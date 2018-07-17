Миньоны — масоны? Возможно, это так! Рассказываем, как их раскрыли

Анимационный фильм «Миньоны: Грювитация» вышел в мировой прокат 1 июля и за премьерный уик-энд собрал 87,2 млн долларов. Но внимание соцсетей он привлек еще во время выхода первого трейлера, а за несколько недель до релиза в мире и вовсе началась массовая истерия. Мы решили разобраться в феномене «желтой лихорадки».

О чем новая часть?

«Миньоны: Грювитация»

Миньоны появились в мультфильме 2010 года «Гадкий я». Желтые непоседы, разговаривающие на непонятном языке, стали чрезвычайно популярными, и в 2015-м вышел приквел о происхождении и прошлых приключениях миньонов. При бюджете в 74 млн долларов проект собрал в мире почти 1,6 миллиарда. После приключений в «Миньонах» мелкие проказники нашли своего настоящего хозяина — будущего суперзлодея Грю. Но пока он лишь мальчик, мечтающий о завоевании мира. Чтобы добиться признания, Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но встреча заканчивается провалом: он похищает ценный медальон и теперь вынужден спасаться бегством от самых опасных преступников в мире.

А кто, собственно, такие миньоны?

«Миньоны»

Бесполые желтые существа с одним глазом или двумя. Они способны выжить при сильной радиации, сверхнизком давлении, без кислорода и при минусовых температурах. Цель их жизни — служить хозяину. В разное время персонажи были в союзе с тираннозавром, пещерным человеком, фараоном Египта, Наполеоном и даже Дракулой. Их язык — миньонский. Это смесь английского, испанского, итальянского, в которой также заимствованы слова из других языков.

Но придумали их случайно!

«Гадкий я»

По словам Пьера Коффана, одного из режиссеров «Гадкого я», миньоны были «чистой случайностью», которая родилась из-за комедийной необходимости. Изначально команда аниматоров задумывала приспешников как большую армию мускулистых головорезов, которые выполняли грязную работу злодея Грю. Но создатели поняли, что эти существа делают персонажа Стива Карелла неприятным и, что самое важное, несмешным, поэтому их решили нарисовать милыми созданиями. После выхода «Гадкого я» некоторые критики отметили, что миньонам удалось невозможное: они переключили внимание со Стива Карелла на себя. В рецензии Entertainment Weekly говорилось: «Стив Карелл, конечно, может быть звездой, но нас больше интересуют эти очаровательные желтые миньоны». «Миньонов» же (приквел «Гадкого я») Коффан считает частью наследия немого кино, где истории рассказывались с помощью шуток и языка тела. Во главе такой комедийной философии стоит простота фильма, а не его лихой сюжет. По итогу «Миньоны» в 2016 году стали вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории, почти сравнявшись с более высокобюджетным и консервативным диснеевским мюзиклом «Холодное сердце». Также, в отличие от большинства персонажей Pixar или Disney, у миньонов нет никаких отличительных черт характера, а их взаимодействие на экране полностью лишено навязчивых уроков о дружбе, любви или семье, которые являются неотъемлемыми элементами детских мультфильмов. Это просто забавные персонажи, которые подчиняются злодеям, вот и все.

Но раз уж их придумали такими милыми, их теперь все должны любить

Игра «Despicable Me: Minion Rush»

В 2015 году, продвигая «Гадкого я 2», Universal и Illumination потратили 600 млн долларов на маркетинг, сотрудничая с такими компаниями, как Amazon, Converse и McDonald's, и это окупилось. Но миньоны не только принесли студии миллиардную выручку, но и превратились в один из самых популярных интернет-мемов. Мобильные игры также оказали значительное влияние на бренд. «Despicable Me: Minion Rush» была выпущена в 2013 году, и в нее продолжают играть до сих пор. В апреле 2020 года количество загрузок приложения достигло 1 миллиарда. Через несколько лет была выпущена игра «Minions Paradise», которая к концу 2015 года превысила 16 миллионов загрузок. В 2015 году Universal Studios построила аттракцион «Despicable Me: Minion Mayhem» в Орландо и Голливуде, а в разгар вспышки коронавируса Всемирная организация здравоохранения, Фонд Организации Объединенных Наций и Illumination Entertainment совместно выпустили короткий рекламный ролик под названием «Оставайся дома, будь добрым», где Грю делится советами о том, как соблюдать дистанцию, чем занять себя дома и как быть добрым к окружающим.

И к чему все это привело

«Миньоны: Грювитация» «Миньоны»

На волне сумасшедшей популярности мультфильма зрители начинают придумывать теории заговоров и искать тайные знаки. Например, из-за сцены в самолете, которую показали в трейлере «Грювитации», многие пользователи писали, что миньоны могли быть виноваты в теракте 11 сентября (по крайней мере, во вселенной мультфильма). Желтые помощники Грю появились на планете миллионы лет назад, они вышли на землю из морских глубин в результате эволюции, но делали перерыв в своей злодейской карьере (или, наоборот, могли служить Гитлеру) и вернулись в строй в 1960-х годах.

В остальных фильмах серии пользователи тоже нашли тайные знаки. Например, некоторые считают, что миньоны — это иллюминаты. В доказательство этого пользователи приводят в пример схожесть одноглазых существ с масонским символом всевидящего ока и сцену из «Гадкого я», в которой Грю берет кредит в банке. Есть и те, кто считает персонажей приспешниками дьявола. На такую версию пользователей натолкнул постер второй части «Гадкого я», где написано: «Когда миру понадобился герой, они призвали суперзлодея». Многие считают, что в данном случае речь идет об Антихристе. Также в первых «Миньонах» есть сцена, в которой Кевин, Стюарт и Боб прогуливаются перед декорациями с космонавтами. Пользователи тут уже углядели в этом намек на то, что высадка американцев на Луну была инсценирована.

Но самым обсуждаемым снова стал тренд из TikTok. Австралийский подросток Билл Хёрст, опубликовал одно из первых видео с хештегом #gentleminions, которое набрало уже более 35 миллионов просмотров. Хёрст выложил ролик, в котором он с друзьями идет на сеанс мультфильма, все в классических костюмах. Это вдохновило подростков по всему миру на похожие перформансы. На самом показе они обычно едят бананы, шумят, скрещивают руки, как это делает Грю, и оставляют после себя гору мусора. Из-за такого поведения кинотеатры стали получать жалобы от других посетителей, поэтому запретили пускать молодых людей в костюмах на сеансы. Но это не помогло: теперь подростки переодеваются в смокинги прямо в зале.

Одна из главных причин такого помешательства — саундтрек. Специально для «Грювитации» популярный клипмейкер и продюсер Коул Беннетт, который основал мультимедийную компанию Lyrical Lemonade (сотрудничала с Juice WRLD, Lil Xan, Blueface и Lil Pump), выпустил 28 июня совместный трек с американским рэпером Yeat на песню «Rich Minion» (на данный момент у видео 3,5 млн просмотров на YouTube). Так как Lemonade нечасто с кем-либо сотрудничают, такой коллаб — большое событие для поклонников.

Неудивительно, что студия Universal уже анонсировала четвертую часть «Гадкого я», которая должна будет выйти 3 июля 2024 года. Режиссерами станут Крис Рено (снял первые две части) и Патрик Делаж. Продюсером выступит Кристофер Меледандри («Гадкий я», «Зверопой»).

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Автор: Кира Голубева