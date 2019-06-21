Фильм недели: «Вперед» — задушевное роуд-муви Pixar о двух с половиной эльфах

Почему мы ждали этот фильм

Из предыдущих пяти картин Pixar четыре были сиквелами, однако после успеха «Истории игрушек 4» студия объявила, что отныне все следующие фильмы будут оригинальными. «Вперед» должен был стать первым шагом на этом пути. И не простым — фэнтези-фильм планировался как очень личный проект Дэна Скэнлона (до «Вперед» он поставил для Pixar «Университет монстров»), отчасти основанным на его собственной биографии. Когда Дэну было 16, дядя дал ему аудиокассету, где был записан голос отца Скэнлона, давно погибшего в автокатастрофе (Дэну тогда был год). Отец произносил всего два слова, «привет» и «пока», и этот голос с того света произвел на будущего режиссера очень сильное и странное впечатление. Об этой истории знали в Pixar и убедили Дэна превратить ее в фильм.

Кроме того, в новом мультфильме должны были отразиться веяния нового времени: одна из героинь фильма, полицейская-циклоп впервые в истории Disney (напомним, что Pixar с 2006 года является частью «мышиного дома»), должна была быть открытой лесбиянкой (до этого персонаж-гей появлялся в «Мстители: Финал», но его ориентация была замаскирована в русском дубляже фильма).

О чем же история, придуманная Скэнлоном?

Когда-то мир был полон волшебства. По небу летали драконы и единороги, по земле скакали кентавры, а феи, эльфы и прочие сказочные существа творили практическую магию на ежедневной основе. Потом кто-то изобрел электрическую лампочку, и оказалось, что технологиям научиться гораздо проще, чем колдовству. Тролли и циклопы открыли для себя преимущества общественного транспорта и сотовой связи, драконы в прямом смысле слова измельчали и превратились в мирных домашних зверушек, единороги приобрели повадки помоечных енотов, а сказочный мир стал почти таким же, как тот, который мы каждый день видим за окном.

Именно в таком мире живет застенчивый эльф-подросток Иэн Лайтфут (альтер эго самого режиссера), которому как раз исполняется 16 лет. У него есть старший брат Барли — шумный раздолбай, увлеченный магическим прошлым и настолкой «Квесты былых времен», напоминающей «Dungeons & Dragons», только с той разницей, что она основана на реальных событиях (ну, по крайней мере, Барли так считает); а также любящая и заботливая мама Лорел, слегка подуставшая от воспитания двух сыновей в одиночку. Папы у них нет — он умер еще до рождения Иэна, и не проходит и дня, чтобы мальчик не вспомнил, как ему не хватает отца.

На шестнадцатилетие Иэна мама достает с чердака необычный подарок — волшебный посох, который папа завещал сыновьям. Оказывается, если применить заклинание, то покойного можно на сутки вернуть в мир живых. Конечно, Иэн и Барли с радостью хватаются за эту возможность, но что-то идет не так, и возродить удается только папины ноги. Теперь у парней есть всего сутки, чтобы закончить заклинание и оживить отца целиком. Для этого нужно раздобыть новые магические предметы, и они отправляются в путь на верном минивэне Барли, а половинку папы берут с собой, приделав к ней туловище и голову из старой толстовки, бейсболки и темных очков (это придает картине оттенок макабрического юмора, напоминающего фильм «Уик-энд у Берни»). Конечно, им предстоит пройти самый настоящий квест, который становится поводом к разговору на любимые пиксаровские темы — смерть и потеря близких. Вторая магистральная линия картины — процесс взросления, который также неизбежно связан с утратами и необходимостью их принять, чтобы жить дальше.

Как это выглядит

Если в других фильмах Pixar, например в «Истории игрушек», «Тачках» или «Рататуе», самые обычные предметы и локации вдруг наполнялись волшебством, то здесь перед авторами стояла противоположная задача — тривиализировать мир магии и колдовства. При создании своей вселенной они вдохновлялись Лос-Анджелесом нулевых и его пригородами. Для этого они даже установили пропорцию фантастических и знакомых элементов 70/30, которую старались соблюдать в каждом кадре, хотя это и не всегда удавалось. Персонажи необычного вида и способностей отвечают за 30% сказочного, а все остальное — это вполне узнаваемые улицы, магазины, автозаправки, забегаловки и т. д. И даже если герои все-таки попадают в необыкновенные места, существующие только на волшебных картах, то в итоге они все равно возвращаются домой.

