандидатурой, но роль в итоге досталась Вики Чжао. В этом же фильме снялся российский певец Витас в роли певца жужанского каганата Гудэ.
- «Мулан» — всего второй высокобюджетный проект, снятый для киностудии Disney женщиной-режиссером. До этого был только «Излом времени» Авы ДюВерней. Изначально продюсеры пытались предложить этот фильм нескольким азиатским режиссерам, но те отказались из-за несовпадения графиков. В итоге «Мулан» перешла к Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»).
- Некоторые китайские зрители начали критиковать фильм сразу же после выхода первого трейлера. Они обвинили Disney в пренебрежительном отношении к деталям — например, такие дома, в котором живет Мулан, появились в Китае не в пятом, а в пятнадцатом веке и были характерны для юго-восточной части страны, а не для севера, где происходит действие. Также студию критикуют за то, что она снимала картину в китайской провинции Синьцзян, где расположены «лагеря перевоспитания» для уйгурских мусульман.
«Ассистентка»
Один день в офисе Харви Вайнштейна.
Каждый день для Джейн (Джулия Гарнер) — рутинная копия предыдущего. Она приезжает в офис, когда Нью-Йорк еще спит, готовит кабинет шефа к работе (в частности, стирая с дивана следы его ночных развлечений), а потом целый день варит кофе, заказывает еду, заряжает принтер бумагой и часами висит на телефоне, договариваясь о перелетах, переговорах, гостиницах и так далее. Все уверены, что у Джейн работа мечты, ведь она личный помощник главы крупной кинокомпании! Конкурс на такую должность — 400 человек на место. Но Джейн окончила престижный университет и хочет продюсировать фильмы, а не вести войну с копировальной машиной. А еще у нее внезапно появляется молодая симпатичная коллега, у которой совсем нет опыта, но в компанию ее привел лично шеф. Джейн подозревает, что девушка — жертва харассмента, и больше не хочет молчать и на все закрывать глаза.
Факты о фильме
- «Ассистентка» — игровой дебют документалистки Китти Грин (вы можете ее знать по фильму «Украина не бордель»). Идея снять кино о юной идеалистке, работающей на условного Харви Вайнштейна, появилась у Грин во время сборов материала для совершенно другого проекта о случаях харассмента в американских университетах.
- Джулия Гарнер начала активно сниматься в 16 лет и никогда не сталкивалась с офисной рутиной. Поэтому ей пришлось провести несколько дней в офисах, наблюдая за работой секретарей и ассистентов. Актрису поразило, что сотрудники разных компаний, работающие на разных должностях, двигаются в едином для всех ритме и делают одни и те же движения.
- Глава киностудии, в которой работает Джейн, ни разу не появляется в кадре. Тем не менее мы слышим, как он отчитывает героиню по телефону. По словам людей, знакомых с Харви Вайнштейном, голос босса в телефонной трубке очень похож на голос Харви.
- Готовясь к работе над «Ассистенткой», Китти Грин встречалась с офисными работниками из разных индустрий и очень быстро поняла, что случаи абьюза у всех похожи. Именно поэтому прямых отсылок к Харви Вайнштейну в фильме нет. Грин не разоблачает какого-то одного конкретного человека, она говорит о харассменте как о системном явлении, ставшем нормой не только в мире кино.
«BTS. Разбей тишину: Фильм»
Закулисные секреты знаменитой южнокорейской группы.
Весной прошлого года стартовало второе мировое турне «Love Yourself: Speak Yourself» корейского бойз-бенда BTS. В список городов, куда заглянули эти ребята, вошли Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Паулу, Лондон, Париж, Сеул и Осака. Фильм — своего рода отчет об этом музыкальном путешествии, а заодно и пропуск в закулисную жизнь легендарных музыкантов, которые стали первой южнокорейской группой, выступившей на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Нас ждут хиты, которые слышал весь мир, атмосфера живых концертов и, конечно же, откровения участников BTS, которые обещают ничего не скрывать.
Факты о фильме
- Это уже четвертый фильм в истории южнокорейской группы. Первый вышел в 2018 году под названием «Выжги сцену: Фильм», второй, «Открой свою душу», и третий, «Love Yourself Tour in Seoul» — в 2019-м. Все проекты оказались настолько удачными, что позднее были выпущены в повторный прокат.
- «BTS: Разбей тишину» — своего рода сиквел музыкального фильма 2018 года. Обе картины снял режиссер Пак Чун-су.
- Во время мирового турне группа заезжала в Россию на фестиваль Bridge To Korea. Помимо выступления, ребята стали судьями танцевального конкурса.
- BTS считаются одной из главных корейских групп в мире: их альбом «Love Yourself: Her» дошел до седьмой строчки в чарте Billboard, а общее количество дисков, которые бойз-бенд продал с момента своего дебюта, составляет более двух миллионов.
Автор: Вера Аленушкина