«Сказания об Империи» и финал «Бракованной партии». Рассказываем про мультсериальные новинки «Звездных войн»

4 мая отмечается неофициальный День «Звездных войн». И в эту дату Disney всегда старается порадовать фанатов. В 2024 году к празднику вышла анимационная антология «Сказания об Империи», а чуть раньше, 1 мая, на третьем сезоне завершилась «Бракованная партия». Рассказываем, каким получился новый мультсериал и достойно ли закончилась уже знакомая история.

Что такое «Сказания об Империи»

Это концептуальное продолжение прошлогодней антологии «Звездные войны: Сказания о джедаях». Как за большинство мультсериалов франшизы, за него снова отвечает примерно та же команда, что делала «Войны клонов» и «Бракованную партию», а сценаристом почти всех эпизодов выступает куратор вселенной Дэйв Филони.

«Сказания об Империи» построены похожим образом, что и «Сказания о джедаях»: шесть 10-минутных эпизодов, которые посвящены двум героиням. Три серии рассказывают о становлении Морган Элсбет, протеже гранд-адмирала Трауна. Мы знакомимся с молодой Морган, когда сепаратисты во главе с генералом Гривусом убивают датомирских ведьм, к которым и принадлежит героиня. Еще три серии посвящены Баррис Оффи, юной экс-джедайке, которая разочаровалась в ордене (это показывали в «Войнах клонов») и перешла на Темную сторону Силы.

Как это выглядит и что пишут критики

«Сказания об Империи» получились куда более проходными, чем аналогичный проект про джедаев. Предыдущая антология все-таки была посвящена куда более значимым персонажам вселенной — Асоке Тано и графу Дуку. А еще две раздельные сюжетные линии интересно отзеркаливали друг друга (два экс-джедая разочаровались в ордене, но пошли совершенно разными путями).

Увы, сценарий и сам концепт «Сказаний об Империи» на порядок слабее. Во-первых, Филони решил раскрыть двух, мягко говоря, не самых интересных героинь. Морган Элсбет впервые появилась во втором сезоне «Мандалорца» и была довольно серой побочной антагонисткой «Асоки». Вряд ли очень много фанатов горели узнать подробности ее биографии (тем более что Филони не предлагает ничего интересного, кроме детской травмы). Эпизоды про Оффи чуть интереснее. Мы мало знали о ее судьбе после теракта в храме джедаев. Филони прописывает героине арку искупления былых грехов, но выглядит она так предсказуемо, что, скорее, разочаровывает.

Тем не менее критики остались довольны. У «Сказания об Империи» 88% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Empire хвалит то, как мультсериал заполняет белые пятна во вселенной, а Collider пишет, что формат антологии о конкретных героях позволяет рассказать сфокусированные сильные истории. Некоторые, правда, ругают сюжетную линию Морган Элсбет и отмечают недостаток свежих идей.

Вердикт

Несмотря на положительные отзывы критиков, не стоит ждать от «Сказаний об Империи» многого. Это мультсериал-филлер про героинь третьего плана с довольно скучными (по меркам вселенной!) биографиями. Хотя скромный формат антологии (все серии можно посмотреть за полтора часа) и, как всегда, достойная анимация все-таки делают просмотр менее мучительным. Стоит надеяться, что следующая часть «Сказаний о…» будет похожа на прошлогодние арки про Асоку и Дуку.

Что такое «Бракованная партия»

Это логическое продолжение самого популярного мультсериала франшизы — «Войн клонов». Действие разворачивается вскоре после финала третьего эпизода и становления Империи, а главными героями выступают участники боевого отряда 99, состоящего из дефектных клонов. Именно поэтому на них не действует Приказ 66, они не участвуют в геноциде джедаев и уходят в самоволку, чтобы устраивать диверсии. Вскоре к их группе присоединяется девочка Омега, еще один клон, за которой ведут охоту имперские ученые и генералы.

Как завершился мультсериал и каким получился третий сезон

В финальных сериях Крушила, Прицел, Охотник и Эхо, чтобы спасти попавшую в плен Омегу, пробираются на секретную имперскую базу на горе Тантисс, где ученые экспериментируют с клонированием. Злодей Рампарт погибает, все данные об экспериментах уничтожены, а Империя разочаровывается в этом проекте. Охотник, Крушила и Прицел решают уйти на покой, и вместе с Омегой они остаются жить на удаленной островной планете Пабу, где прячутся многие беженцы времен Войн клонов. В финале мультсериала спустя много лет повзрослевшая Омега решает покинуть Пабу, чтобы присоединиться к Сопротивлению и сражаться против Империи.

Хотя окончание сериала получилось в меру душевным и, скорее, удачным, третий сезон вызывает вопросы. Кажется, что Филони и соавторы топчутся на месте. Например, Омегу дважды (!) в течение сезона вызволяют с Тантисса. Да и вообще в «Бракованной партии», если оглядываться на весь мультсериал ретроспективно, оказалось слишком много филлеров. Да, фанатов радуют камео (в одну из новых серий заглянула легендарная антигероиня Асажж Вентресс), но к общей мифологии вселенной этот тайтл добавляет очень мало, особенно в сравнении с «Войнами клонов», правопреемником которых он и является.

Критики третьим сезоном и финалом остались довольны: на Rotten Tomatoes у него 88% положительных рецензий.

Вердикт

«Бракованная партия» получилась не самым сильным и важным мультсериалом франшизы, но воспоминания о нем останутся больше приятными. Омега и члены отряда 99 — интересные герои с яркими характерами. Наверняка мы увидим девушку-клона и ее опекунов хотя бы мельком в очередном проекте Филони. А еще после завершения «Бракованной партии» фанаты впервые за много лет остаются без основного мультсериала. Disney не анонсировала новый долгоиграющий проект, который мог бы встать в ряд с «Войнами клонов», «Повстанцами», «Сопротивлением» и «Бракованной партией».

Автор: Марат Шабаев