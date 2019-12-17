Это «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

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ТестЭто «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

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Дети легко подхватывают фразы и выражения из любимых мультфильмов. А вы сможете угадать, кого они цитируют в разговорах — надоедливую Машу или классического Карлсона? А может, и вовсе Копатыча?

На КиноПоиск HD возвращаются «Смешарики»! Вторая часть нового сезона доступна для просмотра с 10 сентября. К премьере мы попросили детей сотрудников редакции КиноПоиска поделиться своими любимыми цитатами из мультфильмов и предлагаем вам проверить, угадаете ли вы героев, чьи фразы так нравятся юным зрителям.

Смотрите новых «Смешариков» и другие мультсериалы из теста на КиноПоиск HD.

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