«Я краснею» и другие анимационные хиты 2022 года, которые не показали в кино

История о происхождении удачи и неудачи, долгожданный спин-офф «Истории игрушек», пубертатная комедия о превращении девочки в красную панду и морской приключенческий экшен — рассказываем о фильмах, которые недавно выпустили крупнейшие анимационные студии мира.

Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»

Где смотреть: Apple TV+

Сэм (Эва Ноблесада) выросла в детском доме. С первых лет жизни ее преследовали неудачи. Иногда мелкие, вроде бутерброда, который всегда падал джемом вниз, а иногда крупные, как, например, в тот день, когда потенциальные приемные родители в последний момент отменили встречу. Теперь девушке исполнилось восемнадцать, и она должна выйти на работу и переселиться в собственную квартиру. В детдоме у нее остается маленькая подруга Хэйзел, мечтающая найти счастливую монетку и обрести семью. Сэм очень хочет помочь девочке, и однажды ей все-таки везет: благодаря бродячему черному коту Бобу (Саймон Пегг) в руки героине попадает волшебный золотой пенни. Но Сэм не удается сохранить находку, и тогда в компании кота она отправляется в Страну удачи, где везение производится в промышленных масштабах.

«Удача» — первый полнометражный мультфильм компании Skydance. Ее анимационное подразделение с 2019 года возглавляет один из основателей Pixar — Джон Лассетер. Родную студию ему пришлось покинуть из-за выдвинутых сотрудницами обвинений в «неподобающем поведении». «Удача», очевидно, задумывалась как флагманский проект, который должен доказать, что на анимационном поле появился новый сильный игрок. Средств на создание фильма явно не жалели: визуально картина очень похожа на новейшие творения от Disney/Pixar и технически ни в чем им не уступает. К озвучанию привлекли больших звезд. Помимо Пегга, в оригинале можно услышать Вупи Голдберг в роли строгой капитанши лепреконов и легенду Голливуда Джейн Фонду, которая отдала свой голос кокетливой розовой драконихе, возглавляющей Страну удачи. В битве за зрителя также используется тяжелая артиллерия: фильм переполнен милейшими существами разных мастей, единственная задача которых — вызывать у аудитории приступы неконтролируемого умиления. И ладно там свинки с четырехлистными клеверами или комический сайдкик в виде говорящего котика, но армия танцующих кроликов — это уже точно запрещенный и безотказно работающий прием.

В то же время трудно не заметить, что «Удача» вписывается в длинный ряд других анимационных фильмов, которые изображают сложные явления человеческого бытия как результат работы сказочных корпораций. Мы уже видели такое с детскими страхами («Корпорация монстров»), эмоциями («Головоломка»), смертью («Душа») и рождением («Босс-молокосос»). Теперь пришел черед удачи и неудачи. Исследователям кино тут есть где разгуляться. Можно трактовать увлечение этими сюжетами как попытку с детства встроить ребенка в рамки капиталистической системы, а можно увидеть в них микромодель любой из крупных анимационных студий: сотни людей, четко деля обязанности, работают над одним продуктом, пытаясь высечь из движущихся картинок искру волшебства. Студии Pixar на раннем этапе ее существования это удавалось сделать в каждом фильме. В «Удаче», снова повторяющей избитый сюжет, корпоративное окончательно одерживает победу над творческим: вроде бы работа отлажена, а ощущения чуда все равно нет.

Где смотреть: Disney+

13-летняя Мэйлинь (Розали Чян), канадская школьница с китайскими корнями, кажется идеальным ребенком. Она учится на отлично, старается во всем быть лучшей, никогда не перечит родителям, а в свободное время работает в храме, который ее семья превратила в туристическую достопримечательность Торонто. Но пубертат берет свое: желания Мэйлинь начинают расходиться с планами ее консервативной и гиперопекающей мамы (Сандра О). Это касается и просыпающегося интереса к мальчикам, и выбора подруг, и фанатского увлечения популярным бойз-бэндом 4*Town, на концерт которого героиня страстно мечтает попасть. Однажды после нервного дня Мэйлинь просыпается и не узнает себя в зеркале: в отражении она видит огромную красную панду. Чтобы вернуться в прежнее состояние, девочке достаточно успокоиться, но любой взрыв эмоций чреват новыми превращениями.

«Я краснею» — первый фильм студии Pixar, сольно снятый женщиной. В сценарии режиссер Доми Ши использовала детали собственной биографии. Уроженка Китая, она еще в детстве переехала с родителями в Канаду, а ее мать, судя по интервью, в первые годы на новом месте полностью контролировала жизнь дочери. Автобиографическим элементом объясняется и время действия: события разворачиваются в 2002 году, в эпоху стационарных телефонов, компакт-дисков и тамагочи. Важнейшую роль в фильме играет происхождение персонажей. Мэйлинь не просто девочка из консервативной семьи, она ребенок азиатских иммигрантов, в среде которых перфекционизм часто возводится в культ и вменяется детям в обязанность.

Столь тщательная проработанность и конкретность сюжета не отдаляют зрителей от героини, а наоборот, способствуют полному погружению в вихрь ее подростковых переживаний. «Я краснею» только на первый взгляд кажется простым фильмом о взрослении, в котором темпераментной девочке надо выбрать свой путь вместо протоптанного родительского. На деле тем здесь гораздо больше. Красная панда, в которую превращается Мэйлинь, символизирует и ее китайские корни, и бунтарскую натуру, и гормональные изменения (недаром испуганная мама сначала предполагает, что у дочери «расцвели красные пионы» — затейливый эвфемизм для начала менструации). Даже слово «эмоция» тут имеет множество оттенков. Мэйлинь нужно не просто успокоиться, ей надо научиться разделять контроль над своими чувствами и их подавление: первое полезно, второе — не очень. По сути, «Я краснею» — это целая энциклопедия девичьего пубертата, поданная в увлекательной, доступной и оригинальной форме. Отдельно стоит отметить музыкальную часть. Песни для бойз-бэнда 4*Town написали Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл — современные кумиры, которые тоже знают толк в подростковых томлениях.

