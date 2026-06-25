Все мультфильмы Pixar — от худшего к лучшему

Мировой прокат покоряет «История игрушек 5», и это уже второй анимационный хит Pixar 2026 года. Ранее компания выпустила «Прыгунов». К долгожданной премьере мы ранжировали все фильмы культовой студии.
За неполные полвека студия Pixar прошла долгий путь. От подразделения Lucasfilm и анимационной компании, возникшей на базе мастерской компьютерных спецэффектов, до революционеров индустрии. От фабрики хитов Стива Джобса, выкупившего ее у Джорджа Лукаса, до престижной игрушки корпорации Disney, поставившей торговлю душой на поток. В последние годы Pixar даже стала предметом иронии, мягкой и не очень, в связи с повторением надежных приемов, хотя народная любовь к ней явно не охладела — взять хотя бы впечатляющие сборы «Головоломки 2» и ретивый старт «Истории игрушек 5». И все-таки мультфильмы студии-бренда заслуживают более строгого и придирчивого взгляда, ведь порой они противоречат собственным посланиям или вообще доверяются морально устаревшим, но универсально понятным штампам. В комментариях вы можете рассказать, как бы вы расставили работы Pixar от худшей к лучшей.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
31
«Прыгуны» (2026)
Некрутые бобры
19-летняя студентка Мэйбл, американка японского происхождения, хочет помешать мэру города Бивертон уничтожить любимый пруд ее покойной бабушки. Чтобы на месте лесного оазиса не образовалась магистраль, нужно вернуть туда бобра, и в этом девушке поможет фантастический девайс, позволяющий перемещать сознание в тело робобобра, которого животные принимают за настоящего.
Если отвлечься от меха и правильных слов об экологии, фильм Дэниэла Чонга, создателя «Всей правды о медведях», без конца противоречит самому себе, прибегая к прогрессирующим фантастическим допущениям. История о необходимости понимать и уважать природу антропоцентрична настолько, что зверями почему-то управляют короли (не говоря уже о том, что героиню не очень интересует их мнение). Единственное, что восхищает в «Прыгунах», — сценаристу Джесси Эндрюсу, написавшему «Элио», удалось дважды продать Disney сюжет о ребенке, встречающем безумную версию ООН.
30
«Базз Лайтер» (2022)
Звездный путь звездного десанта на звездные войны
Звездное судно с Земли прибывает на Т’Кани Прайм, где обнаруживает враждебную форму жизни. Космический рейнджер Базз Лайтер пытается всех спасти, но повреждает ключевой элемент корабля. Следующие десятилетия он потратит на тестирование гиперпространственных прыжков, без которых планету не покинуть. Правда, пока для него пролетает несколько часов, для остальных — около четырех лет. В итоге он допрыгается до встречи с императором Зургом.
Титр в начале фильма сообщает, что именно этот сюжет заставил Энди из «Истории игрушек», как и миллионы американских детей 1990-х, мечтать о фигурке Базза. Трудно поверить, что в конце XX века действительно вышла бы антигероическая история, собранная из общих мест фантастических хитов — от «Стартрека» и «Звездных войн» до «Звездного десанта» и «Армагеддона». Наконец, «Лайтер» отказывается даже прикидываться приключенческим кино. Максимум, что там может понравиться ребенку, так это робокот Сокс. Странно, что отдел маркетинга не придумал такую игрушку.
29
«Университет монстров» (2013)
Кошмар на улице Вазов(ски)
Невысокого Майка Вазовски с детства заслоняют более габаритные создания. Это же угрожает его мечте стать сотрудником Корпорации монстров, ради чего он поступил в профильный университет. Там он встречает потомственного страшилу Джеймса Салливана, которому все, что нужно, досталось от природы. Обоим, впрочем, предстоит доказать, что они достойны стать профи. Редкий приквел в истории студии делался без участия ключевых авторов оскароносного оригинала и во многом посвящен фан-сервису вперемешку с мотивацией к учебе. В 1990-е Disney выпускала такие истории сразу на VHS и делала вид, что не доит франшизу, но в случае Pixar кассовые прогнозы оказались слишком соблазнительными.
