Кто такой Загадочник? Рассказываем историю злодея из «Бэтмена» Мэтта Ривза в комиксах, сериалах и играх

18 апреля на HBO Max выходит главный супергеройский блокбастер весны — «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в роли Темного рыцаря и с Зои Кравиц в образе Женщины-кошки. Их персонажей вы можете помнить по предыдущим картинам о Бэтмене, а вот фигура Загадочника (Пол Дано) — антагониста, обожающего головоломки — требует пояснений. Кинопоиск рассказывает, как менялся его образ за 70 лет, а также какие неприятности новый Загадочник готовит Бэтмену-Паттинсону.
Сперва Загадочник напоминал Джокера
В эпопее о Бэтмене многие злодеи олицетворяли какое-либо животное, как и сам герой. Он сражался с Убийцей Кроком, Пингвином, Женщиной-кошкой и даже Мен-бэтом (ученым, превратившим себя в гигантскую летучую мышь). Но не все антагонисты создавались по этому принципу. Авторы комиксов Билл Фингер и Дик Спрэнг придумали Загадочника как умного оппонента Бэтмена. С Эдвардом Нигмой (в имени игра слов — получается E. Nigma), который впервые появился в 1948 году в журнале Detective Comics (# 140), Бэтмен должен был состязаться не в физическом, а в интеллектуальном превосходстве. С юных лет Эдвард тренировался на своем окружении, иногда обманывая людей, чтобы впечатлить публику и создать образ гения, придумывающего неразрешимые головоломки. Он носил пестрый зеленый костюм, отличался эксцентричным характером, страстью к публичности и стремлением привлечь Бэтмена — очень похоже на Джокера.
Чтобы злодеев не путали, образ Загадочника изменили. В 1980-х после серии комиксов «Кризис на Бесконечных Землях», перезапустивших вселенную, выяснилась настоящая фамилия Эдварда — Нэштон. В его новой биографии страсть к загадкам пришла из трудных отношений с отцом, который обвинял мальчика во лжи. Этот Эдвард был невероятно умным, и в сюжете «Бэтмен: Тихо» 2002–2003 годов даже выяснил, кто скрывается под маской Темного рыцаря. Тайну он сообщил только злодею Хашу — другу детства Брюса, ставшему его врагом, — потому что стремился в первую очередь к моральной победе над оппонентом, а не к тому, чтобы его уничтожить.
В период очередного перезапуска вселенной New 52 в 2011 году Эдвард снова стал Нигмой. Тогда Загадочник возненавидел Бэтмена, потому что тот уволил его из Wayne Enterprises. В этой версии он не знает тайну Уэйна, но понимает, что тот связан с защитником Готэма. С помощью технологий Wayne Enterprises Загадочник обесточил и взял весь город в заложники, потребовав придумать такую загадку, которую не смог бы разгадать. Эдварду хотелось, чтобы в Готэме остались лишь умные, критически мыслящие жители. В одном из более поздних сюжетов он стал преступным боссом и объявил войну Джокеру. В другой истории завязал с криминалом и создал детективное агентство. Еще был выпуск, в котором Нигме надоел Бэтмен, и он решил одолеть другого супергероя — Флэша.
В кино его играл Джим Керри
Впервые Загадочник появился на экране в сериале «Бэтмен» 1960-х. В первом и втором сезонах, а также в полнометражном фильме 1966 года его роль исполнил Фрэнк Горшин. Во втором сезоне (роль перешла Джону Остину из-за контрактных разногласий) персонаж получился близким к образу из ранних комиксов: он хитрый обманщик, обожающий внимание. В сериале у него несколько зеленых костюмов: один — обтягивающий тело спандекс, другой — строгий, со знаками вопроса, галстуком и шляпой. Образ Горшина сильно повлиял на комиксы, выходившие в 1960–70-х.
Самым известным актером в образе Загадочника стал Джим Керри в фильме Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда» 1995 года, и эта версия легла в основу образа из перезапуска 2011 года. В фильме Нигма работал на Wayne Enterprises, был одаренным изобретателем и фанатом Уэйна. Но когда кумир не оценил его устройство по передаче информации напрямую в разум других людей, Эдвард ополчился на босса. С помощью своего аппарата ему удалось разгадать тайну личности Бэтмена, однако она осталась в секрете, потому что Загадочник попал в психиатрическую лечебницу Аркхем.
Еще одна примечательная реинкарнация Загадочника появилась в сериале «Готэм» (2014–2019), где Нигму сыграл Кори Майкл Смит. В этой версии Загадочник начинает как криминалист в полицейском департаменте и злодеем становится лишь к финалу. Загадочник Смита, преступив закон, оказывается единомышленником Пингвина.
