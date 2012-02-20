Из русской версии мультфильма «Вперед» убрали упоминание ЛГБТ-персонажа

В мультфильме «Вперед» Disney и Pixar представили нового ЛГБТ-персонажа — сотрудницу местной полиции, циклопа по имени Спектр. Ее ориентация упоминается в короткой строчке диалога в сцене, где она останавливает главных героев, братьев Иэна и Барли, за нарушение правил дорожного движения. С помощью магии они прикидываются кентавром Бронко, напарником Спектр и бойфрендом их мамы, с которым та обсуждает отношения со своей девушкой и их дочкой.

Как сообщают зрители, успевшие посмотреть мультфильм, в русском дубляже в этом месте появилось более нейтральное «партнер», не указывающее на пол персонажа, о котором идет речь. Вероятно, таким образом российское отделение Disney попыталось избежать лишних проблем с прокатом ожидаемого проекта. В 2019 году такая же ситуация произошла с блокбастером «Мстители: Финал», когда фразу персонажа о свидании с другим мужчиной изменили на не вызывающий вопросов ужин.

Представитель Disney предпочел оставить запрос КиноПоиска без комментариев.

Несмотря на протесты со стороны консервативно настроенных зрителей, студия Disney начинает постепенно вводить в свои проекты ЛГБТ-персонажей. Как правило, пока все ограничивается небольшими упоминаниями, и в ближайшем будущем они вряд ли станут главными героями. При этом ожидается, что полноценные персонажи-геи появятся в предстоящем блокбастере Marvel «Вечные», где планируется показать счастливую однополую пару.

Самый яркий пример цензуры в отечественном прокате — байопик о жизни Элтона Джона «Рокетмен» . Прокатчик вырезал из фильма сцену секса между героем и его менеджером, а также сократил эпизоды с употреблением наркотиков.

Элтона Джона «Рокетмен» вырезал В русской версии мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» сменили национальность злодея. Ж естокий директор цирка по имени Сергей, разговаривающий с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, в переводе стал Сержем, а в его речи зазвучали французские нотки.

«Тайная жизнь домашних животных 2» сменили национальность злодея. Ж В фильме 2019 года «Хеллбой» прокатная компания Megogo Distribution решила убрать упоминание Иосифа Сталина. В оригинальном диалоге с главным героем Баба-яга рассказывает, что пыталась возродить вождя советского народа. В дубляже его заменили на Адольфа Гитлера. При этом в версии на языке оригинала слова о Сталине просто заглушили.

Мультфильм «Вперед» — история братьев-эльфов, Иэна (Том Холланд) и Барли Лайтфутов (Крис Пратт), живущих в скучном и спокойном пригороде, в мире, населенном разными мифическими существами. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох, оставшийся в наследство от покойного отца. Подбиваемый старшим братом, Иэн решает использовать подарок, чтобы на один день вернуть папу в мир живых.

Однако братья быстро выясняют, что магия — штука непредсказуемая, и вернуть удается только ноги. Теперь у них есть 24 часа, чтобы найти новый источник магии и полностью восстановить отца. Путешествие предстоит непростое, но веселое и трогательное.

