Это «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

Дети легко подхватывают фразы и выражения из любимых мультфильмов. А вы сможете угадать, кого они цитируют в разговорах — надоедливую Машу или классического Карлсона? А может, и вовсе Копатыча?

На КиноПоиск HD возвращаются «Смешарики»! Вторая часть нового сезона доступна для просмотра с 10 сентября. К премьере мы попросили детей сотрудников редакции КиноПоиска поделиться своими любимыми цитатами из мультфильмов и предлагаем вам проверить, угадаете ли вы героев, чьи фразы так нравятся юным зрителям.