28
«История игрушек 5» (2026)
Спасибо, что не квадроберы
Восьмилетняя Бонни, новая обладательница коробки с игрушками 30-летней выдержки, отчаянно хочет завести друзей, но стесняется заговорить с соседскими ребятишками. Решением проблемы становится лилипад — планшет с лягушачьими глазками, где есть чат, развивающие игры и, конечно, ленивые таймкиллеры. Если родителей цифровая жизнь дочери просто смущает, то олдскульные куклы во главе с ковбойшей Джесси и влюбленным в нее помощником Баззом Лайтером в ужасе. Они стремятся всячески изгнать электротехнику из жизни девочки, даже призывают на помощь одичавшего ковбоя Вуди, у которого от жизни на воле образовались залысина и пузико.
Очередную часть главной пиксаровской франшизы сняли дебютантка Маккенна Харрис и ветеран студии Эндрю Стэнтон, решивший после «ВАЛЛ*И» ставить игровое кино (это не первое его возвращение). Пятая часть, несмотря на впечатляющие предзаказы и сборы, просто воплощает усталость материала — от ворчания на гаджеты до целой линии с обновленными Баззами, чья сюжетная роль аналогична появлению орлов во «Властелине колец».
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27
«Вперед» (2019)
Сказка о двух с половиной землекопах-эльфах
Даже в мире фэнтези наступает закат магии под напором технологий. Теперь феи, кентавры, тролли, мантикоры и другие удивительные существа живут как американские обыватели, доверяясь электричеству и гаджетам. Вырваться из этой рутины везет эльфу Иэну, которого с братом Барли, фанатом истории и настолок, в одиночку воспитывает мать. На 16-летие он получает магический посох — подарок покойного отца, придумавшего заклинание, чтобы на сутки повидаться с сыновьями. Правда, все идет не по плану, и воскресает только нижняя часть бати. Чтобы материализовалась вторая, эльфы отправляются за камнем феникса.
Режиссер и сценарист «Университета монстров» Дэн Скэнлон сочинил новую безопасную историю про фантастических созданий, где стереотипы об американской субурбии сталкиваются с мифическим пантеоном на манер «Флинстоунов». Карикатурный гик Барли в 2020-х выглядит особенно нелепо, а пропаганда веры в себя и ценности корней несколько сливается с идеей «раньше было лучше».
26
«Головоломка 2» (2024)
Время, когда Радость тебя любила
Райли исполнилось 13 лет, она смирилась, что семья переехала из Миннесоты в Сан-Франциско, и отдает все силы игре в хоккей. Накануне сборов в лучшей подростковой команде Америки девочку накрывает пубертат: все бесит, пугает, раздражает, а эмоций в голове становится не пять, а девять. Один из самых успешных сиквелов в истории после «Нэчжи 2» и «Зверополиса 2», продолжение «Головоломки» собирает комбо из штампов о взрослении и повторяет ошибки большинства вторых частей. У дебютанта в полном метре Келси Манна не получается держать баланс между спортивными, подростковыми и «эмоциональными» сценами, а с точки зрения приключений в голове девочки сюжет подозрительно напоминает первую часть (впрочем, не так, как «Зверополис»).
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25
«Тачки 2» (2011)
Вагон, выйди вон
Распрощавшись с заоблачным эго, красный спорткар выигрывает заветный Кубок Поршня, который теперь носит имя Дока Хадсона, но Маккуину еще рано говорить последнее «кчау!». Электромобиль сэр Майлз Карданвал устраивает соревнование чемпионов разных форматов автогонок, чтобы промотировать новое экологичное топливо аллинол. Сперва Молния отказывается, но длинный язык лучшего друга — эвакуатора Мэтра, сцепившегося с итальянским асом «Формулы-1» Франческо Бернулли, заставляет его выйти на трассу. Параллельно британская разведка старается обезвредить таинственных злодеев, намеренных сорвать заезд. Внезапно им пригодились навыки растяпы Мэтра, которого Маккуин начинает стыдиться в турне.
Последний большой проект Джона Лассетера — режиссера первых хитов Pixar, оказывавшего сотрудницам нежелательное внимание на рабочем месте. Тем временем невероятные приключения тачек в Токио, Париже, Порто-Корсе и Лондоне изобилуют туристическими и даже расистскими штампами (в российском дубляже — еще и с неуместными акцентами). Шпионский движок и мораль, что друзей надо принимать любыми, неплохо сочетаются с этим парадом кринжа с оглядкой на Гая Ричи.
