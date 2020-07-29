Бэтмен или Супермен? Угадайте героя DC по костюму

Шазам или Флэш? Женщина-кошка или Черная Канарейка? Проверьте, сможете ли вы угадать героев комиксов DC по одному костюму.

По комиксам издательства DC снято множество фильмов и сериалов. В 2021 году нас ждет сразу несколько важных фильмов: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, второй «Отряд самоубийц», «Черный Адам» и режиссерская версия «Лиги справедливости». А совсем скоро на КиноПоиск HD появятся главные сериалы по мотивам комиксов издательства — «Флэш» и «Стрела». В ожидании больших премьер предлагаем пересмотреть их и проверить, как хорошо вы помните супергероев DC.

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