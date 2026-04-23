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ВидеоФанатские теории о мультфильмах Pixar

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Видео можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

В мультфильмах студии Pixar есть, кажется, все, чего только можно желать: и добрые семейные истории, и трогательная дружба, и волшебство, и приключения, и любовь. Есть в них и всевозможные пасхалки, отсылки к мировому кино и массовой культуре. Но это еще не всё! Pixar не просто создает самостоятельные сюжеты, а мастерски переплетает их друг с другом. Поклонники много лет следят за тем, как перекликаются события и герои разных анимационных лент студии.

В новом видео мы разбираем самые важные и необычные фанатские теории. Почему все животные в мире Pixar разумны? Как так получилось, что герои «Корпорации монстров» — это люди из будущего, а малышка Бу вообще центр всей вселенной Pixar?

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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