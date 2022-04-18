7 необычных историй о Бэтмене, которые заслуживают экранизации

«Бэтмен» Мэтта Ривза добрался до HBO Max, чем вызвал новую волну обсуждений. В частности, о том, чья версия супергероя лучше — Ривза, Нолана или вообще Бёртона? А мы решили вспомнить комиксы, в которых Брюс Уэйн сильно отличается от канона, и задумались, как их можно было бы экранизировать.

У издательства DC с конца 1980-х и до середины 2010-х был импринт Elseworlds, в котором выпускались различные истории вне основного канона. В них редакция разрешала авторам делать что угодно с персонажами. Со временем от отдельного импринта отказались, начав выпускать истории в других вселенных без особой маркировки. Многие истории из Elseworlds уже экранизировали, но в основном как анимацию. Например, «Бэтмен в газовом свете» о противостоянии Темного рыцаря и Джека-потрошителя. Или «Супермен: Красный сын», где капсула юного Кал-Эла разбилась в СССР.

Вот семь альтернативных сюжетов из комиксов о страже Готэма.