13 или 30? Определите возраст актера, играющего подростка

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Тест13 или 30? Определите возраст актера, играющего подростка

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Сколько лет актерам, сыгравшим школьников в хитах Netflix? А главным героям «Нормальных людей»? А Андреа Цукерман из «Беверли-Хиллз 90210»? Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо работает ваш возрастной радар.

Шутка о том, что в Голливуде всех подростков играют 30-летние, никогда не перестанет быть актуальной. Это целый феномен «кастинг Доусона», названный в честь сериала «Бухта Доусона», в котором 15-летних подростков играли взрослые актеры. Основная причина, по которой на роли школьников берут взрослых актеров, проста: по законодательству большинства стран актеры-подростки не могут работать на полную ставку, поэтому выгоднее сотрудничать с совершеннолетними актерами. Помимо этого, есть вероятность, что у подростка начнет ломаться голос или за несколько сезонов его внешность очень сильно изменится (как, например, произошло с Браном в «Игре престолов»). Однако начинают появляться и исключения из правил: во многих популярных сериалах школьников играют настоящие подростки. Попробуйте найти их в нашем тесте!

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Мрачный экшен о 16-летнем шпионе — экранизация культовых книг Энтони Хоровица
В главных ролях:Отто Фаррант, Брэнок О’Коннор
Режиссер:Андреас Прохаска
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