Где смотреть: Netflix

Богатое королевство, отдаленно напоминающее Англию или Испанию XVII века, ведет многолетнюю борьбу с морскими чудовищами, которые, согласно историческим книгам, разоряли прибрежные города и убивали местных жителей. В результате самым почетным занятием в государстве стала охота на монстров. Главный защитник королевства — корабль «Неизбежный» во главе с мрачным капитаном Кроу (Джаред Харрис), этаким Ахавом из «Моби Дика»; он годами выслеживает могучее красное чудовище, когда-то лишившее его глаза. У стареющего капитана уже есть преемник, бесстрашный охотник Джейкоб Холланд (Карл Урбан). Много лет назад Кроу подобрал его после кораблекрушения и воспитал как собственного сына. Но очередная миссия «Неизбежного» проваливается, когда на его борт тайно проникает Мэйси Брамбл (Зарис-Энджел Хатор) — девочка-сиротка, очарованная легендами об охотниках на чудовищ. Именно ей предстоит сделать важное открытие: монстры совсем не те, кем кажутся.

Этот анимационный фильм поставил для Netflix Крис Уильямс, один из режиссеров и сценаристов диснеевской «Моаны». Влияние картины о полинезийской принцессе прослеживается и здесь. Еще одним полноценным героем «Морского монстра» становится сам океан, с любовной реалистичностью воссозданный художниками во всех своих состояниях, от девятибалльного шторма до штиля. Другие источники вдохновения тоже очевидны: немного «Пиратов Карибского моря», немного «Годзилла против Конга», щепотка классического морского романа, чайная ложка «Синдбада-морехода». Главное чудовище по внешнему виду подозрительно напоминает Беззубика из «Как приручить дракона».

Однако, несмотря на все аллюзии, «Морской монстр» совершенно не выглядит вторичным. Его персонажи наделены цельными и сложными характерами, сюжет, не теряя связности, извивается, как щупальца кракена, но самое ценное, пожалуй, заключается в том, что фильму удается сохранить и передать зрителю дух морской романтики, без которого любые рассказы о кораблях и их экипажах просто лишаются смысла. Параллельно картина проводит мягкую ревизию жанра. Женщины на «Неизбежном» служат наравне с мужчинами, цвет кожи не имеет значения, а легенды прошлого подвергаются критическому переосмыслению. Оказывается, можно любить морские приключения и при этом ни в кого не стрелять.

Где смотреть: Disney+

Исследовательский корабль с астрорейнджером Баззом Лайтером (Крис Эванс заменяет Тима Аллена) бороздит просторы вселенной в поисках пригодной для жизни планеты. В каждом новом месте Базз первым разведывает обстановку, чтобы понять, какая опасность угрожает колонистам. Из-за нелепой ошибки героя корабль надолго застревает на недружелюбной планете, населенной растениями-мутантами. Покинуть ее экипаж не может: кристалл гиперскорости, позволявший совершать космические путешествия, уничтожен. В попытке загладить вину Базз Лайтер начинает совершать испытательные полеты с экспериментальными кристаллами. Но они не работают, а время идет: если для Базза путешествие в космос длится несколько минут, то его коллеги на земле проживают годы (в этот момент фильм ненадолго превращается в «Интерстеллар» на минималках). Вернувшись на базу после очередного неудачного испытания, Лайтер обнаруживает, что вся планета, уже неплохо освоенная его соотечественниками, захвачена роботами.

Базз Лайтер — персонаж «Истории игрушек», легендарного фильма студии Pixar. Там он был куклой, которая не верила в свое искусственное происхождение. Базз считал себя не игрушкой, а настоящим космическим рейнджером. Но спин-офф, созданный Энгусом МакЛэйном, режиссером «В поисках Дори», сюжетно с «игрушечной» франшизой почти не связан. Он наследует вышедшему в 2000 году мультфильму «Базз Лайтер из звездной команды: Приключения начинаются», где герой превращался в живого человека, участника космической экспедиции. Единственное напоминание об оригинальной картине — это вступительные титры, сообщающие, что мальчик Энди из «Истории игрушек» захотел в подарок куклу Базза, посмотрев некий фильм, ставший его любимым. «Базз Лайтер» якобы и есть тот самый фильм.

Ход изящный, но в процессе действия себя не оправдывающий. Трудно представить ребенка, который при нынешнем выборе анимационных проектов поставил бы «Базза Лайтера» на первое место и уж тем более стал бы настолько ярым его фанатом. Визуально авторам Pixar по-прежнему нет равных: фильм демонстрирует зрителям яркий, изобретательный и продуманный в мельчайших деталях космический мир, отсылающий к классике вроде «Звездных войн» и «Чужого». Но на этом фоне еще беспомощнее и бледнее выглядит сюжет, который целиком сводится к банальному неумению главного героя работать в команде и к такой же банальной необходимости освоить этот навык. Персонажи второго плана откровенно скучные (единственное исключение — робокот, выданный Баззу в качестве компаньона), злодей неопасный, развязка предсказуемая. В «Истории игрушек» сутью Лайтера был его внутренний экзистенциальный конфликт, несоответствие самоощущения и реальности — то, что многие люди вынуждены преодолевать каждый божий день. В сольном фильме герой лишился его и в итоге превратился в самонадеянного болвана, который на протяжении полутора часов не может постичь простейших истин.