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7 необычных историй о Бэтмене, которые заслуживают экранизации

«Бэтмен» Мэтта Ривза добрался до HBO Max, чем вызвал новую волну обсуждений. В частности, о том, чья версия супергероя лучше — Ривза, Нолана или вообще Бёртона? А мы решили вспомнить комиксы, в которых Брюс Уэйн сильно отличается от канона, и задумались, как их можно было бы экранизировать.

У издательства DC с конца 1980-х и до середины 2010-х был импринт Elseworlds, в котором выпускались различные истории вне основного канона. В них редакция разрешала авторам делать что угодно с персонажами. Со временем от отдельного импринта отказались, начав выпускать истории в других вселенных без особой маркировки. Многие истории из Elseworlds уже экранизировали, но в основном как анимацию. Например, «Бэтмен в газовом свете» о противостоянии Темного рыцаря и Джека-потрошителя. Или «Супермен: Красный сын», где капсула юного Кал-Эла разбилась в СССР.

Вот семь альтернативных сюжетов из комиксов о страже Готэма.

«Batman: Two Faces»

Что это: Короткий комикс 1998 года от Энди Лэннинга и Дэна Абнетта (будущих авторов комиксов про Стражей Галактики) и художника Энтони Уильямса. На русском языке не выходил.

О чем комикс: В викторианском Готэме орудует банда Двуликого, изуродованного из-за несчастного случая. Брюс Уэйн убежден, что безумие Харви Дента можно излечить. Для этого он создает вещество, которое многократно увеличивает его силу. Уэйн решает стать Бэтменом и использовать новообретенные таланты во благо. Вот только его альтер эго совершенно не способно себя контролировать, поскольку Брюс превращается в Джокера и не помнит о поступках другого себя. Последствия его действий гораздо хуже, чем то, что делает Двуликий, держащий в страхе весь город. Так кто в итоге Брюс Уэйн — защитник Готэма или его самый страшный кошмар?

Какой жанр: психологический триллер (как и комикс), ведь Бэтмену нужно будет разбираться не только с преступностью, но и с Другим внутри себя.

На что может быть похоже: «Враг» Дени Вильнёва, «Двойник» Ричарда Айоади и «Ван Хельсинг» Стивена Соммерса.

«Superman: Speeding Bullets»

Что это: Еще один короткий комикс Джима ДеМэттьюса и Эдуардо Баррето, 1993 год. На русском языке не выходил.

О чем комикс: Капсула с последним криптонцем приземлилась не в Канзасе, а в Готэме, неподалеку от поместья Уэйнов. Томас и Марта усыновляют его и называют Брюсом. Но судьба ребенка незавидна: он открывает, что у него есть суперсилы, в ту роковую ночь, когда на Уэйнов нападает грабитель в тихом переулке. Так юный Брюс не смог спасти родителей, но узнал, что у него в глазах лазеры.

Со временем он становится Бэтменом — героем Готэма, который использует свою силу, чтобы защитить других. Но все меняется, когда миллиардер Лекс Лютор переезжает в Готэм из Метрополиса. Недавно с ним случился несчастный случай, и теперь своим поведением он стал походить на Джокера.

Какой жанр: комедийное кино, где два супергероя предстают в роли одного целого, а их противником оказывается такой же гибрид из двух главных противников.

На что может быть похоже: «Чумовая пятница» Марка Уотерса или «Дичь» Кристофера Лэндона.

«Batman & Dracula trilogy»

Что это: Трилогия («Red Mist», «Bloodstorm» и «Crimson Mist») Дага Мёнха и художника Келли Джонса, выходившая с 1991 по 1998 год. На русском языке не выпускалась.

О чем комикс: Расследуя нападения на бездомных в Готэме, Бэтмен обнаруживает, что в городе появилось множество вампиров благодаря Дракуле. Супергерою удается одолеть вампира, но тот успевает его укусить.

С каждым днем Бэтмен все больше теряет себя, становясь чудовищем. По его вине погибают близкие, а апогеем становится жестокое убийство Джокера. Постепенно жажда крови берет верх, и Бэтмен начинает убивать преступников, хотя раньше он считал это аморальным. Главная идея комикса — поиск границ человечности. Брюс Уэйн становится настоящим ночным кошмаром и сражается теперь уже не со злом извне, а со злом внутри. Цена этой борьбы — его душа.

Какой жанр: психологический триллер, в котором Бэтмен пытается понять, что такое человечность, и размышляет о том, как легко ее можно потерять.

На что может быть похоже: «Интервью с вампиром» Нила Джордана и «Воины света» Майкла Спирига.

«Бэтмен. Три Джокера»

Что это: Мини-серия от Джеффа Джонса и Джейсона Фейбока, вышедшая в 2020 году. Выпускалась на русском языке издательством «Азбука».

