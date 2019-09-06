Мировая классика и стриминг-хиты: 10 фильмов, которые мы посмотрели, пока не было проката

Лето 1974 года. Гранд-отель на водах. Разлюбившая мужа Элизабет Делерю (Роми Шнайдер), парижанка в белоснежных костюмах Chloe, приезжает в Виттель вместе со своей пятнадцатилетней дочерью Сесиль. У них близкие, доверительные отношения. Во время долгих прогулок к могиле генерала де Голля в соседнем Коломбе-ле-дез-эглиз они обсуждают женское счастье — в чем оно? В присутствии милого рядом, что купит тебе дом, сделает тебе детей, а потом будет пропадать в офисе, скорее всего, в объятьях секретарши? Или долой конвенции? На дворе феминизм первого созыва: узы любви — что за оксюморон?! Любовь должна освобождать, а не связывать.

Элизабет встретит у источника сердцееда Джованни (Нино Кастельнуово из «Шербурских зонтиков»), Сесиль — Жоржа, поваренка из шикарного ресторана. Любовь, подогретая фортепьянными экзерсисами Фрэнсиса Лея, нахлынет словно тот самый летний дождь, время от времени заливающий старорежимный пейзаж за окном. Конечно же, страсть заведет обеих в тупик: чувства рождаются, чувства гаснут, а иногда это и не чувства вовсе, а что-то привидевшееся за пеленой дождя. Какая-то несбыточная мечта, оказавшаяся обычной пошлой интрижкой.

Играющая Элизабет Шнайдер во время съемок как раз разводилась с Харри Майеном, хоронила ту самую мечту о женском счастье, недоступном для женщин с характером. Через несколько лет Майен покончит с собой, а их сын Давид погибнет, карабкаясь в окно Даниэля Бьязини, с которым у Роми тоже не вышло стать счастливой.

В 1970-е Шнайдер являлась главной дивой французского кино, воплощавшей на экране мизогинную фантазию о мамочке и шлюхе, о женщине, упивающейся своей свободой и сексуальностью и в то же время готовой подчиниться первому попавшемуся мужчине. У Жан-Клода Бриали она как раз такова — порочная жертва, что сознательно идет на заклание. Палач тут и Мишель Пикколи, равнодушный супруг, даже не появляющийся в кадре (мы только в телефонной трубке слышим его голос), и Кастельнуово, самодовольный хлыщ, соблазнитель-гастролер, которому, увы, от Роми не нужно большего. «Я ни о чем тебя не прошу», — говорит он ей напоследок. «Я ни в чем тебе не отказываю», — говорит она уже не ему, а самой себе. Ее ждут Париж, дом, дети, секретарша мужа. Конвенции, может, и лживы, но они суть твердая почва под ногами. Их не размоет даже самым сильным дождем.