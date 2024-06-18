Третья часть «Приключений Паддингтона» выйдет уже в этом году. Почему нам пришлось ждать ее целых семь лет?

В сети появился первый трейлер третьей части «Приключений Паддингтона». Картина выйдет 8 ноября в Великобритании и Ирландии, а 28 ноября появится в официальном российском прокате. Рассказываем все, что известно о сюжете третьей части, кто из авторов и основного актерского состава вернулся к своим ролям и почему триквел пришлось ждать так долго.

Почему так долго

Владеющая правами на экранизацию «Паддингтона» Studiocanal анонсировала третий фильм еще до начала съемок второй части, однако старт производства триквела несколько раз откладывался. Продюсер Дэвид Хейман в интервью сообщил о возможной замене режиссера, затем — о затянувшемся поиске подходящей идеи для сюжета.

«Приключения Паддингтона 3» были официально запущены в производство только в феврале 2021 года, и то процесс написания сценария затянулся еще на пару лет. Озвучивавший Паддингтона актер Бен Уишоу в феврале 2023 года говорил, что «не видел сценария и ничего не слышал от продюсеров». При этом съемки триквела начались уже в июле.

Что известно о сюжете

В первой части Паддингтон искал себе новый дом в Лондоне, во второй — едва его не лишился, а в финале тетя Люси приехала в гости благодаря поддержке Браунов и всех соседей. В третьем фильме обожающий мармелад медвежонок решает нанести любимой тетушке ответный визит, заодно прихватив с собой Браунов и миссис Берд (Джули Уолтерс).

Однако, прибыв в Перу, Паддингтон выясняет, что тети Люси нет в доме для престарелых медведей. По словам управляющей домом преподобной матери, пожилая медведица зачем-то отправилась в таинственный квест в самые дебри Амазонки и бесследно там исчезла.

Паддингтон и Брауны мгновенно отправляются на поиски тети Люси, заручившись помощью той самой преподобной матери, а также бравого капитана и его решительной дочки. Спасательная экспедиция заведет пушистого любителя сэндвичей с мармеладом и его близких в самое сердце перуанских джунглей и поднимет к пикам самых высоких гор.

Кто участвует в создании фильма

Главная потеря «Паддингтона в Перу» — постановщик и автор сценария первых двух фильмов Пол Кинг. Еще в 2018 году стало известно, что он не вернется в режиссерское кресло — британец решил переключиться на адаптацию другой детской классики и занялся производством «Вонки» с Тимоти Шаламе. Кинг сохранил за собой роль исполнительного продюсера и совместно с Саймоном Фарнэби (соавтор сценария второй части) и Марком Бертоном сочинил сюжет триквела, но финальная версия сценария триквела принадлежит Бертону, Джону Фостеру и Джеймсу Ламонту. Ламонт, к слову, не первый раз имеет дело с Паддингтоном — именно он сочинил скетч к платиновому юбилею правления королевы Елизаветы.

В режиссерском кресле Кинга заменит Дагал Уилсон, для которого «Приключения Паддингтона 3» станут дебютом в полнометражном кино. Ранее он снимал только рекламные ролики и музыкальные клипы для Coldplay и других музыкантов.

Существенная потеря есть и в актерском составе. Салли Хокинс, сыгравшая миссис Браун в первых двух частях, решила, что сейчас настал «самый подходящий момент, чтобы передать эстафету кому-то другому», и этим кем-то другим станет Эмили Мортимер, известная по «Службе новостей» и картине «Мэри Поппинс возвращается».

К счастью, это единственная серьезная замена в касте. Хью Бонневилль, Сэмюэл Джослин, Мадлен Харрис, Джули Уолтерс и Джим Бродбент вернутся к своим ролям, Бен Уишоу вновь озвучит Паддингтона, а Имелда Стонтон — его тетю Люси.

По старой доброй традиции третья часть может похвастаться несколькими внушительными дополнениями в актерском составе.

Оливия Колман

Оливия Колман сыграет преподобную мать, заведующую домом для престарелых медведей. Некоторые зарубежные СМИ считают, что Колман вслед за Николь Кидман и Хью Грантом окажется главной антагонисткой фильма. Многим кажется подозрительным, что вооруженная гитарой и веселыми песнями преподобная мать так легко отпустила одну из своих подопечных в дремучие джунгли. Актриса с детства является поклонницей «Паддингтона» и даже подсадила на первые два фильма собственных детей, так что с восторгом ухватилась за возможность появиться во франшизе.

сыграет преподобную мать, заведующую домом для престарелых медведей. Некоторые зарубежные СМИ считают, что Колман вслед за Николь Кидман и Хью Грантом окажется главной антагонисткой фильма. Многим кажется подозрительным, что вооруженная гитарой и веселыми песнями преподобная мать так легко отпустила одну из своих подопечных в дремучие джунгли. Актриса с детства является поклонницей «Паддингтона» и даже подсадила на первые два фильма собственных детей, так что с восторгом ухватилась за возможность появиться во франшизе. Антонио Бандерасу досталась роль Хантера Кабота — бравого капитана корабля, на котором Паддингтон и Брауны отправятся в самое сердце Амазонки.

досталась роль Хантера Кабота — бравого капитана корабля, на котором Паддингтон и Брауны отправятся в самое сердце Амазонки. Карла Тоус получила роль дочери капитана, Джины. Изначально эта роль должна была достаться Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»), но она не смогла принять участие в съемках из-за забастовки американской Гильдии актеров.

А вот ансамбля ярких второстепенных персонажей во главе с Питером Капальди на этот раз ждать не стоит. Едва ли Паддингтон сумеет захватить с собой в Перу всех своих соседей. Максимум, на что мы можем рассчитывать, — небольшое камео в самом начале картины, пока Брауны еще будут в Лондоне.

Автор: Алексей Ионов