Манга по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах

Мы собрали сериалы и мультфильмы, которые родители могут включить детям на осенних каникулах и спокойно заняться своими делами или посмотреть вместе. Среди них найдутся истории на любой вкус — от классического «Шерлока Холмса» с Василием Ливановым до неовестерна «Мандалорец» (с Малышом Йодой!).

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«Волшебный фонарь»

Герой «Волшебного фонаря», 5-летний Митя, больше любит играть в приставку, чем читать. Но Митина сестра Катя все-таки хочет познакомить его с интересными книгами, и поэтому они каждый вечер вместе смотрят милые истории по мотивам произведений классиков. Они сняты в разных техниках, чтобы показать юным зрителям, какой вообще бывает мультипликация. Несмотря на то, что в сериале есть эпизоды по таким книгам, как «Сонная Лощина» или «Война миров», он совсем не страшный и подойдет детям даже дошкольного возраста. Хотя на ночь, наверное, историю про всадника без головы лучше не включать.

«Приключения отважных кузенов»

Веселые путешествия двух мышек — деревенской Эмили и городского Александра — выходят уже почти 25 лет. Герои странствуют по всему миру и рассказывают о разных странах и людях, которые там жили. Среди них — живописец Клод Моне, иллюзионист Гарри Гудини, композитор Рихард Штраус и даже балерина Анна Павлова. В каждой серии есть детективная интрига — мышкам, например, приходится искать животных, пропавших из индийского национального парка, или бриллиант из короны королевы Виктории.

«Приключения желтого чемоданчика»

Музыкальную кинокомедию о лекарствах от негативных чувств снял Илья Фрэз, режиссер великого фильма о первой любви «Вам и не снилось…». В «Приключениях желтого чемоданчика» (по одноименной детской повести Софьи Прокофьевой) страх, злость, коварство можно вылечить леденцами, которые изобрел необычный доктор. Но однажды чемодан с лекарством исчезает, а на его поиски отправляются трусоватый мальчик Петя и его мрачная подруга Тома. Главные взрослые роли в фильме Фрэза исполняют Наталья Селезнева, Евгений Весник, Татьяна Пельтцер и Евгений Лебедев, поэтому его приятно смотреть вместе: дети узнают о советском кинематографе что-то новое, а взрослые смогут вспомнить, как они сами когда-то смотрели это кино в первый раз.

«Дом»

В основу мультфильма Тима Джонсона («Лесная братва») легла книга Адама Рекса, в которой представителям двух видов приходится пройти путь от ненависти до дружбы. О — пришелец-був. Его сородичи захватили Землю и поместили всех людей в австралийские резервации. Дар — земная девочка-подросток, которая ищет свою маму. Им нужно объединиться, чтобы выжить и разобраться с тем, что происходит вокруг. Тут героям тоже приходится странствовать по всему миру: кроме Австралии, в мультфильме появляются США, Россия и Франция. Главная тема мультфильма — толерантность, умение сосуществовать с теми, кто кажется непохожим на нас, так что он помогает объяснить детям эту идею. А взрослых «Дом» может развлечь отсылками к фантастике 1980-х. В оригинале главные роли озвучили Джим Парсонс («Теория большого взрыва») и Рианна, которая также написала к мультфильму саундтрек.

«Рожденный стать королем»

Еще одна вольная вариация на тему истории короля Артура. Школьник по имени Александр не очень рад тому, что происходит в его жизни: родители его не понимают, а другие дети дразнят. Но все меняется, когда он находит в заброшенном здании волшебный меч Эскалибур и отправляется сражаться со злой волшебницей Морганой. На фоне современных блокбастеров этот фильм выглядит старомодно, но он выигрывает за счет юмора: даже герои со скепсисом относятся к волшебству вокруг. Поставил фильм британец Джо Корниш («Чужие на районе»), а главную роль исполнил Луис Эшборн Серкис — сын Энди Серкиса, игравшего Цезаря в «Планете обезьян», Сноука в «Звездных войнах» и, конечно, Голлума во «Властелине колец».

«Ронья, дочь разбойника»

Сказочную повесть Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» экранизировал Горо Миядзаки («Сказания Земноморья»), старший сын Хаяо Миядзаки. Он снял 26-серийное аниме о дружбе девочки Роньи и мальчика Бирка, чьи родители-разбойники враждуют друг с другом. Однажды дети, которым надоели вечные конфликты родителей, сбегают в лес, чтобы вместе жить в пещере и не думать о раздорах. Они переживают страшные, грустные и трогательные моменты, их дружба крепнет настолько, чтобы однажды остановить войну между взрослыми.

«Просто добавь магии»

Сериал Amazon по одноименной книге американской писательницы Синди Каллаган — история о дружбе и волшебстве в духе «Зачарованных» и «H2O: Просто добавь воды». Три подруги, колдующие с помощью поваренной книги, решают бытовые и паранормальные проблемы своих близких и не забывают о себе. Но если использовать чары в личных целях, то на всеобщее благо сил может не хватить. Это захватывающая история о дружбе, трудностях подросткового возраста и магии. Ведь у каждого поколения должны быть свои веселые колдуньи!

