Что смотреть в кино: «Мулан», «Ассистентка» и новый фильм о группе BTS

Каждый день для Джейн (Джулия Гарнер) — рутинная копия предыдущего. Она приезжает в офис, когда Нью-Йорк еще спит, готовит кабинет шефа к работе (в частности, стирая с дивана следы его ночных развлечений), а потом целый день варит кофе, заказывает еду, заряжает принтер бумагой и часами висит на телефоне, договариваясь о перелетах, переговорах, гостиницах и так далее. Все уверены, что у Джейн работа мечты, ведь она личный помощник главы крупной кинокомпании! Конкурс на такую должность — 400 человек на место. Но Джейн окончила престижный университет и хочет продюсировать фильмы, а не вести войну с копировальной машиной. А еще у нее внезапно появляется молодая симпатичная коллега, у которой совсем нет опыта, но в компанию ее привел лично шеф. Джейн подозревает, что девушка — жертва харассмента, и больше не хочет молчать и на все закрывать глаза.