13 или 30? Определите возраст актера, играющего подростка

Сколько лет актерам, сыгравшим школьников в хитах Netflix? А главным героям «Нормальных людей»? А Андреа Цукерман из «Беверли-Хиллз 90210»? Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо работает ваш возрастной радар.

Шутка о том, что в Голливуде всех подростков играют 30-летние, никогда не перестанет быть актуальной. Это целый феномен «кастинг Доусона», названный в честь сериала «Бухта Доусона», в котором 15-летних подростков играли взрослые актеры. Основная причина, по которой на роли школьников берут взрослых актеров, проста: по законодательству большинства стран актеры-подростки не могут работать на полную ставку, поэтому выгоднее сотрудничать с совершеннолетними актерами. Помимо этого, есть вероятность, что у подростка начнет ломаться голос или за несколько сезонов его внешность очень сильно изменится (как, например, произошло с Браном в «Игре престолов»). Однако начинают появляться и исключения из правил: во многих популярных сериалах школьников играют настоящие подростки. Попробуйте найти их в нашем тесте!