«Охотники на троллей»

Любитель монстров Гильермо дель Торо и его друг-писатель Дэниэл Краус выпустили в 2015 году подростковое фэнтези. Сразу после этого режиссер начал делать мультсериал по мотивам книги для Netflix. В этом мире под обычным человеческим городом Аркадией живут тролли, злые и добрые. Пятнадцатилетний Джим Лэйк узнает об этом, когда находит магический предмет, из-за которого оказывается в центре событий, происходящих в волшебной стране. У «Охотников на троллей» вышло три сезона и два отдельных продолжения — мультсериалы «Трое с небес: Истории Аркадии» и «Маги». Сериал дель Торо стал последним проектом, над которым работал погибший в июне 2016 года Антон Ельчин. Он озвучивал главного героя.

«Октябрьское небо»

Хомер Хикэм родился в семье шахтера, но сам добывать уголь отказался. Когда Советский Союз запустил в космос «Спутник», мальчик загорелся идеей построить собственную ракету. И сделал это, хотя в него почти никто не верил. Эта реальная история о человеке, который из маленького рабочего поселка попал в NASA, была экранизирована в конце 1990-х. И неудивительно: она сразу была очень голливудской. Хикэму пришлось бороться с родственниками, которые совершенно не понимали его страсти к космосу, искать единомышленников и преодолевать по-настоящему трагические моменты. Фильм снял Джо Джонстон («Джуманджи», «Первый мститель»). Главного героя сыграл Джейк Джилленхол, а роль учительницы, которая помогла ему достичь мечты, исполнила Лора Дерн.

«Каникулы off-line»

Молодой казахский режиссер Руслан Акун снял дилогию о студентах, открывших этнолагерь в ауле. Это место предназначено для детей богатых родителей, которые не говорят по-казахски, все время сидят в телефоне и совершенно не знают ни национальных традиций, ни того, как можно жить вне города. В лагере им приходится учиться ездить на лошадях, соревноваться друг с другом и жить в по-настоящему спартанских (а значит, закаляющих) условиях. «Каникулы off-line» — это веселый и легкий сериал, в котором к тому же хватает пасхалок, которые можно искать вместе с детьми: тут упоминается и рэпер Скриптонит, и тот самый мем с Николасом Кейджем.

«Том Сойер»

Гермина Хунтгебурт сняла свою версию классической приключенческой истории, написанной Марком Твеном. Сюжет иногда отступает от оригинального произведения, но атмосфера счастливого, беззаботного детства при этом не теряется. Том и Гек по-прежнему шалят, ввязываются в авантюры и впервые влюбляются. Через год после премьеры режиссерка выпустила и свои «Приключения Гекльберри Финна». А шесть лет спустя Луис Хофманн, который играл Тома, начал сниматься в самом запутанном сериале Netflix «Тьма» и стал Йонасом.

«Восточный ветер»

В любом списке фильмов про детей должен быть фильм о дружбе с животными. У нас это «Восточный ветер» — история о строптивом жеребце Оствинде, с которым подружилась девочка Мика, отправленная к бабушке на ферму в наказание за неуспеваемость. Коня забраковали из-за его характера и должны были продать, но Мика к нему привязалась и решила доказать, что Оствинда еще рано списывать. После премьеры фильм Кати фон Гарнье стал очень популярным — настолько, что по нему написали книгу, а потом сняли еще четыре продолжения. Последний фильм серии вышел в прошлом году.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

В XXI веке уже вышло много разных версий истории о Шерлоке Холмсе — от драматического сериала с Бенедиктом Камбербэтчем до киноэкшена с Робертом Дауни-мл. Но даже на их фоне классическая советская экранизация выглядит очень хорошо. Ироничный Шерлок Холмс (Василий Ливанов) и его простоватый напарник, которого играет Виталий Соломин, расследуют ужасные и загадочные убийства на улицах Лондона и в глубине Девонширских болот и всегда находят преступника. Смотреть сериал об их приключениях родителям и детям лучше вместе: во-первых, это просто приятно, а во-вторых, некоторые истории сняты так жутко, что могут всерьез напугать зрителей младшего возраста.

«Мандалорец»

На фоне последней полнометражной трилогии космический вестерн Джона Фавро о приключениях одинокого охотника за головами смотрится выигрышно во всех отношениях. Тут и приятный визуал, и перестрелки на разных планетах (от вулканной до лесистой), и застревающая в памяти музыка шведа Людвига Йоранссона («Оскар» за саундтрек к «Черной Пантере» и свежий «Довод»). Но главным украшением сериала стал Малыш Йода, за которым вынужден присматривать Мандалорец. Он настолько милый, что рискует украсть сердечко каждого зрителя. Главного героя в сериале играет Педро Паскаль, Оберин Мартелл из «Игры престолов», но его лицо мы видим лишь раз за весь первый сезон. Премьера второго намечена уже на 30 октября, так что пора срочно пересматривать старые серии. Таков путь!

«Сад изящных слов»

Мультфильм Макото Синкая — отличный выбор, чтобы приобщиться к аниме, говорящему на серьезные темы. Всего за 46 минут «Сад изящных слов» успевает рассказать историю одиночества и платонической любви двух людей, случайно встретившихся во время дождя — 15-летнего школьника и 27-летней учительницы литературы. Этот мультфильм полон символизма, а его действие происходит на фоне настоящих пейзажей Токио, которые просто переработали в графическом редакторе, так что они выглядят фантастическими и в то же время очень реальными. «Сад изящных слов» идеален для подростков, потому что помогает им, сомневающимся и непонятым, разобраться в себе. А после можно приступать и к другим работам японца — лентам «5 сантиметров в секунду», «Твое имя» и «Дитя погоды».