24
«Суперсемейка 2» (2018)
Те же и там же
Альтернативные 1960-е. Семейство Парр, наделенное суперспособностями, лишается работы из-за того, что их спасение города несет слишком разрушительные последствия. Такая же участь постигает сверхлюдей по всему миру, но, к счастью, на Исключительного и Эластику выходит техномагнат Уинстон Девор. Он хочет, чтобы миссис Парр геройствовала под надзором специальной камеры, а супруг пока займется домашним хозяйством. Разумеется, с таинственным злодеем бороться семья будет уже впятером.
Сиквел, ради которого режиссер оригинала Брэд Бёрд отвлекся от не слишком удачной карьеры в игровом кино, прискорбно игнорирует моду на супергероев. То, что прокатывало в 2004-м, 14 лет спустя уже выглядело вялой пародией на киновселенную Marvel, а ретрофутуризму не удалось скрыть отсутствие новых идей.
23
«Хороший динозавр» (2015)
«Ябба-дабба-ду!»
Злополучный метеорит разминулся с Землей, и 65 миллионов лет назад динозавры не вымерли. С годами некоторые даже эволюционировали в землепашцев, как семья Генри и Иды, у которых рождаются трое детей: драчливый Бак, проказница Либби и трусишка Арло (его шпыняют даже куры). Когда их запасы на зиму начинают пропадать, отец с младшим сыном отправляется в погоню за вредителем, но погибает. Вскоре Арло находит злокозненного звереныша, но сам теряется на просторах первобытной Америки. Так начинается их трогательная дружба, где человеческий ребенок выполняет функции собаки.
Зашкаливающе добродушному мультфильму Питера Сона не помешала бы толика остросюжетности, чтобы путешествие и перерождение Арло обрело драматический вес (в «Земле до начала времени» персонажи рисковали без таких щедрых призовых). Антропоцентризм Pixar, дополненный тут американизмом (тираннозавры-ковбои!), порядком утомляет. Наконец, зачем динозавры боронят землю носом, если у них есть хвост?!
22
«Элио» (2025)
I want to believe
Сирота Элио живет с тетей Ольгой — майоркой ВВС США при космической базе. Ради воспитания племянника она поставила крест на мечте о полетах, а мальчуган только и думает, как бы поскорее умотать подальше с Земли в компании инопланетян. Случайно выдав себя за правителя Земли, Элио оказывается в межгалактической ООН, чья миролюбивая политика оказывается бессильна против армии Глигора — правителя червеобразной расы, ведущей бесконечные войны. К счастью, 11-летний мальчик знакомится с сыном тирана Глордоном и решает проблему.
Фильм непростой судьбы, задумывавшийся как автобиографический сольный дебют Эдриана Молины («Тайна Коко»), доделывали Доми Ши («Я краснею») и Мадлен Шарафьян («Нора»). Из сюжета пропала любая индивидуальность вообще, отчего «Элио» превратился в наивный плакат «Ты не один». Учитывая, как продюсеры обошлись с личным проектом, верить в доброе сердце диктатора трудно вдвойне.
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21
«Тайна Коко» (2017)
Концерт живых мертвецов
12-летний Мигель из династии башмачников мечтает стать гитаристом-виртуозом, но все мелодичное в доме под запретом: 100 лет назад прапрадедушка бросил жену с дочерью Коко ради музыки. Ошибочно решив, что его пращур — легендарный Эрнесто де ла Крус, мальчик решает выкрасть его белоснежную гитару для конкурса талантов, но внезапно начинает видеть духов усопших. Так начинается его странствие в мир мертвых, где он разыскивает предка и разгадывает семейную тайну, а еще узнает о том, что шоу-бизнес — отвратительное дело.
Красочный мультфильм эксплуатирует мексиканскую эстетику Дня мертвых, чтобы выиграть в заочно подтасованном споре: башмаки и гитара не антонимы, а помнить нужно и нерадивых родственников (у них могли возникнуть обстоятельства непреодолимой силы). Мораль в духе мюзиклов первой половины XX века принесла «Тайне Коко» два «Оскара», но на всю Pixar не нашлось никого, кто бы подумал о музыкальности башмаков.
