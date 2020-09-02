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Концепт-арты «Мандалорца»: Малыш Йода без робы и альтернативные варианты брони

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В начале декабря в продажу поступит книга «Искусство „Мандалорца“», которая расскажет о создании популярного спин-оффа «Звездных войн». А пока в сети появилось несколько страниц из готовящегося издания. Они демонстрируют концепт-арты сериала: разные варианты брони охотника за головами в исполнении Педро Паскаля, другие версии переноски для Дитя, а также показывают, как Малыш Йода выглядит без своей знаменитой робы.

«The Art of The Mandalorian»
«The Art of The Mandalorian»

Кроме этого, есть иллюстрация Мини-Йоды с лягушкой, которую он пытался съесть в четвертом эпизоде, и изображение сцены уничтожения секретной перевалочной базы в шестой серии «Пленник».

«The Art of The Mandalorian»
«The Art of The Mandalorian»

Сюжет второго сезона «Мандалорца» не раскрывается. Согласно трейлеру, охотнику за головами предстоит отправиться в самые опасные уголки далекой-предалекой галактики, чтобы найти джедаев и узнать о происхождении Малыша Йоды. Главным противником Мандалорца в продолжении станет Мофф Гидеон, высокопоставленный имперский офицер.

Сериал вернется на экраны 30 октября.

Источник: Star Wars Universe

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