Роберт Паттинсон: «Мой Бэтмен целыми днями читает Twitter»

В «Бэтмене» Мэтта Ривза (российский прокат которого отложен на неопределенный срок, но цифровой релиз в мире состоялся) Темный рыцарь защищает Готэм лишь второй год и не до конца понимает, как себя вести. Тем временем в городе появляется серийный убийца Загадочник, жертвами которого становятся высокопоставленные чиновники.

Чем Темный рыцарь похож на Майкла Корлеоне? Смотрит ли Брюс Уэйн кино? Какой политический месседж несет в себе величайший детектив в мире? Роберт Паттинсон отвечает на главные вопросы о фильме и своем герое в эксклюзивном интервью Кинопоиску (оно было взято в начале февраля).