«Головоломка 2»: те же и тревожное расстройство

В мировой прокат вышло продолжение анимационного хита 2015 года, в котором базовые эмоции, живущие в голове у маленькой девочки, были представлены в виде живых существ, стоящих за специальным пультом управления. Вторая часть, сюжетно повторяя предыдущую, представляет зрителям новых персонажей и ставит перед героиней новые вызовы. Pixar тут выезжает на мастерстве, а не на новых идеях, но зрители все равно довольны.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Девочка Райли (Кенсингтон Таллман), в первом фильме тяжело переживавшая переезд из родной Миннесоты в Калифорнию, повзрослела на два года. Теперь ей 13. Ее эмоциями за специальным пультом по-прежнему управляет дружная команда, состоящая из старых знакомых: Радости (Эми Полер), Печали (Филлис Смит), Гнева (Льюис Блэк), Брезгливости (Лиза Лапира) и Страха (Тони Хейл). Во второй части героиню ждет новое испытание, связанное со сломом привычной жизни. Ее вместе с лучшими подругами отправляют на трехдневные хоккейные сборы с крутой командой «Огненные ястребы». Ситуация осложняется тем, что подруги после летних каникул переходят в другую школу. Райли, которая страшно боится одиночества, отдаляется от них и сближается с другими девочками — лидерами команды.

В ее голове в этот момент тоже начинается переполох. В центре управления появляются сразу четыре новых гостя: Тревожность (Майя Хоук), Зависть (Айо Эдебири), Стыд (Пол Уолтер Хаузер) и Хандра (Адель Экзаркопулос). Они вытесняют старичков, превращая их в подавленные эмоции, и разрушают Дерево убеждений, которое несколько лет старательно растили Радость и ее помощники. Эти действия грозят обернуться для Райли полной потерей личности. Переходный возраст — это вам не шутки.

Девять лет, прошедшие с момента выхода «Головоломки», — долгий срок, но пропасть, отделяющая первый фильм от сиквела, на самом деле гораздо глубже и лежит вовсе не во временной плоскости. Оригинальная картина, как и все лучшие работы студии Pixar, была проектом очень личным. Ее автор Пит Доктер списал образ Райли с собственной дочери, которая также была прототипом девочки Элли из «Вверх». Когда жизнерадостный ребенок начал превращаться в задумчивого и временами грустного подростка, Доктер решил визуализировать этот процесс, представив базовые эмоции в виде волшебных существ. В первом фильме режиссер, кстати, сам озвучивает отцовский Гнев — эмоцию, которая руководит пультом управления в голове папы Райли.

У «Головоломки 2» совсем другие задачи. Они, скорее, экономические, чем творческие. Последние проекты Pixar не оправдывали кассовых ожиданий, а по-настоящему оригинальные мультфильмы, основанные на личном опыте создателей, такие как «Я краснею» или «Лука», получали высокие оценки у критиков, но не становились хитами у массовой аудитории. Чтобы поправить дела, студии нужен был проверенный сиквел старого шедевра, который гарантированно привел бы людей в кинотеатры и обеспечил хорошие сборы. Уже сейчас можно сказать, что вторая «Головоломка» выполнила эту миссию с блеском: по сборам за первый уик-энд мультфильм обошел в мировом прокате даже «Дюну 2». Это лучший старт в этом году.

Когда ставки настолько высоки, рисковать или экспериментировать нельзя. Внимательные зрители сразу заметят, что сюжет второго фильма повторяет все ходы первой «Головоломки», но с незначительными вариациями. Райли снова переживает из-за внезапно нагрянувших перемен. Радость вновь не может справиться с другими эмоциями, которые кажутся ей «вредными». Главные герои, как и в первом фильме, должны пройти квест по подсознанию, чтобы спасти свою маленькую хозяйку от эмоционального выгорания. Вместо погибшего в предыдущей части воображаемого друга Бинго-Бонго в «Головоломке 2» действуют новые, не менее смешные и трогательные сайдкики — болтливый двухмерный Бананчик из детского телешоу и пафосный Лэнс Слэшблейд, персонаж из японской видеоигры.

Режиссером сиквела стал Келси Манн, формально дебютант, а в реальности — воспитанник и многолетний сотрудник Pixar. Теоретически он мог бы построить вторую часть как продолжение вышедшей сразу после «Головоломки» пятиминутной короткометражки «Первое свидание Райли». В ней родители девочки впадают в панику, когда к ним домой заходит мелькнувший в эпизоде первого фильма мальчик Джордан.

Но оказалось, что за годы работы над «Головоломкой» авторы студии сами отлично освоили виртуальный пульт управления человеческими эмоциями. Идея первого девичьего романа была отброшена. Из закромов подсознания опытные сценаристы Pixar вытащили единственного беспроигрышного и абсолютно универсального персонажа, чье имя в последние годы благодаря поп-психологии и так у всех на слуху. Тревожность, которая одета как Пеппи Длинныйчулок и в оригинале тараторит хрипловатым (и совершенно очаровательным) голосом Майи Хоук, становится главным антагонистом фильма. Свою функцию и свое отличие от уже знакомого зрителям Страха она четко формулирует в начале картины: «Он защищает Райли от вещей, которые можно увидеть. Я же защищаю ее от того, что увидеть нельзя».

В результате девочка-подросток попадает в воронку негативных сценариев. Воображение на пустом месте рисует ей картины будущего одиночества и отверженности, и каждое ее новое действие, продиктованное этими мыслями, оборачивается ошибкой. Ситуацию, хорошо знакомую многим вне зависимости от возраста и гендера, разыгрывают разноцветные анимационные человечки, но менее узнаваемой или менее жуткой она от этого не становится. А уж когда Райли переживает самую настоящую паническую атаку, а затем справляется с ней, «Головоломка 2» наконец-то допрыгивает до планки, заданной первой частью. Кажется, отстранять Pixar от центра управления зрительскими эмоциями пока рановато: вопреки всем проблемам, Радость у них по-прежнему за главную.