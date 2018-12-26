Вначале был Вуди: Как «История игрушек» создала вселенную Pixar

В марте 1989-го на вручении «Оскаров» произошло невероятное: в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» победила «Оловянная игрушка» об отношениях игрушечного человека-оркестра Тинни и малыша Билли. Это был первый полностью созданный на компьютере фильм, выигравший «Оскар». Вместе со статуэткой студия Pixar получила интригующее предложение от Disney — сделать примерно то же, но уже в полном метре. Так появилась «История игрушек».

Дело техники

Процесс переговоров между двумя компаниями начался в 1990-м. Ключевыми фигурами тут были глава Disney и тиран Джеффри Катценберг и Джон Лассетер, режиссер «Оловянной игрушки», аниматор и сооснователь Pixar, некогда уволенный из Disney из-за тяги к новаторству. Катценбергу было выгодно просто вернуть Лассетера, ведь Pixar в тот момент находилась на грани банкротства. Компания в основном занималась разработкой систем визуализации, которые рынок пока не готов был покупать. Из 40 сотрудников студии лишь четверо занимались анимацией. Короткометражки делали, по сути, чтобы продавать технологию. Одним из клиентов как раз была Disney. Система для контуровки и заливки кадров CAPS уже использовалась в «Русалочке», а затем «Аладдине», «Короле Льве» и далее. Но Лассетер был предан своей студии: «У Disney я стану режиссером, а здесь я буду творить будущее».

Был и третий человек — Стив Джобс, в тот момент владевший Pixar. Он дал отпор Катценбергу. Итоговые условия, правда, все равно были в пользу Disney: 7/8 прибыли, права на сиквелы без участия Pixar, права на персонажей. Кроме того, Катценберг без конца вмешивался в творческий процесс.

Все это в обмен на возможность создать технологическое чудо. За время работы над первой «Историей игрушек» были специально разработаны и усовершенствованы новые процессы: motion blur, трассировка лучей, обработка теней и многое другое (подробнее об этих технологиях можно прочесть тут). Для рендеринга мультфильма понадобилось собрать «ферму» из 117 компьютеров (по другим данным, Pixar использовала более 300). В «Истории игрушек» около 1600 планов, многие содержали несколько анимированных моделей. У одного только ковбоя Вуди было 723 анимированных точки, из которых 58 приходилось на губы и рот. Обработка одного кадра занимала до 30 часов, а синхронизация лиц и губ с голосом артиста происходила на скорости 8 секунд в неделю. А вы сами встаньте перед зеркалом и попробуйте подыграть интонациям Тома Хэнкса (Вуди) — хватит мимических способностей?

«История игрушек»

При этом «История игрушек» не была бездушным конвейером. Разрабатывая собственное ПО, Pixar делала максимально доступные интерфейсы. Это позволяло брать на работу способных художников, не переживая из-за уровня их технической подкованности. Над мультфильмом поработали 27 аниматоров.

Живое и мертвое

Идея выбрать в качестве героев ожившие игрушки была гениальной. Тогда, в начале 1990-х, предугадать отклик зрителя на компьютерный мультфильм было невозможно. То ли дело привычная рисованная анимация! Словно волшебная пыль, она оживляет все, до чего дотрагивается: по экрану прыгает симпатичный тостер («Отважный маленький тостер»), из лампы выскакивает очаровательный джинн («Аладдин»), жизнь кипит даже у чайника («Красавица и чудовище»). Компьютерная так не может: она изначально предметна, и контуры ее предметов строги, почти как в игровом кино. Pixar сразу столкнулась с рядом ограничений: звери для CGI были слишком шерстяными (мощностей на обсчет модели не хватало), а люди опасны попаданием в «зловещую долину» — так зовут чувство неприязни от того, что искусственный объект (робот, анимированная модель) мимикрирует под человека, а оказывается похожим на живой труп.

«История игрушек»

Оставались игрушки. Они были у каждого юного зрителя: волшебный экран, пластиковые солдатики, свинья-копилка. Если главные герои, Вуди и Базз, выдуманы специально для мультфильма (ведь у каждого ребенка есть особая, специальная игрушка), то их окружение можно было встретить в любой детской. «История игрушек» работала с узнаваемыми ребенком предметами, оживляя их в полноценных персонажей. Мультфильм развивал фантазию: из кинотеатра маленький зритель выходил с новыми сценариями для игры. Родители были благодарны.

