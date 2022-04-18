Почему «Темный рыцарь» — лучший фильм про Бэтмена

Почему Кристиан Бэйл — лучший Бэтмен? Как Кристофер Нолан превращает супергеройский боевик в политическое высказывание? Почему Джокер в исполнении Хита Леджера — идеальный антагонист для Темного рыцаря? И чем визуальный стиль трилогии Нолана отличается от версий Тима Бёртона, Джоэла Шумахера и нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном?

В этом видеоэссе разбираем, как устроен «Темный рыцарь» и как фильм повлиял на жанр.