Кто такие Суперпитомцы? Рассказываем историю домашних животных Бэтмена и Супермена

27 июля в международный прокат выходит новая полнометражная анимация DC — мультфильм «Суперпитомцы». Это самостоятельная история, не относящаяся ни к старой, ни к новой анимационным киновселенным Warner Bros. Animation. Если вдруг вы никогда не слышали о питомцах супергероев, то мы вам сейчас о них расскажем!

О чем это

Лекс Лютор захватывает Лигу справедливости, и тогда собака Супермена, Крипто, формирует команду из животных с суперспособностями. Пес Эйс становится сверхсильным, свинья ПиБи может вырастать до гигантских размеров, черепаха Мертон обладает суперскоростью, а белка Чип получает электрическую силу.

Режиссером и сценаристом выступил Джаред Стерн, один из соавторов сценария Lego-мультфильмов о Бэтмене и Ниндзяго, а среди актеров озвучки — Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Кейт МакКиннон, Джон Красински и Киану Ривз.

Верные псы Крипто и Эйс

Лидерами команды станут двое псов: один принадлежал Супермену и его отцу Джор-Элу, а второй стоял на страже семьи Уэйн.

Крипто

«Adventure Comics #210»

Крипто был придуман Отто Биндером и Куртом Своном и впервые появился на страницах «Adventure Comics #210» в 1955 году. Любопытно, что способностей у него тогда не было. Пес был сильнее земных (так как все криптонцы физиологически крепче людей), но не умел летать. Джор-Эл тестировал ракету, которая могла бы доставить юного Кларка Кента на Землю, и запустил Крипто в космос, чтобы посмотреть, выживет ли там пес. Ракета сбилась с курса и дрейфовала несколько лет, пока наконец не добралась до точки назначения. Подобно Супермену, пес приобрел на Земле суперсилы из-за солнца и низкой гравитации. При этом некоторые способности развились у собаки сильнее, чем у Супермена — например, усиленный нюх и слух. Как часть семьи Супермена, Крипто носит красный плащ и ошейник с символом дома Элов — буквой «S».

Но историю Крипто решили изменить — произошло это после уничтожения оригинальной мультивселенной в 1985 году в сюжете «Кризис на Бесконечных Землях». Новая версия пса застряла в Фантомной зоне, в которой Джор-Эл рассчитывал спасти свою семью при уничтожении Криптона. Годы спустя в Фантомной зоне окажется Супермен и заберет оттуда Крипто.

«Супермен/Бэтмен: Апокалипсис» «Суперпитомцы»

Пес неоднократно выручал Кал-Эла, Супербоя и Супергёрл на заданиях. С последней он даже летал через весь космос на руины Криптона, защищая девушку от различных угроз по дороге. Чаще всего Крипто находится в Крепости одиночества, выступая дополнительным охранником криптонских технологий, спрятанных внутри.

Крипто — частый гость различных экранизаций о Супермене. Он появлялся в небольших ролях в сериалах «Тайны Смолвиля» и в «Титанах», у него есть свой мультсериал из двух сезонов (выходивший с 2005-го по 2006-й), его можно увидеть в ряде анимационных полнометражек: «Супермен/Бэтмен: Апокалипсис», «Юные титаны, вперед!». В «Суперпитомцах» его озвучивает Дуэйн Джонсон.

Эйс

«Batman #92»

«Эйс» — общее прозвище сразу нескольких разных собак, которые жили в бэт-семье. Самая первая собака была придумана Биллом Фингером и Шелдоном Молдоффом и дебютировала в комиксе «Batman #92» 1955 года. Первый пес в семье появился, когда Бэтмен и Робин во время одного из заданий увидели тонущую овчарку в ручье. Они спасли ее и отправились на поиски хозяина. Им оказался мелкий преступник, который не мог содержать собаку, поэтому он решил отдать ее Брюсу Уэйну.

Вторым бэт-псом, тоже названным Эйсом, стал мастиф, которого Бэтмену в знак благодарности подарил коренной американец по прозвищу Черный Волк (для него он был собакой-поводырем). Этот пес все время проводил в поместье Уэйнов и никогда его не покидал. Третий Эйс, овчарка, появился уже в современных комиксах о Бэтмене. Его нашли в собачьей бойцовской яме, поэтому нрав у пса был очень сложный, но к нему нашел подход дворецкий Уэйнов, Альфред. Ему удалось приручить Эйса, который впоследствие нашел общий язык с Темным рыцарем и даже выручал его на заданиях.