Но не всякая игрушка могла попасть в первую часть. Обратите внимание: в основном в комнате Энди пластиковые игрушки, самые простые для отрисовки. Становятся они от этого менее живыми? Нет. То же самое можно сказать и о мультфильме: компьютерная анимация в сравнении с ручной рисовкой была тем же пластиком, что не помешало «Истории игрушек» стать кассовым фильмом года в США.

История успеха

«История игрушек» не сразу приобрела знакомые нам очертания. Часто проект сворачивал не туда из-за боссов Disney. Например, изначально ковбой Вуди был примерно таким, как медведь Лотсо из третьей части — диктатором в доме своего ребенка, отпетым негодяем с Дикого Запада. Лассетер снимал этот сюжет через не хочу, дошло до того, что озвучивавший Вуди Том Хэнкс возопил: «Да это не герой, а козел какой-то!» В этом ролике можно увидеть, каким Вуди был задуман изначально.

В конце концов Disney согласилась переделать все так, как хотели создатели. Но все-таки Джеффри Катценберга нужно поблагодарить. Джон Лассетер, сам коллекционер старых игрушек, хотел сделать детскую историю. Но в Disney повторяли: фильм должен цеплять и взрослых. Так что нетрадиционная технология была уравновешена вполне классическим сюжетом. В своем ядре «История игрушек» — buddy movie из тех, где складывается странная парочка (odd couple) приятелей, поначалу испытывающих друг к другу не самые добрые чувства. Классическими примерами такого кино можно назвать «48 часов» и «Успеть до полуночи».

Вкратце перескажем затравку первой части. У мальчика Энди много игрушек, но самая любимая — ковбой Вуди. Когда Энди и других людей нет рядом, игрушки оживают, и Вуди действительно выступает лидером этой разномастной команды. Так продолжается, пока на очередной день рождения Энди не дарят кое-что новое — игрушечного астронавта Базза Лайтера. Астронавт стреляет лазером, у него масса кнопок: одна убирает шлем, другая расправляет крылья. Вуди хочет любыми средствами вернуть себе положение фаворита, даже если ради этого придется пойти на подлость. В результате перепалки и череды приключений Вуди и Базз вместе оказываются в доме мальчика Сида, который мучает свои игрушки. Общая беда вынуждает Вуди сблизиться с Баззом. Спасаясь от мальчика-садиста, они становятся напарниками, а затем и лучшими друзьями.

«История игрушек»

Многие мультфильмы подыгрывают взрослым. Мы знаем, как иногда герои роняют фразы, адресованные совсем не юным зрителям. Для взрослых прелесть «Истории игрушек» в том, что они все это уже прошли. Мультфильм возвращает их к ностальгии незамутненной детской игры, но в то же время и усложняет восприятие сюжета с позиций опыта. Вуди и остальные осознают себя и даже свое происхождение. Все, кроме Базза, который поначалу мнит себя космическим рейнджером на задании. Копилка спрашивает его: «Ты откуда — из Сингапура или Гонконга?»

Однако центральная тема фильма — параллели между взрослением человека и устареванием вещей. В случае с «Отважным маленьким тостером» это был скорее технический износ, а «История игрушек» придает отношению к вещам эмоциональный характер: где-то в будущем Энди вырастет, и за это время одни игрушки станут менее любимы, чем другие.

Любопытно, что сюжет не скрывает назидательных целей. В отношениях с Энди педалируется страх игрушек быть позабытыми. А через столкновение с Сидом зрителей учат относиться к вещам бережно.

Дуэт под солнцем

Что делает Вуди и Базза удачной парой героев? Образы ковбоя и астронавта только кажутся родственными (вроде бы и тот, и другой символизируют постоянную экспансию, жизнь на фронтире — базовый сюжет американского мифа). Но в игрушечной вселенной отношения Вуди и Базза — это столкновение старого и нового, домашнего уюта и тяги к открытиям, спокойной жизни и вечной борьбы. Именно их дуэт чаще всего становится материалом для критической интерпретации, и за четверть века трактовок возникло столько, что начинаешь верить: бесконечность не предел.

Базз, изначально не принимающий свою игрушечность, выводит фильм к разговору об осознании идентичности. Его образ напоминает об американском Адаме из одноименной книги Р. У. Б. Льюиса. В западной мифологии Адам — единственный человек, не обремененный ношей прошлого. Льюис писал в своем труде, как первые поколения американских колонистов чувствовали себя Адамами, выстраивая будущее без оглядки на прошлое. В середине фильма Базз видит себя в телерекламе и узнает, что он всего лишь игрушка, а мерцающая на экране надпись ставит приговор: «Не летает». Базз решается в последний раз доказать — уже себе самому, — что он настоящий. Он пытается вылететь в открытое окно, но терпит крушение и теряет руку. Это событие вгоняет рейнджера в депрессию, символизируя утрату невинности.