20
«Элементарно» (2023)
Pixar и ЖКХ-нуар
В мегаполисе Элемент-Сити сравнительно мирно сосуществуют создания, воплощающие четыре стихии. Огненная Эмбер — наследница фамильной лавки, ради которой родители покинули родину. Вспышка гнева знакомит ее с эмоциональным инспектором-сантехником Уэйдом из состоятельной водной семьи. История межстихийной любви вдохновлена личным опытом Питера Сона (его родители переехали в США из Кореи), но в декорациях эффектного мегаполиса распадается на подражания «Зверополису» (романтический контраст, общее расследование) и спорные обобщения (огненные элементали изображены как выходцы с Дальнего Востока).
Баланс изобретательности, общих мест и прекраснодушной морали заставляет подозревать о существовании формулы (или методички) Pixar, но все же работу Сона не хочется записывать в откровенные провалы.
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19
«Тачки» (2006)
Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны
В мире антропоморфных автомобилей рвется к славе молодой и самонадеянный гонщик Молния Маккуин. По пути к заветному Кубку Поршня нелегкая заносит его в захолустный городок Радиатор-Спрингс, где он проходит моральный тюнинг благодаря новым друзьям: судье и бывшему чемпиону Доку Хадсону (голос Пола Ньюмана), порше-адвокатессе Салли и ржавому эвакуатору-реднеку Мэтру. Последний независимый проект Pixar, пускай уже и вышедший под лейблом Disney, — классическое «воспитание крошки» (или укрощение строптивого), но с говорящими автомобилями.
Дав голос верным транспортным средствам, без которых не обходятся ни одно роуд-муви или драма о поиске места под солнцем, Джон Лассетер и Джо Рэнфт заставили американскую мечту чуть иначе бликовать на солнце.
18
«История игрушек: Большой побег» (2010)
Плюшевый культ личности
17-летний Энди отправляется в колледж, а пластиковые, деревянные и плюшевые друзья — в детский сад «Солнышко», где ангельские крохи умеют только грызть, ломать и подвергать игрушки несусветным пыткам. Есть, правда, группа постарше, где дети более аккуратны, но туда попадают не все. Серым кардиналом игрушечного неравенства выступает пожилой медведь Лотсо.
Триквел снял ветеран франшизы Ли Анкрич, а фокус сместился на жуткую изнанку счастливого детства. «Большой побег», вдохновленный, помимо прочего, одноименным фильмом со Стивом МакКуином, напоминает попытку остроумно выполнить неинтересное задание: в ход идут исторические и религиозные коннотации, а также просыпается критика потребления, не мешающая Disney штамповать мерч. Первый из уже трех финалов «Истории игрушек» выглядит особенно иронично, учитывая, что хватка добродушной мыши оказывается сильнее, чем у медведя-антагониста.
17
«Храбрая сердцем» (2012)
Как приручить медведицу
Шотландская принцесса Мерида хочет покорять отвесные скалы, скакать верхом и стрелять из лука, а становиться участницей политически выгодного брака — нет. Поссорившись с матерью, она ищет помощи у таинственной ведьмы, но только усугубляет свое положение: грозная родительница становится медведицей, которую теперь нужно спасти, оперативно починив гобелен.
Первая диснеевская принцесса в истории Pixar и один из немногих проектов студии с главной героиней интересен не только прямым, как стрела, эмансипаторным зарядом, но и дебютом нового анимационного движка Presto, который используют до сих пор (например, в «Зверополисе 2»). Редкий проект не в американской эстетике принес Pixar очередной «Оскар», но из трех режиссеров-дебютантов пока следующий полный метр случился лишь у Бренды Чепмен (правда, игровой — «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»).
16
«Душа» (2020)
Говорить о музыке все равно что танцевать об архитектуре
Учитель музыки Джо Гарднер души не чает в джазе и всю жизнь мечтал выступать, а не учить сольфеджио равнодушных подростков. Когда дебют на сцене оказывается так близко, мужчина проваливается в канализационный люк, разбившись насмерть. И переносится на небеса, где ему удается сторговаться с небесной канцелярией, что его вернут в бренный мир, если он поможет зажечь искру в неуступчивой душе № 22. Та уже несколько веков не может найти будущий смысл жизни.
