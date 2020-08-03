«Белый Бим Черное ухо» и «Земляне»: Фильмы, над которыми плакали пользователи КиноПоиска

Недавно сотрудники редакции КиноПоиска рассказали о фильмах, которые довели их до слез, и попросили пользователей вспомнить, над какими картинами плакали они.

Чаще всего в комментариях упоминали фильмы «Белый Бим Черное ухо», «Хатико: Самый верный друг», «Терминатор 2: Судный день», «Зеленая миля» и «Список Шиндлера». А вот самые трогательные, интересные и забавные истории, которыми делились пользователи.

«Форрест Гамп»

Miss_7Night: «Наверное, самый мощный эффект на меня произвел „Форрест Гамп“. На титрах я плакала навзрыд. Когда заканчивается эта история, ты ненароком смотришь со стороны на свою жизнь и кажешься себе совершенно мелкой тепличной букашкой, которая в этом мире ничего не значит. И ты сидишь и плачешь от жалости к себе, от красоты и величия этого фильма и от того, как хочется сделать что-то по-настоящему важное — хотя бы для себя».

«Звезда пленительного счастья»

Wikia: «Фильм, над которым я рыдала в голос, — это „Звезда пленительного счастья“. Над той самой сценой, где Екатерина Трубецкая, уже оставившая свою привычную жизнь высшего света, сначала подписывает бумаги об отказе от имущества, а затем со слезами на глазах — документ, где сказано, что дети, о которых она мечтала, будут считаться незаконнорожденными. И, наконец, она подписывает бумагу, из-за которой сама будет считаться каторжницей. Раз за разом она выдерживает очередные удары судьбы, стойко выслушивает заявление героя Смоктуновского о том, что она поедет в кандалах, как преступница. Просто не было слов, одни эмоции, чувства и слезы в три ручья».

«Манчестер у моря»

l.m.hamitova: «Это просто самый страшный фильм. Это просто ужас, а не фильм. Когда он (Ли Чендлер, герой Кейси Аффлека) понимает, что его даже в тюрьму не посадят, он пытается быстро забрать пистолет у полицейского и совершить самоубийство. Это очень неожиданно. Фильм такой скучный и неинтересный, а потом — бац!»

«Логан»

Obi_Vann: «В кинотеатре на протяжении всего фильма был в напряжении, сердце разрывалось от того, как мучился Росомаха. А сцена его смерти, когда Лора назвала его папой, меня окончательно добила, и сдерживать слезы уже было невозможно. Хотя такие эмоции, наверное, были только у фанатов этого персонажа».

«Земляне»

synthstatka: «Кому что, но я рыдала над фильмом „Земляне“. Всю душу вывернул наизнанку под музыку Moby. После него еще больше начинаешь ценить все живое вокруг и становишься другим человеком».

«Дневник памяти»

Елизавета Якимова: «Однажды дочка пришла из школы и обнаружила, что я рыдаю навзрыд перед телевизором. Сначала испугалась, а потом сквозь мои всхлипы выяснила, что я смотрю фильм „Дневник памяти“. В то время я лежала дома со сломанной ногой. И вот я в гипсе весом в тонну (от голеностопа до бедра, нога отекает, болит и чешется) реву так, что пододеяльник, которым я утирала слезы, насквозь промок. Потому что фильм очень трогательный. Все фильмы Спаркса на слезу прошибают, но „Дневник памяти“ самый лучший».

«Назад в будущее 3»

philthecloudjumper: «Всегда пробивает на слезу концовка „Назад в будущее 3“. DeLorean уничтожен, Док улетает, и ты понимаешь, что новых приключений не будет… А если и будут, то ты их не увидишь».

«Король Лев»

Анюта Каргашина: «Самое сильное впечатление на меня произвел „Король Лев“. Это был 1994 год, мне семь. И я помню день, когда мама принесла VHS-кассету с этим шедевром. Мы посмотрели его с папой. Помню, как я плакала в момент, когда Симба зарывается в мертвого Муфасу. Кто бы мог тогда подумать, что спустя два года я подобно Симбе буду горевать по погибшему отцу. Как-то так повелось, что „Король Лев“ стал для меня этакой машиной времени. Ведь даже во взрослом возрасте, пересматривая его, я так же плачу, потому что оказываюсь в 1994 году, когда папа был еще жив».

«Титаник»

Елена Давыдова: «То ли конец 1997 года, то ли начало 1998-го. Я учусь в 10-м классе. В „Пушкинском“ показывают „Титаник“ Кэмерона. Мы с подругами собираемся пойти, но я простужаюсь и остаюсь дома. В качестве моральной компенсации родители покупают мне пиратскую копию на кассете. Мы с бабушкой делим одну комнату на двоих, она уже спит, а я включаю наш старенький видак Sony и убавляю звук, чтобы не разбудить ее. Экранка вся криво-косая, звук как из пещеры, но мы тогда не были привередливы. Если коротко, то я начала рыдать где-то с момента столкновения с айсбергом и дальше до последней строчки титров (то есть в совокупности часа полтора). Старалась всхлипывать тихо — все-таки не одна в комнате. Не представляю даже, какими люди выходили из кинотеатров, где эффект от просмотра увеличивался многократно. Прошли годы, за это время я пересмотрела „Титаник“ раз пять. Но рыдаю до сих пор на последних 10 минутах, когда камера показывает фотографии вокруг постели Розы, отошедшей в мир иной, а потом как она молодая встречается с Джеком на лестнице „Титаника“. Великий фильм. Сейчас бы пересмотреть в кинотеатре».

«Хатико: Самый верный друг»

Paul Rose: «Пригласил впервые девушку на свидание, решили сходить в кино. Ближайший сеанс был про неизвестную мне тогда историю о Хатико. Когда пошли титры и включили свет, я очень старался скрыть факт, что у меня водопад из слез и соплей. Она поделилась со мной салфетками и сказала, что это нормально. Мы потом иногда вспоминали этот случай и смеялись».

denis.art: «Смотрел „Хатико“ в 14 лет с мамой. Рыдали аж до икоты. Потом пили валерьянку. Фильм шикарный, но больше я его смотреть не буду».

ringa87: «У меня как-то было свидание под „Хатико“. Я рыдала как в первый раз, а когда кавалер спросил: „Ты серьезно?“ — свидание закончилось, и знакомство с этим роботом в теле человека — тоже».

«Головоломка»

Vladikqueen: «Самый трогательный момент в „Головоломке“ — именно переезд девочки (и то, как она это принимает). У меня был опыт переезда в детстве — тоже терял друзей и тоже было тяжело прижиться. У меня такие водопады слез это вызвало, что я в очередной раз осознал, какие же пиксаровцы гении и знают, куда бить».

«Пробуждение»

a.degtyarev: «Меня жена называет черствым: я никогда не плачу ни над каким фильмом. А все потому, что в детстве посмотрел фильм „Пробуждение“ с Робертом Де Ниро и Робином Уильямсом. Это был единственный раз, когда я рыдал как младенец».

«Мама для мамонтенка»

Savoytruffle: «Мультфильм „Мама для мамонтенка“ всю душу вынул в детстве, бабушка еле-еле успокоила. Недавно я зашла в книжный купить подарок для маленького ребенка моих знакомых, увидела музыкальную книжку про этого мамонтенка, и опять защемило».

«Белый Бим Черное ухо»

RealShine: «Это вообще детская травма. Плохо помню сюжет, но прекрасно помню чувства и то, как я рыдала. Ни за что пересматривать не буду».