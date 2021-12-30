На мультфильмы Disney сильно повлияло французское искусство XVIII века. Рассказываем, как так вышло

Сам замок Чудовища представляется еще одним персонажем мультфильма, его интерьеры меняются вместе с переменами хозяина. Работавший над концепт-артами художник Ханс Бахер попытался передать в своих ранних работах для мультфильма не только парадные, роскошные интерьеры, но и теневую сторону жизни в замке. За вдохновением он с командой художников поехал в известную своими замками французскую долину Луары.

Вид Чудовища навеян философией и литературой XVIII века

Аниматор Глен Кин, отвечавший за внешний вид Чудовища, особое внимание уделял его глазам. Кураторы видят в этом связь с философским спором XVIII века о том, есть ли у животных душа. Его отражение можно найти в скульптуре того времени: животных тогда изображали с выразительными, как будто человеческими глазами.

Во время работы над сценой трансформации Чудовища в человека Кин долгое время не мог понять, как лучше показать превращение. Он отправился в музей и нашел скульптуру «Граждане Кале» Огюста Родена. Она изображает группу из шести человек, которые вызвались пожертвовать жизнью, чтобы снять осаду с родного города. «Я думал об анимации как о скульптурном рисунке. Для Чудовища это духовная трансформация, — рассказывает Кин. — Я решил, что он будет в коконе — нарисовал плащ, который обертывает его, и руку, тянущуюся к свободе».