Оскароносная работа легендарного Питера Доктера («Вверх», «Головоломка») и дебютанта Кемпа Пауэрса, который через три года повторит успех с «Человек-паук: Паутина вселенных», но уже в стенах Sony Pictures Animation. Претенциозное лекарство от достигаторства, где Pixar снова бюрократизирует тонкие сферы (Доктер снимал и «Корпорацию монстров»), а среди техник заземления оказываются джаз и тибетские мудрецы. Правда, для оды импровизации и жизни в моменте «Душе» не хватает свободы воли: все настолько строго подогнано, что места для фристайла и самобытности попросту не остается.
15
«В поисках Дори» (2016)
Мементо море
Поучаствовав в воссоединении рыб-клоунов Немо и Марлина, забывчивый голубой хирург Дори живет с ними по соседству на Большом Барьерном рифе. Внезапно она вспоминает родителей, с которыми разлучилась в детстве, и решает их разыскать. Из зацепок, правда, лишь расплывчатый адрес: Жемчужина Морро-Бей, Калифорния. Там Дори и ее друзей ждут новые передряги и знакомства. Сиквел и спин-офф «В поисках Немо» — один из шести проектов Pixar, даже не номинированных на «Оскар» (наряду с сиквелами «Тачек», «Хорошим динозавром», «Лайтером» и «Университетом монстров»). Фильм Стэнтона и Энгуса МакЛэйна, снявшего сольник про Базза, морских звезд со дна не хватает, во многом повторяя оригинальную формулу, но фокус на нейроотличной героине — все еще один из самых смелых шагов студии.
14
«Тачки 3» (2017)
Игра стоит свеч
Молния Маккуин продолжает блистать на гоночной трассе, но вскоре чемпионскую рутину нарушает модель порезвее — болид следующего поколения Джексон Шторм. Проведя худший сезон в карьере, герой сначала поддается меланхолии, но затем решает вернуться на трек лучшей версией себя. Для этого он начинает тренировки в передовом центре нового спонсора, где есть все необходимое оборудование. Правда, никто, включая бойкую инструкторшу Круз Рамирес, никогда не нюхал реальной дороги.
«Тачки 3» вернулись из мирового шпионского турне на покрытие спортивной драмы, и теперь Маккуину нужно смириться с неизбежным течением времени, где передовые модели и технологии на бумаге дают фору ветеранам спорта. Дебютанту Брайану Фи удалось откалибровать мачистскую и олдскульную франшизу так, чтобы смена поколений не напоминала совсем уж пенсионерское бухтение в адрес революционных примочек и неуверенной в себе молодежи. «Тачки 3» по-прежнему заворожены легендами старины, но признают необходимость давать дорогу молодым. И делать это без страха и сожаления.
13
«Головоломка» (2015)
Игры разума для самых маленьких
11-летняя Райли ведет счастливую жизнь в Миннесоте, пока родители не сообщают, что вскоре семья переедет в Сан-Франциско. Привычный мир девочки рушится, а пять базовых эмоций — Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость, которые ею управляют, будто огромным человекоподобным роботом, — отчаянно ищут решение.
Пожалуй, из поздних работ Pixar самая обласканная критикой, традиционно отмеченная «Оскаром». Смелая идея о визуализации переживаний, снятая Питом Доктером и филиппинским дебютантом Роналдо Дель Карменом. Карьера последнего началась в роли художника на съемках «Апокалипсиса сегодня», а в 2021-м он покинул студию, чтобы делать оригинальный проект для Netflix (ничего крупного в Pixar ему больше не доверили). Меха-сказка для самых маленьких, где сложные процессы объясняют через жутковатую метафору с ручным управлением, а игрушечный мир сознания и воспоминаний населяют штампами детского кино (от клоуна до местного слонопотама).
12
«История игрушек 4» (2019)
Пикник на обочине
Распрощавшись с повзрослевшим Энди, честная компания во главе с Вуди и Баззом оказалась в спальне крошки Бонни. На курсах подготовки к школе она изготавливает из пластиковой вилки нового любимца Вилкинса, который отчаянно хочет вернуться в сладкие объятия мусора. Чтобы возвратить его маленькой хозяйке, игрушкам предстоит попотеть, а заодно познакомиться с коллегами, которым повезло меньше (ну, или они сами выбрали свободу).
