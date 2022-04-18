Кто такой Загадочник? Рассказываем историю злодея из «Бэтмена» Мэтта Ривза в комиксах, сериалах и играх

Сперва Загадочник напоминал Джокера

В эпопее о Бэтмене многие злодеи олицетворяли какое-либо животное, как и сам герой. Он сражался с Убийцей Кроком, Пингвином, Женщиной-кошкой и даже Мен-бэтом (ученым, превратившим себя в гигантскую летучую мышь). Но не все антагонисты создавались по этому принципу. Авторы комиксов Билл Фингер и Дик Спрэнг придумали Загадочника как умного оппонента Бэтмена. С Эдвардом Нигмой (в имени игра слов — получается E. Nigma), который впервые появился в 1948 году в журнале Detective Comics (# 140), Бэтмен должен был состязаться не в физическом, а в интеллектуальном превосходстве. С юных лет Эдвард тренировался на своем окружении, иногда обманывая людей, чтобы впечатлить публику и создать образ гения, придумывающего неразрешимые головоломки. Он носил пестрый зеленый костюм, отличался эксцентричным характером, страстью к публичности и стремлением привлечь Бэтмена — очень похоже на Джокера.

Чтобы злодеев не путали, образ Загадочника изменили. В 1980-х после серии комиксов «Кризис на Бесконечных Землях», перезапустивших вселенную, выяснилась настоящая фамилия Эдварда — Нэштон. В его новой биографии страсть к загадкам пришла из трудных отношений с отцом, который обвинял мальчика во лжи. Этот Эдвард был невероятно умным, и в сюжете «Бэтмен: Тихо» 2002–2003 годов даже выяснил, кто скрывается под маской Темного рыцаря. Тайну он сообщил только злодею Хашу — другу детства Брюса, ставшему его врагом, — потому что стремился в первую очередь к моральной победе над оппонентом, а не к тому, чтобы его уничтожить.

В период очередного перезапуска вселенной New 52 в 2011 году Эдвард снова стал Нигмой. Тогда Загадочник возненавидел Бэтмена, потому что тот уволил его из Wayne Enterprises. В этой версии он не знает тайну Уэйна, но понимает, что тот связан с защитником Готэма. С помощью технологий Wayne Enterprises Загадочник обесточил и взял весь город в заложники, потребовав придумать такую загадку, которую не смог бы разгадать. Эдварду хотелось, чтобы в Готэме остались лишь умные, критически мыслящие жители. В одном из более поздних сюжетов он стал преступным боссом и объявил войну Джокеру. В другой истории завязал с криминалом и создал детективное агентство. Еще был выпуск, в котором Нигме надоел Бэтмен, и он решил одолеть другого супергероя — Флэша.