Но к чему стремится Базз? Исследовать Вселенную и защищать ее (точнее, межгалактический союз) от злого императора Зурга. В Баззе выражен характер американской экспансии: освоение и подчинение новых территорий, милитаризм и наука, поставленная на военные рельсы. Базз — изначально консерватор и довольно малоприятный тип, и только пробуждение/падение в окружении добрых игрушек, а также человеческое участие Энди делают его интеллигентнее и мягче. Характерно, что во второй и третьей частях создатели вновь будут заигрывать с его военным происхождением.

На этом фоне Вуди с его оптимизмом и юмором, нелепыми движениями и худощавой фигуркой представляет совсем не героев Клинта Иствуда, а «нового чувственного мужчину», образ, который приходит в американскую политику 1990-х вместе с президентом Клинтоном (до него жесткой рукой правили Рональд Рейган и Джордж Буш-старший). Несмотря на костюм реднека, Вуди — либерал, в качестве лидера он полагается на доверие избирателей (то есть прочих игрушек), а не силу. За ним демократическая Америка с ее культом оптимизма. Иными словами, в отличие от покорителя Базза, который вечно ищет приключений, кукла Вуди выступает за то, чтобы обустроить жизнь на своей земле и не лезть куда не следует.

Оригинал и копия

«История игрушек» обошла в прокате очередного «Джеймса Бонда», третьего «Бэтмена» и диснеевский же мультфильм «Покахонтас». По словам Стива Джобса, чтобы отбить вложенные средства, фильм должен был собрать 75 млн долларов. Он собрал на 300 больше. «История игрушек» получила три оскаровские номинации (ни одной анимационной среди них не было), а Джон Лассетер в 39 лет стал обладателем «Оскара» за особые достижения: его дают не каждый год, а только в тех случаях, когда киноакадемия признает, что кино сделало шаг вперед.

Каким мог стать следующий шаг самой студии? Уже через месяц после премьеры в Pixar принялись за сиквел. Сегодня мы знаем, что студия часто строит сюжет, отталкиваясь от возможностей технологий: обработка воды — «В поисках Немо», шерсть — «Корпорация монстров», отражения — «Тачки». «История игрушек 2» ввела более подробных человеческих персонажей, а часть ее действия происходила в масштабных декорациях: аэропорт, проспект, магазин игрушек. Но сюжет определялся не этим.

Выбранный еще в первом фильме жанр buddy movie позволил создателям перевернуть ситуацию: в сиквеле Вуди переживает проблему самоидентификации. Его похищает продавец игрушек Эл, и так Вуди узнает, что еще в 1950-е про него снимали шоу, в котором он катался на коне Буллзае и у него была подруга Джесси. Эл готовит Вуди на продажу. Оказывается, кукла — ценный и редкий экземпляр, за который можно выручить круглую сумму.

«История игрушек 2»

Вуди задумывается о своей сути. Возможно, он не для игр? Все это время он был просто ковбоем Энди, а теперь оказалось, что, как и у Базза, у него собственная история происхождения! Он должен выбрать — или музейное существование под стеклом с подобными себе, или жизнь дома с Энди, воплощенное общество многообразия (diversity).

Вместе с этой линией возникает мотив оригинала и копии. Вуди вдруг оказывается редкой игрушкой, а Базз впервые сталкивается с другими Лайтерами и еще со своим заклятым врагом Зургом, который его не интересует, поскольку в первом фильме Базз осознал свою игрушечность и вышел за рамки предначертанного производителем сюжета.

Первая «История игрушек» отличалась сюжетом скорее классическим — он уравновешивал технологическую прыть мультфильма. Вторая — произведение постмодернистское. Мотив оригинала и копии, а также действительности и симулякра здесь возникает с первых кадров. Нам показывают, как Зург после короткой схватки испепеляет Базза, и в следующую секунду мы узнаем, что это всего лишь видеоигра (при этом виртуальный Базз нарисован абсолютно так же). В нее играют Базз и динозавр Рекс, первый говорит второму: «Да из тебя Базз лучше». То есть Лайтер спокойно отчуждает свою прежнюю сущность. Свою сущность Вуди также узнает из фильма в фильме, как когда-то Базз — из рекламного ролика.

