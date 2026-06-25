Все мультфильмы Pixar — от худшего к лучшему

2805 год, Земля. Люди давно покинули замусоренную планету и бороздят космические просторы в звездолетах под названием «Аксиома». За минувшие с момента исхода 700 лет расчистить колыбель человечества тщетно пытаются роботы модели ВАЛЛ·И. Преобразовывая хлам в элегантные кубы, они выстроили новую архитектуру Земли. Один из старательных мусорщиков обретает в труде душу, а просмотр старинного мюзикла «Хеллоу, Долли!» учит его людским эмоциям и жестам. Однажды роботяга находит растение, которое вскоре привлекает внимание ЕВЫ — гиноида с «Аксиомы», разыскивающей признаки флоры на планете. ВАЛЛ·И влюбляется в незнакомку, прихватившую его находку, и следует за ней на корабль, где люди уже давно ничего не могут без помощи роботов.