А в мультиках его списали с Мэрилина Мэнсона
В культовом анимационном сериале 1990-х «Бэтмен» его озвучил актер Джон Гловер («Тайны Смолвиля», «Гремлины 2»). В этой версии Нигма — талантливый игровой разработчик, который стал преступником, после того как потерял работу из-за жадного начальника. В мультсериале «Бэтмен» 2004-го Эдвард был одаренным изобретателем, превратившимся в злодея, когда провалилась презентация его проекта. Тогда его озвучил Роберт Инглунд («Кошмар на улице Вязов»), а на внешний вид Нигмы (темные длинные волосы, бледная кожа, худощавая высокая фигура) повлиял образ Мэрилина Мэнсона.
Любопытная версия представлена в мультсериале «Харли Квинн» 2019 года (озвучил героя Джим Раш из «Сообщества»). Здесь Нигма сперва был второстепенным злодеем, а во втором сезоне оказался чуть ли не главным антагонистом. Благодаря Харли Загадочник подкачался (из-за нее он превратился в хомяка и бегал сутками в огромном колесе для выработки электричества), а его лысую голову украсила татуировка в виде вопроса. Загадки и головоломки утомили Загадочника — здесь он манипулирует людьми и ставит их перед нелегким выбором. Например, когда злодеи захватили Готэм, Загадочник взял под контроль университет. Он поставил студентам условие: они либо подчиняются злодею, либо бегают, как хомячки, в гигантском колесе, дающем электричество.
Загадочник появляется даже в играх
Его можно встретить в эпизодических ролях в трех частях «Lego Batman», но гораздо интереснее проекты серии «Batman Arkham», разработанные Rocksteady Studios. В них герой говорит голосом Уолли Уингерта, хотя появляется во плоти редко. За кадром он оставляет в лечебнице ряд головоломок для Бэтмена. В «Batman: The Enemy Within» от TellTale Games Эдвард Нигма носит зеленый костюм с галстуком и капюшоном. Он старше и значительно сильнее Бэтмена, а свои первые преступления совершил еще во времена, когда были живы Томас и Марта Уэйн. Много лет спустя он вернулся в Готэм как лидер преступной группы, стремящийся похитить формулу, подарившую ему суперсилу. Загадки и головоломки в игре Эдвард оставляет в виде визитных карточек на местах преступлений. Его сложно назвать однозначным злодеем, тут он, скорее, жертва обстоятельств.
Что известно о Загадочнике из «Бэтмена» Мэтта Ривза
В трейлере Задагочник Пола Дано появляется с 0:39
В новом фильме Загадочник впервые в киноистории появится под именем Эдвард Нэштон. Его образ заметно отличается от прошлых экранизаций. Герой Пола Дано («Нефть», «Руби Спаркс») — серийный убийца, который избавляется от политиков в Готэме, оставляя на месте преступления загадки с подсказками. Мэтт Ривз сравнил образ своего Загадочника с Зодиаком — реальным убийцей, действовавшим в Северной Калифорнии в 1960-е. Он носит темно-зеленое пальто со знаком вопроса и маску, полностью закрывающую лицо, а поверх — очки. У Ривза личность Загадочника скрыта, а не выставлена напоказ, как в версиях Горшина и Керри. Такая трактовка персонажа возникла по мотивам огромного количества комиксов о Бэтмене, которые изучил Ривз, а также прочитанных им книг о серийных убийцах (в том числе нон-фикшена «Охотник за разумом») и учебников по профилированию маньяков.
Warner Bros. опубликовала сцену, вырезанную из итоговой версии фильма. В ней Бэтмен навещает другого заключенного в лечебнице Аркхем — Джокера (Барри Кеоган из «Вечных»), чтобы один психопат помог стражу понять другого. Сцена в первую очередь не о Загадочнике, а о самом Бэтмене. Джокер иронизирует, что Бэтмен не может одолеть Загадочника, потому что сам сомневается, что враг не прав в своих действиях.
Критики, посмотревшие фильм, похвалили образ Пола Дано, но остались разочарованы тем, что по-настоящему хитрых загадок в фильме его герой не оставил. Для этой версии Загадочника головоломки стали скорее способом диалога со своим антагонистом, чем испытанием для него. К мнению критиков присоединился и Джим Керри. Он признал, что Пол Дано проделал выдающуюся работу, но он посчитал подобный образ непохожим на комиксы и опасным для общества: «Меня как-то беспокоит то, что людям в фильме заклеивают лица и все такое, будто бы поощряя делать то же самое. Некоторые психи могут начать копировать его методы. Я ответственно подхожу к выбору ролей. У Роботника игрушечные бомбы, и в результате никто не страдает. Я знаю, что всему есть свое место, и я не хочу критиковать фильм, но это не мое. Однако он очень хорошо снят, очень хорошо».
Перед просмотром кинокомикса можно послушать музыкальную тему суперзлодея, написанную Майклом Джаккино. Новый Загадочник, кстати, появится в сольном комиксе «Riddler: Year One», который анонсировало DC Comics. Сценаристом короткой истории выступит сам Пол Дано.
Автор: Денис Варков
Фото: DC Comics