Полнометражный дебют Джоша Кули — одного из сценаристов «Головоломки» и будущего постановщика «Трансформеры: Начало» — это, пожалуй, самая нетривиальная часть франшизы, где новые и давно знакомые персонажи сталкиваются с необходимостью осознать себя, призвание и дальнейший жизненный путь. Смелый отход от классических семейных рельсов в теории выглядит интереснее, чем на практике: обилие дополнительных персонажей и душещипательных разговоров затмевает, собственно, историю.
11
«Лука» (2021)
Назови меня своим именем
1950-е. В прибрежном городке Портороссо ходят легенды о морских чудищах. 12-летний Лука как раз из них — любопытный мальчик-амфибия, фантазирующий о путешествии на сушу и знакомстве с жизнью людей. Однажды он знакомится с Альберто — сиротой одного с ним вида, который притворяется человеком. Тот мечтает о мопеде «Веспа», и новоявленные друзья начинают его собирать из подручных материалов, а потом принимают участие в городском заезде, где победителю дарят как раз культовый мотороллер.
Классическая и чуть автобиографическая история взросления, сочиненная Энрико Касаросой (грядущие «Девять жизней кота Нерона»). «Лука» мчится по общим местам кинематографической Италии — от Феллини и Де Сики (вместо велосипедов — «Веспа») до Миядзаки (имя городу явно подарил «Порко Россо») и Гуаданьино (рифма с «Назови меня своим именем» добавляет сюжету чувственности и драматизма).
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10
«Приключения Флика» (1998)
Не обижайте муравья
Муравьиная колония подвергается налетам саранчи. Банда под руководством брутального Хоппера регулярно забирает часть еды. Фантазер-изобретатель Флик нечаянно сталкивает очередную мзду в ручей, а потом выводит диктатора из себя, защищая принцессу: оброк вырастает двукратно. Тогда муравейчик отправляется в город на поиски героев, которые помогут свергнуть крылатое иго. Правда, насекомые, которых он нанимает для этой благородной цели, оказываются бродячими циркачами.
Второй полный метр студии, вдохновленный басней Эзопа про кузнечика и муравья, а также «Семью самураями» Куросавы, поставили Лассетер и Стэнтон. Сегодня шекспировские «Приключения Флика» смотрятся едва ли не выигрышнее, чем в конце 1990-х, когда перед ними почти друг за другом вышли «Звездный десант» и «Муравей Антц». В последнем обычный рабочий восставал против перепончатокрылого милитаризма (вероятно, идею все-таки подрезал экс-продюсер Disney Джеффри Катценберг, только основавший DreamWorks Animation, поскольку сюжет напоминал ранний драфт «Флика»).
9
«История игрушек» (1995)
Бесконечность не предел
Суровые 1990-е в американской субурбии. Игрушки Энди в присутствии мальчика и других людей прикидываются неподвижными, а в остальное время живут, дурачатся, влюбляются, развлекаются. Лидером детской спальни выступает ковбой Вуди, но вскоре у грозы фронтира появляется серьезный конкурент — космический рейнджер Базз Лайтер, у которого столько примочек, что он и сам не верит, что является игрушкой. Соперничество двух героических типажей чуть не оборачивается для них трагедией.
Стойкий оловянный солдатик технологического и финансового успеха Pixar и первый полнометражный мультфильм целиком в 3D. Режиссером выступил Лассетер, которому в работе над сценарием помогали Доктер, Стэнтон, Джо Рэнфт («Король Лев» и «Тачки»), Джосс Уидон («Баффи», «Мстители») и Алек Соколов (дилогия о Гарфилде). Скорее прототип будущих хитов и шедевров, но ладно скроенный и построенный на многослойных архетипах (символичнее ковбоя и астронавта во всей серии так никого и не придумали).
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8
«В поисках Немо» (2003)
Лови волну, морская братва
Рыба-клоун Марлин — отец-одиночка, трагически потерявший жену и почти все потомство. У выжившего Немо остался недоразвитым правый плавник, поэтому родитель его избыточно опекает. Когда во время обычной школьной экскурсии малютку ловит аквалангист, папа отправляется за тридевять морей, чтобы разыскать его. По пути он знакомится с акулами-вегетарианцами, голубым хирургом Дори, страдающей потерей памяти, мудрой черепахой и многими другими океанскими обитателями.
