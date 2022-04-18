Роберт Паттинсон: «Мой Бэтмен целыми днями читает Twitter»

В «Бэтмене» Мэтта Ривза (российский прокат которого отложен на неопределенный срок, но цифровой релиз в мире состоялся) Темный рыцарь защищает Готэм лишь второй год и не до конца понимает, как себя вести. Тем временем в городе появляется серийный убийца Загадочник, жертвами которого становятся высокопоставленные чиновники.
Чем Темный рыцарь похож на Майкла Корлеоне? Смотрит ли Брюс Уэйн кино? Какой политический месседж несет в себе величайший детектив в мире? Роберт Паттинсон отвечает на главные вопросы о фильме и своем герое в эксклюзивном интервью Кинопоиску (оно было взято в начале февраля).
— Вы мне когда-то рассказывали, что, играя незадачливого преступника в «Хорошем времени», вдохновлялись российским фильмом «Брат». Наверняка и в случае с «Бэтменом» у вас были неожиданные источники вдохновения.
— Да, «Брат» мне действительно очень понравился. На этот раз я много думал о Майкле Корлеоне из «Крестного отца». Считается, что Брюс Уэйн — на 100% хороший и правильный человек. Он словно Кеннеди. На самом деле, Брюс ощущает на себе груз ответственности, но при этом тесно связан с криминальным миром. Никто не проводит так много времени с готэмскими преступниками, как он. Между ними выстроилась своеобразная близость, хотя Брюс считает, что находится выше них. Вот в этом он похож на Майкла Корлеоне.
— Брюс Уэйн слушает Nirvana. А как думаете, какое кино он любит?
— Думаю, что никакое. Он предпочитает оставаться в состоянии постоянной травмы и, вероятно, смотрит всякие ужасы в интернете. Читает Twitter целыми днями.
— Ваш Бэтмен впервые за всю историю кинофраншизы ведет дневник. Наверняка, готовясь к роли, вы пару тетрадок исписали?
— Да, я там много всего придумал от лица Брюса. Это была одна из самых сложных задачек во время работы над фильмом. У меня ужасный почерк, и пришлось заново учиться писать от руки. Я практиковался несколько месяцев, словно первоклассник, учился разборчиво писать. Повезло, что аккуратно выводить буквы нужно было только для страниц, которые снимали крупным планом. Почему Бэтмен не может все это просто напечатать на компьютере?
— Ну, Бэтмена всегда называли фриком.
— Мне понравилось, что на этот раз все не просто считают Бэтмена фриком, но и отмахиваются от него. Он не особо важный фрик, даже для полиции. Весь город кишит фриками, и Бэтмен — всего лишь один из них, очередной чудик в костюме. На данный момент его еще даже не знают как Бэтмена (в фильме героя называют Возмездием. — Прим. ред.). Жители Готэма пока еще не разобрались, хороший он или плохой. Его мотивация настолько личная, что окружающие не понимают его. И тем более не видят в нем героя.
— Политическим прочтениям Бэтмена, в частности трилогии Кристофера Нолана, посвящены десятки академических книг и эссе. В чем вы видите идеологию вашей версии Темного рыцаря?
— Брюс вырос в невероятно влиятельной семье, которая, по сути, построила весь город. Мне кажется, он словно член королевской семьи, которую свергли. Он ощущает, что когда-то обладал легитимной властью, а теперь у него есть лишь богатства, которые в реальном мире с настоящей властью никак не связаны. Дело в том, что Брюс перестал жить, когда убили его родителей. У него в голове застрял некий образ правильной и идеальной жизни, которая была до убийства. Ему пришлось учиться жить с этим чувством, и он пришел к выводу, что исправление города — это его единоличная ответственность. Брюс считает, что Готэм — его город, хотя это давно не так. Ему приходится искать свое место. Все считают себя главными героями своей жизни, и Брюсу стоит задуматься о своих действиях. Он мнит себя самым важным человеком в городе, но в какой-то момент понимает, что он не единственный, кто хочет перемен. В итоге ему приходится начать договариваться с собой и окружающими.
— В фильме ему многие указывают на привилегии белого.
— Да, но Брюс пока не догоняет. Он вообще никогда не думал, что он привилегированный. В этом есть некоторая ирония. Кандидатка в мэры Белла Реаль говорит ему, что он может больше делать для города. А он-то вроде как готов пожертвовать своей жизнью. Он думает, что это единственный способ борьбы, а все вокруг вдруг начинают кричать: «Каким бы ни был твой план, теперь тебе придется придумать другой».
Автор: Михаил Моркин
Фото: Ana M. Wiggins / BACKGRID / Legion-Media