Именно со второй части «Истории игрушек» рождается вселенная Pixar. Фильмы студии начинают перемигиваться, отсылают один к другому в расчете на внимательность фанатов. Например, из заправки Dinoco в первой «Истории игрушек» вырастает автомобильный спонсор из «Тачек». «Планета пиццы» появляется в «Корпорации монстров», а выросший мальчик Сид, мучитель из первой части, в третьей становится мусорщиком.

Драма взросления

Следующую часть сериала пришлось ждать больше 10 лет. За это время глаза зрителей окончательно привыкли к компьютерной анимации, которая стала новым стандартом. Многие из фильмов смотрелись масштабнее, чем сериал Pixar, изначально лишенный магии. «История игрушек: Большой побег» могла взять свое только историей. Но прежде Pixar пришлось спасать сам сериал. Дело в том, что где-то в середине 2000-х начальники Disney вспомнили о том, что права на франшизу принадлежат им, и надумали делать третью часть без участия Pixar. По сюжету Базз отправлялся на Тайвань «лечиться». На самом деле производитель стал отзывать игрушки, и друзья Базза последовали за ним, чтобы спасти космического рейнджера. В 2006 году Disney приобрела студию Pixar, и сооснователи компании Джон Лассетер и Эдвин Кэтмелл стали во главе всей анимации Disney. Первым делом они вернули себе контроль над «Историей игрушек». Сценарий про Тайвань даже не стали читать.

«История игрушек: Большой побег»

Поскольку Лассетер теперь занимал крупный пост, режиссуру фильма доверили Ли Анкричу, который помогал снимать вторую часть. Для того чтобы насытить историю остроумными находками, в Pixar устраивали гэг-сессии, на которых каждый мог предложить шутку. По словам аниматора Джейсона Катца, так появилась шутка про «испанский режим» Базза — пылкую версию космического рейнджера, спрятанную в настройках игрушки.

Поскольку с момента выхода первой части прошло более 10 лет, на студии решили, что Энди пора повзрослеть. Третья «История игрушек» начинается с того, что Энди собирается в колледж. Игрушки, скорее всего, окажутся заброшенными на чердаке, и только Вуди планирует поехать с хозяином в университет. В результате череды событий игрушки оказываются в детском саду «Солнышко», который кажется раем. Вскоре герои узнают, что «раем» заправляет плюшевый медведь Лотсо, который выстроил авторитарное общество, где блага распределяются между высшей кастой, в то время как прочие обречены на износ и погибель в руках малышей. Третья часть стала предметом анализа социологов и политологов. Еще бы, материал подан на редкость увлекательно для этих дисциплин: проникновенную речь о природе демократии здесь произносит кукла Барби.

«История игрушек: Большой побег»

Идея с Лотсо и игрушками, которые прячутся от детей, возникла еще в «Оловянной игрушке», сиквел к которой когда-то был задуман в Pixar. Тогда Лотсо был очень дорогостоящей и капризной моделью: обсчет его шерсти требовал огромных ресурсов, и от замысла отказались.

«История игрушек 3» собрала в мировом прокате более миллиарда долларов и стала самой кассовой частью франшизы — вероятно, потому, что в Pixar нашли убедительный и донельзя трогательный способ завершить историю Энди. Игрушками в третьей части повелевает страх смерти, точнее, в их случае бессмысленного и безвременного существования на чердаке. В финале Энди отдает свои игрушки девочке, рассказав о каждой из них. Сцена их совместной игры — прощальной для Энди — тронула бы даже императора Зурга. Но, самое важное, третья часть тем самым привела историю игрушек к людям, которые перестали быть маячащими на втором плане тенями. В тот момент, когда Энди в последний раз в жизни играет с Вуди и Баззом, они показаны как обычные неодушевленные предметы. Детство позади.

«История игрушек: Большой побег»

После выхода третьей части казалось, что «История игрушек» — это трилогия. Как сказал сам Лассетер, «история жизни Базза и Вуди с Энди завершилась настолько идеально, что долгое время в Pixar даже не говорили о следующей части». Однако четвертый фильм выходит. Критики уже посмотрели его и, как один, растроганы. Теперь Вуди и Базз должны выручить героя, проблемы которого покруче их собственных. Его зовут Вилкинс, и он не может осознать свою роль в этом мире, потому что он игрушка, сделанная из вилки на уроке труда. Станет ли этот фильм знакомством с новыми героями и очередным прощанием со старыми? Кажется, и сами сотрудники Pixar не знают, можно ли наиграться с Вуди и Баззом.