Как «Шрэк» навсегда изменил мультфильмы

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ВидеоКак «Шрэк» навсегда изменил мультфильмы

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Как «Шрэк» переосмыслил диснеевский канон? Почему его саундтрек был нетипичен для анимационных фильмов? Какие провокационные шутки припрятали для взрослой аудитории создатели сказочной комедии про зеленого великана? Как «Шрэк» критикует гендерные стереотипы и навязываемые поп-культурой идеалы внешности? И почему после идеальной второй части франшиза резко испортилась?

В этом видеоэссе разбираем, как «Шрэк» изменил кино и почему он остается актуальным и современным спустя почти 20 лет после премьеры.

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