О чем комикс: Джокер всегда был заклятым врагом Бэтмена. Десятилетиями сражаясь с готэмским клоуном, Темный рыцарь был уверен, что хорошо знает своего противника и его повадки. Но это оказалось не так. Однажды Бэтмен обнаруживает, что, на самом деле, Джокеров трое. В компании Барбары Гордон и Джейсона Тодда он решает разобраться в прошлом безумца, что оказывается нелегким делом: разные факты его биографии противоречат друг другу, а встреча с каждой из версий злодея напоминает членам бэт-семьи о полученных от него травмах — физических и психологических.

Главная фишка комикса: каждая версия злодея отражает какую-то эпоху из комиксов и представляла одну из сторон личности безумца (клоун, комик и преступный гений). Это любопытное исследование самого Бэтмена, его ближайшего окружения и их реакции на то, как на глазах героев разрушается одна из величайших констант в их жизни.

Какой жанр: детективный триллер (как и комикс); супергерои ищут убийцу, но понимают, что их несколько и что шансы их поймать невелики, а те пытаются сбить преследователей с толку, копируя свои прошлые преступления.

На что может быть похоже: «Зодиак» Дэвида Финчера или «Имитатор» Джона Эмиела.

«Бэтмен. Белый рыцарь»

Что это: Мини-серия от Шона Гордона Мёрфи, вышедшая в 2018 году. Выпускалась на русском языке издательством «Азбука».

О чем комикс: Во время очередной потасовки Бэтмена и Джокера первый прямо перед камерами журналистов жестоко избивает преступника и заставляет его наглотаться таблеток. Это приводит к неожиданному эффекту: Джокер исцеляется от безумия. Осознав свои ошибки и вернув настоящее имя, он решает законными методами продолжить свою борьбу с Темным рыцарем уже как Джек Напьер. Например, Джек стремится добиться, чтобы Бэтмену было запрещено использовать свою технику в городе, а весь причиненный жителям ущерб герою придется покрыть через суд.

Поменяв противников местами, Мёрфи показывает, что методами Темного рыцаря побороть преступность, в том числе суперпреступность, невозможно, а разрушения, которые причиняет Темный рыцарь Готэму, ее только увеличивают. Напьер использует свою харизму и красноречие, чтобы стать защитником города, в котором Готэм нуждался, — Белым рыцарем. А главная дилемма комикса: насколько искренен он в своей борьбе? Бэтмен будет сомневаться вместе с читателем до самого финала.

Какой жанр: политический боевик, в котором Джокер становится героем, а Бэтмен попадает в опалу жителей города.

На что может быть похоже: «Без лица» Джона Ву, «Вся королевская рать» Роберта Россена.

«Заражение»

Что это: Комикс Тома Тэйлора («Injustice») и Тревора Хэйрсина под оригинальным названием «DCeased» вышел в 2019 году и стал началом новой вселенной, истории в которой выпускаются до сих пор. На русском языке вышел силами издательства «Азбука».

О чем комикс: Дарксайд использует Киборга и создает с его помощью техноорганический вирус. Он способен распространяться через любые экраны и менять «программу» мозга, превращая в обезумевших каннибалов кого угодно, даже супергероев. Лига справедливости оказывается не готова к тому, чтобы противостоять болезни.

В истории появляются целых два Бэтмена. Сначала Брюс Уэйн помогает Лиге, распознав природу вируса, но сам оказывается заражен. Затем его сын Дэмиен становится новым Темным рыцарем и помогает оставшимся супергероям спасти человечество.

Какой жанр: постапокалиптический экшен с зомби, которые частично сохраняют разум.

На что может быть похоже: «Рассвет мертвецов» Зака Снайдера, «Поезд в Пусан» Ён Сан-хо или «28 дней спустя» Дэнни Бойла и «Репортаж» Жауме Балагеро.

«Лечебница Аркхем: Дом скорби на скорбной земле»

Что это: Комикс от Гранта Моррисона и Дейва МакКина, вышедший в 1989 году. На русском языке выпущен издательством «Азбука».

О чем комикс: Бэтмен узнает, что пациенты лечебницы Аркхем устроили бунт, а их лидер — Джокер. У заключенных одно требование: к ним должен прийти Темный рыцарь, причем в одиночку. Защитник Готэма соглашается и попадает в ловушку: ему придется бродить по этажам больницы, сталкиваясь со злодеями, которых он сюда посадил.

Джокер так пытается доказать Бэтмену, что тот так же безумен, как и те, кого он отправил в Аркхем. Кстати, именно версией Джокера из «Лечебницы Аркхем» вдохновлялся Хит Леджер при работе над своей версией злодея для «Темного рыцаря». Сам комикс долго хотели экранизировать, но в итоге адаптировали лишь отдельные его элементы. Например, образ Пугала в «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана заметно вдохновлен «Лечебницей».

Какой жанр: психоделический хоррор, в котором грань между реальностью и психозом стирается.

На что может быть похоже: «Куб» Винченцо Натали или «Клаустрофобы» Адама Робитела.

Автор: Денис Варков

Фото: Amazon, DC Comics, «Издательская Группа Азбука-Аттикус»

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