Фильм Эндрю Стэнтона и Ли Анкрича принес Pixar первый «Оскар», а также стал самым продаваемым фильмом на DVD. Помимо трогательной истории родительства и захватывающих подводных красот, «Немо» впечатляет отточенностью тайминга и режиссуры, где нет практически ни одного лишнего кадра (недаром Анкрич монтировал две «Истории игрушек» и «Флика»).
7
«Суперсемейка» (2004)
Кто сторожит сторожей?
1947 год. Мегаполис Метровилль защищают от невзгод Мистер Исключительный и Эластика — коллеги и возлюбленные, только-только связавшие себя узами брака. На фоне недовольства местных граждан они вешают супергеройские наряды на гвоздь и встречают 1960-е уже как обычная семья. Боб Парр трудится клерком в страховой, Хелен занимается домом и тремя отпрысками: дочкой-невидимкой Фиалкой, скоростным Шастиком и вроде бы обычным карапузом Джек-Джеком. Спасением от офисной тоски для Исключительного становится задание от неизвестной организации, которой нужно усмирять самообучающегося робота-убийцу.
Режиссер «Стального гиганта» Брэд Бёрд, собравший из иконографии Супермена трогательную сказку о дружбе мальчика и исполинского робота, продолжил косметическую ревизию супергероики на базе «Фантастической четверки» (и не только). В «Суперсемейке» удачно сошлись ретрофутуризм, поиск опоры в стремительно меняющемся мире и остроумные заигрывания с историей комиксов, только-только захватывающих кинотеатры (например, год, когда Исключительный и Эластика завязывают с подвигами, знаменует финал золотого века медиума).
6
«Я краснею» (2022)
Усы, лапы и хвост — мои документы
2002 год, Торонто. 13-летняя Мэй Ли — находчивая и жизнелюбивая восьмиклассница китайского происхождения, ежедневно помогающая строгой матери в фамильном храме. Как и многие подростки, она ведет двойную жизнь: отлично учится и всячески соответствует родительским ожиданиям, но в компании подруг уже обсуждает мальчиков и особенно фанатеет от бойз-бенда 4-Town. Когда мама опозорит ее перед симпатичным кассиром магазинчика по соседству, Мэй откроет в себе пушистую и громкую сущность красной панды. Оказывается, весь ее род по женской линии вынужден бороться с дремлющей мощью тотемного животного прародительницы Сунь И.
Вслед за оскароносным коротышом «Бао» китайская постановщица Доми Ши дебютировала в полном метре с детской версией «Кей-поп-охотниц на демонов». В «Я краснею» обсуждают месячные и воспевают сестринство, а столкновение культурных корней и молодежных увлечений образует могучий синтез, где центральное место занимают желания героини.
5
«Корпорация монстров» (2001)
Бу! Испугалась? Не бойся, я друг
В Монстрополисе живут страшилы всех мастей, а питается удивительный город энергией детского страха. Добычей ценного ресурса занимаются сотрудники профильной корпорации. Ночью через специальную дверь они проникают в спальни малышей и пугают, пока не заполнится специальный баллон. Джеймс Салливан и Майк Вазовски — передовики производства: один наводит на ребятишек ужас, второй поддерживает друга в тонусе. Их карьера и весь мегаполис оказываются под угрозой, когда они приводят в мир чудищ малышку Бу.
Прорывной мультфильм Pixar, впечатлявший анимацией шерсти и текстур, получил «Оскар» за лучшую песню, но уступил в профильной номинации «Шрэку» — другой истории про чудовищ и людей. Режиссерское трио Доктера, Анкрича и ветерана «Симпсонов» Дэвида Силвермана вынуло из-под детской кровати целую вселенную, убедив детей, что бояться нечего, а монстров — что смех ценнее страха. Правда, корпоративная метафора, поставленная на конвейер, в итоге стала проклятием Pixar.
4
«Вверх» (2009)
Пока не сыграл в ящик
К 78 годам Карл Фредриксен приходит с целым домом скорбных воспоминаний: о молодости, о любимой жене Элли, об ее выкидыше, о мечте супруги увидеть Райский водопад, куда они так и не успели отправиться (она умерла незадолго до поездки). Когда пенсионера хотят отправить в дом престарелых, он надувает мириады воздушных шаров и летит в Южную Америку. Компанию ему составляет назойливый и корпулентный скаут Рассел, а впереди ждет встреча с кумиром детства, говорящей собакой Дагом и редкой птицей.