«Бэтмен будущего» «Суперпитомцы»

Эйс не единственный пес в бэт-семье. Еще одной собакой стал немецкий дог по кличке Титус, которого Брюс Уэйн подарил сыну Дэмиену. У пса, как и у его юного хозяина, очень сложный нрав. Но юный Робин со временем нашел к нему подход, как и Брюс к сыну. Самое известное появление Эйса на телеэкранах — мультсериал «Бэтмен будущего», где пес становится помощником пожилого Брюса Уэйна и иногда помогает Терри МакГиннесу. Также Эйса можно увидеть в мультсериале о псе Крипто, в «Бэтмен: Отважный и смелый», а еще в ряде полнометражек: «Бэтмен будущего: Возвращение Джокера», «Смерть Супермена», «Бэтмен: Тихо» и «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса». Титус же появлялся в полнометражке «Юные титаны: Контракт Иуды» вместе с Дэмиеном Уэйном. В «Суперпитомцах» Эйса озвучил Кевин Харт.

Другие животные

В «Суперпитомцах» появятся и несколько уникальных зверей — морская свинка Лулу (она будет главным антагонистом) и свинья ПиБи, способная увеличиваться до громадных размеров. Это уникальные герои, у которых нет прообразов в комиксах. Зато они есть у двух других участников команды — черепахи Мертон и белки Чипа.

Черепаха Мертон

«Суперпитомцы»

В комиксах DC есть Земля-C (от Cartoon), на которой проживают анимационные версии различных антропоморфных зверей-супергероев. Самый известный ее житель — Капитан Морковка, антропоморфный заяц, аналог Супермена. При этом сама вселенная появилась задолго до популярности супергероев DC (в «New Comics #9» в 1936 году) и выглядела, скорее, пародией на популярные супергеройские клише.

Одним из жителей Земли-C был Мертон МакСнартл, он же Потрясающее Нечто. Это антропоморфная черепашка, владеющая суперскоростью. Персонаж появлялся в нескольких историях о Земле-C, где совмещал жизнь ленивого владельца магазина с супергеройской карьерой. В его внешности можно увидеть черты Джея Гаррика — красный костюм и шлем с крылышками. МакСнартл быстро уступил карьеру героя своему племяннику, который составил компанию Капитану Морковке в местном аналоге Лиги справедливости.

За пределами комиксов Мертон появлялся в мультсериале «Супердрузья DC», где был питомцем Флэша, также отсылка к нему есть в сериале «Флэш» от The CW, где появляется черепашка-питомец Айрис Уэст. В «Суперпитомцах» Мертон будет женского пола, а озвучивает его Наташа Лионн.

Белка Ч’п

«Суперпитомцы»

Белка Чип, а точнее, Ч’п, появился впервые в комиксе «Green Lantern vol. 2 #148» 1982 года как член корпуса Зеленых Фонарей. Фонари — космическая полиция, которая поддерживает порядок в галактике. Каждому члену корпуса выделяют свой сектор, на котором он следит за порядком на нескольких планетах. В секторе 1014 стражем стал Ч’п — инопланетный зверек, напоминающий одновременно белку и бурундука. На его родной планете Х’лвен живут антропоморфные звери, не обладающие суперсилами от природы. Так что все силы Ч’па аналогичны способностям любого Зеленого Фонаря, то есть он может создавать объекты силой мысли, летать и дышать в космосе. Ч’п был верен корпусу, успел побывать на Земле, где был шокирован, что земные белки неразумны. Ч’п погиб в 1992 году. С тех пор его даже успели один раз воскресить и снова убить.

В анимации Ч’п появлялся несколько раз, но всегда в камео — в мультсериале «Бэтмен: Отважный и смелый», в мультсериале о корпусе Зеленых Фонарей, а также в полнометражках «Зеленый Фонарь: Первый полет» и «Зеленый Фонарь: Изумрудные рыцари». В «Суперпитомцах» его образ будет изменен, Ч’п будет земной рыжей белкой, которая научится владеть электрокинезом, но по ходу сюжета мультфильма познакомится с членом корпуса Зеленых Фонарей Джессикой Круз. Озвучил Ч’па Диего Луна.

Легион Суперпитомцев

Напоследок важно сказать, что в комиксах DC есть своя команда супергероев, в которой состоят только домашние животные с суперсилами — Легион Суперпитомцев. Команда была придумана Джерри Сигелом и Куртом Своном и впервые появилась в «Adventure Comics #293» в 1962 году, а основателями стали члены семьи Супермена сразу из нескольких эпох. В их числе — пес Крипто, кот Стрики, обезьяна Биппо и лошадь Комета.

Новая версия команды, в которую вошли уже разные животные, появилась гораздо позже, в 2018 году. В нее входили Крипто, Титус, Бэт-корова, кот Стрики, попугай Эластичного человека, Флекси, а куратором стал шимпанзе Чимп — разумная обезьяна, выступающая детективом и иногда даже напарником Бэтмена.

Автор: Денис Варков

Фото: Amazon, Ebay