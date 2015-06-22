Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

До российского проката (спустя почти месяц после премьеры на Disney+) добралась новая анимация Пита Доктера («Вверх», «Головоломка»). О шедевре студии Pixar, пообщавшись с создателями, рассказывает Дмитрий Барченков.

О чем это

Нью-йоркский учитель музыки Джо Гарднер (в оригинале он говорит голосом Джейми Фокса) мечтает стать настоящим музыкантом, но вместо этого получает пожизненную ставку в средней школе со страховкой и пенсией. Для кого-то это был бы подарок судьбы, но для Джо это конец жизни: он уже придумал идеальный сценарий, согласно которому должен стать великим музыкантом, а не учителем. Герою звонит бывший ученик с предложением заменить пианиста в ансамбле звезды Доротеи Уильямс. Джо проходит прослушивание и в эйфории выбегает на улицу, падает в канализационный люк и умирает. Примерно на десятой минуте действия.

Дальше его душа попадает в мир «После жизни» — на огромную лестницу в небо, из конечной точки которой, огромного белого солнца, не возвращаются. Испугавшись, Джо спрыгивает с намеченного вселенной пути и попадает в третий мир — «До жизни». Единственный путь обратно на землю лежит через «Семинар душ» — эдакий коуч-центр, в котором готовят молодые души перед отправкой на землю, наделяя их набором качеств, формирующих характер (от мнительности до страсти к порядку). Сделавшись наставником одной из них, Двадцать Второй, Джо хочет перехитрить систему и вернуться в свое тело. Но его читерство разоблачает служительница небесного порядка Терри.

Кто это придумал

Пит Доктер. Он пришел на студию Pixar 30 лет назад и стал третьим аниматором. Уже через несколько лет он занимался сценарием к «Истории игрушек» (одного из персонажей, космонавта Базза Лайтера, Доктер списал с себя). А еще был сорежиссером «Корпорации монстров». Позже Доктер придумал сюжет революционной анимации «ВАЛЛ-И» и активно работал над созданием «Вверх» и «Головоломки» (сорежиссер и соавтор сценариев). Характер главного героя «Вверх», ворчливого пенсионера Карла, аниматор снова списал со своего, а озвучить девочку Эли дал собственной дочери (ее, кстати, зовут так же). Дочери же Доктер посвятил «Головоломку» — нетрудно догадаться, что зритель во время просмотра копается именно в голове Эли.

«Душа» органично встраивается в один ряд с «Вверх» и «Головоломкой», образуя с ними условную трилогию. «Идея фильма появилась в 2015-м, — рассказывает Доктер. — Мои дети становились старше, и я задумался о том, что не все в их характерах — это приобретенные черты. Они будто родились уже во многом сформировавшимися личностями, будто их кто-то специально готовил к приходу в наш мир». Эту врожденную натуру, раскрывающуюся по мере взросления, Доктер и называет душой человека.

Но свойства и разнообразие человеческих характеров — только отправная точка сюжета «Души», главным героем которой становится сама человеческая жизнь. Что это такое? В чем ее прелесть? Как ее описать? Об этом здесь задумываются два абсолютно разных человека — взрослый музыкант и еще не родившаяся девочка, и каждый из них пытается по-своему почувствовать вкус жизни. Буквально Двадцать Вторая просыпается ровно тогда, когда пробует кусочек пиццы. На пиццу похож и сам мультфильм: много идей, разных анимационных техник, визуальных деталей. За минуту в «Душе» может трижды поменяться стиль рисунка и промелькнуть сотня персонажей. Подобное ощущение жизни от цифрового ландшафта дарила разве что недавняя видеоигра про Человека-паука.

Как это сделано

Мир «Души» делится на три части: джазовый Нью-Йорк, в котором живет Джо; так называемое «После жизни», похожее на бесконечную лестницу, в конце которой души превращаются в шары; и мир «До жизни».

Нью-Йорк возник из желания создателей погрузиться в джаз — главную любовь героя. Соответственно, основное внимание уделяется школе, где работает Джо, местному музыкальному клубу, квартире со стоящим в центре фортепиано. И даже если мы попадаем на улицу, то и там обязательно встретим музыкантов. «Все показанные в „Душе“ улицы и клубы Квинса в общем вымышленные. Слишком дорого было бы вырисовывать копии реальных локаций. Но мы прошлись по району при подготовке к фильму, зашли и в клубы, и в школы, чтобы уловить атмосферу этого места и передать ее в фильме. Мы хотели, чтобы зрители вместе с героем прогулялись бы по Джексон-Хайтс, пообщались с учителями, встретились с музыкантами», — поясняет Дана Мюррэй, продюсер «Души».

Интересной новацией «Души» оказывается мир за границами земной реальности. «Обитатели придуманного мира, маленькие души, сделаны с помощью новой технологии. Они выглядят как сгустки энергии — такого мы раньше не делали. Мы очень хотели показать их нематериальность, эфирность. И, чтобы оформить эти сгустки, чтобы показать их эмоции, мы очертили персонажей простыми линиями», — рассказывает Мюррэй. Саундтрек «Души» тоже можно разделить на части. Пока герой в Нью-Йорке — это джаз, за него отвечал Джон Батист из группы Stay Human. «Загробный» саундтрек написали Трент Резнор и Аттикус Росс.

Назидательность сюжета «Души» (в конце концов, это драма перевоспитания) смягчается умным, но понятным юмором. Есть тут и физические гэги в традициях немого кино — например, в сценах, где в тело Джо вселяется Двадцать Вторая и затем пытается с ним совладать. Есть шутки и для тех, кто постарше. Перед Джо у заблудшей Двадцать Второй была целая череда известных наставников — от Марии-Антуанетты и Николая Коперника до Леонардо да Винчи и Мухаммеда Али. Над каждым создатели немного посмеиваются, визуально выделяя их особые приметы и черты. Например, от Антуанетты тут осталась только отрубленная ворчащая голова.

Вердикт

Любой мультфильм Pixar берет зрителя за душу именно живыми эмоциями и проблемами героев. Получается, что каждая работа студии, так или иначе, о смысле жизни. Вот и музыкант Джо стремится прожить свою наиболее осмысленно и продуктивно. Но события наглядно показывают: не все можно рационально просчитать, и часто сам процесс жизни куда важнее результата. Тем более что тут этот результат — смерть — сразу показан со всей безжалостностью. Для нынешнего ковидного времени, когда мелочи жизни вдруг стали для многих роскошью, а смерть стала ощущаться куда ближе, мысль «жить каждой минутой, чувствовать каждый миг!» звучит спасительной и отрезвляющей. Как и вся «Душа», которая при всей своей кажущейся эзотерике возвращает зрителя к непосредственности жизни сейчас.