Еще два «Оскара» для Pixar принесла душещипательная приключенческая история Пита Доктера и Боба Питерсона. Последний должен был сольно дебютировать на «Хорошем динозавре», но его отстранили от проекта, напомнив, что в этих стенах далеко не все мечты сбываются. Тем не менее симбиоз наивной юности и ворчливой зрелости главных героев неплохо освежил приключенческие тропы, подарив надежду не только юным зрителям, но и тем, кто слегка постарше.
3
«Рататуй» (2007)
Крысота по-французски
Крысенок Реми живет с семьей на чердаке сельского дома и мечтает стать шеф-поваром, как его кумир Огюст Гюсто — главный кулинар Франции. Отец не разделяет его увлечения, но судьба дарит герою шанс. Когда стаю изгоняют с насиженного места, Реми оказывается возле ресторана Гюсто, лишившегося сразу двух звезд «Мишлен» (сердце Огюста не выдержало потери одной, а вторую сняли после его смерти). Крысенок устраивается на кухню, помогая с готовкой неловкому уборщику Альфредо Лингвини, управляя им как марионеткой.
Первая «европейская» работа Pixar, основанная на давнем замысле Яна Пинкавы, которого в режиссерском кресле сменил Брэд Бёрд. Завиральная сказка о мечте и простых ингредиентах глубоких эмоций, способных растрогать даже безжалостного ресторанного критика Антуана Эго, — редкий пример немасштабируемого успеха. Мультфильм, названный в честь прованского овощного блюда, цитируют, например, во «Всё везде и сразу» и «Зверополисе 2», но ни франшизы, ни лекала для выдохшихся аналогов из него не вышло. От души.
2
«История игрушек 2» (1999)
Все там будем
Вуди и Базз нашли общий язык, подружились и разделили лидерство среди прочих игрушек Энди. Покой им, разумеется, только снится: незадолго до поездки в детский лагерь мальчик повреждает руку любимого шерифа и решает оставить его дома. Вуди начинает переживать, что скоро отправится на свалку, а вскоре его похищает коварный коллекционер, желающий продать раритетный набор игрушек — ковбоя, ковбойшу, старателя и лошадку — японскому музею.
«История игрушек 2» (если не для всей анимации, то для истории Pixar) — аналог второго «Крестного отца»; сиквел, ни в чем не уступающий оригиналу, развивающий его идеи в сюжетной и технологической плоскости. Мультфильм о контакте со смертью — повреждении, забвении, мумификации в музейной коллекции — сняли Лассетер, Анкрич и Эш Брэннон. Последний вслед за таким мощным полнометражным дебютом покинул студию, чтобы «ловить волну» и давать «рок Дога» (как вы, вероятно, заметили, мало кому удалось закрепиться в «цитадели дружбы»). Pixar же продолжила набирать обороты, наделяя эмоциями все больше привычных созданий, предметов и явлений.
1
«ВАЛЛ·И» (2008)
Я/мы робот
2805 год, Земля. Люди давно покинули замусоренную планету и бороздят космические просторы в звездолетах под названием «Аксиома». За минувшие с момента исхода 700 лет расчистить колыбель человечества тщетно пытаются роботы модели ВАЛЛ·И. Преобразовывая хлам в элегантные кубы, они выстроили новую архитектуру Земли. Один из старательных мусорщиков обретает в труде душу, а просмотр старинного мюзикла «Хеллоу, Долли!» учит его людским эмоциям и жестам. Однажды роботяга находит растение, которое вскоре привлекает внимание ЕВЫ — гиноида с «Аксиомы», разыскивающей признаки флоры на планете. ВАЛЛ·И влюбляется в незнакомку, прихватившую его находку, и следует за ней на корабль, где люди уже давно ничего не могут без помощи роботов.
Слегка техно-пессимистичный фильм Эндрю Стэнтона, награжденный «Оскаром», не только рассказывает трогательную историю с минимумом слов, но и возводит (не)рукотворный памятник воле и представлению: как ВАЛЛ·И не сдается посреди однотипной рутины и засасывающего одиночества, так и люди будущего смогут взять в руки ответственность за облик себя и мира.
Иллюстрация: Ася Соколова