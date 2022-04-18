Почему «Темный рыцарь» — лучший фильм про Бэтмена

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ВидеоПочему «Темный рыцарь» — лучший фильм про Бэтмена

Почему Кристиан Бэйл — лучший Бэтмен? Как Кристофер Нолан превращает супергеройский боевик в политическое высказывание? Почему Джокер в исполнении Хита Леджера — идеальный антагонист для Темного рыцаря? И чем визуальный стиль трилогии Нолана отличается от версий Тима БёртонаДжоэла Шумахера и нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном?

В этом видеоэссе разбираем, как устроен «Темный рыцарь» и как фильм повлиял на жанр.

Разные версии кино-Бэтмена смотрите в специальной подборке на Кинопоиске по этой ссылке.

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Автор:
Эмоциональная спортивная драма о легендарном советском боксере, на чьи поединки люди ходили как на спектакль
В главных ролях:Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина
Режиссер:Артем Михалков
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