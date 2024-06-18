Какие методы актерской игры помогают передать на экране максимум эмоций? Как на эмоциональный фон фильмов влияют ракурсы съемки, движение камеры и визуальные эффекты? Насколько музыка способна передать чувства героев в кино? В новом видеоэссе мы рассказываем обо всех методах, с помощью которых кинематографисты показывают нам эмоции, на примере знаковых фильмов — от «Амели» и «Ла-Ла Ленда» до «Головоломки» и «Претендентов» .

Одними из главных трансляторов эмоций на экране являются актеры. Проживая судьбу своих героев, исполнители показывают нам их чувства через мимику, жесты, пластику и голос. Однако актерская подача на протяжении истории кино постоянно менялась. На заре кинематографа была принята утрированная манера игры. В то время кино наследовало традициям театра, где исполнителю нужно было передавать эмоции на широкое пространство, чтобы быть понятным даже в задних рядах. Поэтому каждое выражение эмоции должно было выглядеть очевидно. Кроме того, немой кинематограф только осваивал средства киноязыка, так что способов усилить эмоциональное воздействие на зрителя, помимо актерской игры, грима и декораций, было не так много. Сегодня подобная условная манера сохраняется в детском кино, когда необходимо внятно донести эмоции до юного зрителя. Преувеличенное исполнение также может являться элементом гротеска, намеренного обострения образа. Однако в целом актерская игра в современном кино нацелена на эффект узнавания. Зритель должен максимально ассоциировать себя с героями, видеть в их историях знакомые ситуации — смешные или трагичные, романтические или жуткие.