Минусы фильма

Это, прямо скажем, не прорыв. При всех своих волшебных элементах «Вперед» — это вполне стандартная история взросления, только в необычной обстановке. Выдавать шедевры бесперебойно невозможно, и в истории Pixar бывают вполне проходные работы — собственно, это одна из них. Мультфильму недостает той невероятной оригинальности, психологической тонкости и глубины, которые поражали нас в «ВАЛЛ-И» или «Вверх».

Возможно, именно желание сделать экранный мир на 70% обычным сыграло против фильма, слишком его упростив, как и в самом сюжете, практически лишив волшебства. Юмор тут тоже достаточно прост по высоким пиксаровским стандартам, и основным источником шуток служит половина папы. А главная проблема «Вперед» — предсказуемость. Хотя квест братьев должен быть захватывающим, выглядит их путь довольно знакомым, напоминающим все фильмы о поисках сокровищ сразу — от «Индианы Джонса» до последней «Лары Крофт».

Предсказуемой оказалась и российская судьба фиолетовой ЛГБТ-циклопши по имени Спектр, которую в оригинале озвучивает Лина Уэйте, не только звезда «Первому игроку приготовится», но и известная ЛГБТ-активистка. В русском дубляже фразу Спектр о том, что она живет с подругой и воспитывает ее дочку, исказили, заменив слово «герлфренд» на нейтрального «партнера».

Плюсы фильма

Однако не стоит забывать, что слово «проходной» в случае с фильмом Pixar означает высокий уровень качества и узнаваемый оригинальный стиль. Фильм следует постоянной студийной формуле — «обретение себя через потерю близкого». К такому сюжету Pixar обращалась неоднократно. «Тайна Коко», вышедшая три года назад, была посвящена ему полностью; там главный герой, юный музыкант Мигель, тоже отправлялся в погоню за мечтой, а оказывался в царстве мертвых, где получал важный урок: люди до тех пор живы, пока о них кто-то помнит. У Немо погибала мама, у динозаврика из «Хорошего динозавра» — папа. Так что в этом смысле «Вперед» придерживается традиции, но окрашивает ее глубоко личными эмоциями.

Подробнее узнать о подходе студии к созданию удивительных и новаторских историй можно из нашего видеоэссе.

К тому же авторы не поленились населить свой почти обычный мир настоящим бестиарием, придумав кучу разных странных персонажей, в частности байкеров-фей. Эти «Ангелы ада» совсем разучились летать и передвигаются на мощных мотоциклах. Но встреча с братьями заставляет и их вспомнить славное прошлое и заново открыть радости свободного полета. А самая колоритная фантастическая тварь — мантикора, огнедышащая крылатая помесь львицы и скорпиона.

Еще один интересный персонаж — полицейский офицер Кольт Бронко (Мэл Родригез), новый ухажер мамы Лорел. Он кентавр, и для его создания пригодился опыт старшего аниматора Джессики Торрес, которая отвечала за анимацию лошадей в фильме «Храбрая сердцем». Но Кольт — лошадь только наполовину, а на вторую он человек, поэтому аниматорам пришлось включить воображение и додумать, как могло бы в реальности двигаться такое существо.

Но самой сложной задачей было не создание кентавра, а оживление папы. Нижняя половина человеческого тела, расхаживающая сама по себе — довольно зловещее зрелище. Чтобы сделать его симпатичным, создатели фильма буквально примерили эту роль на себя. «Мы надели обтягивающие зеленые костюмы, затем брюки и туфли, нацепили датчики движения и начали бегать, прыгать и танцевать, — говорит супервайзер по дизайну персонажей Джереми Талбот, — а потом удалили верхние половины у цифровых моделей наших тел». Но ощущение жути все равно оставалось, и тогда сюжетная группа придумала тот самый трюк с верхней половиной тела папы, собранной братьями из старой одежды. Так жуткое превратилось в комическое.

Вердикт

По сути, новый оригинальный фильм Pixar — это сплав фэнтезийного квеста, роуд-муви и классической подростковой комедии 1980-х. На таких фильмах, очевидно, вырос Дэн Скэнлон. Немножко «Гарри Поттера», немножко Джона Хьюза, щепотка Толкина, растворенная в одноэтажной Америке, и набор карт из «Подземелий и драконов». Скэнлону не всегда удается соединить эти элементы без заметных швов, но конечный результат выходит вполне занятным. Трудно сказать, как этот сюжет будет воспринят детьми (хотя рейтинг фильма обозначен как 6+, он, скорее, предназначен для возраста постарше), но взрослым, которым уже приходилось иметь дело с личными потерями и фильмами Pixar, постоянно так или иначе касающимися этой темы, он будет близок и понятен. Возможно, до слез.