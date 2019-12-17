Первые зрители оценили «Вперед» как хороший, но не лучший фильм Pixar. Люди точно будут плакать

Недавно получив «Оскар» за «Историю игрушек 4», студия Pixar продолжает оставаться королевой современной анимации. И новый проект, мультфильм «Вперед», лишь закрепит власть Pixar. Если судить по первым отзывам, студия выпустила очередной интересный, смешной и чувственный проект, который одновременно развлекает и трогает. Да, есть шероховатости, а сюжет, может быть, простоват, но в конечном счете плюсы перевешивают любые минусы.
Главные герои мультфильма «Вперед» — непримечательные братья-эльфы Иэн (Том Холланд) и Барли Лайтфуты (Крис Пратт), живущие в скучном и спокойном пригороде в мире, населенном разными мифическими существами. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох, оставшийся в наследство от покойного отца. Подбиваемый старшим братом, Иэн решает использовать подарок, чтобы на один день вернуть папу в мир живых.
Однако братья быстро выясняют, что магия — штука непредсказуемая, и вернуть удается только ноги. Теперь у них есть 24 часа, чтобы найти новый источник магии и полностью восстановить отца. Путешествие предстоит непростое, но чрезвычайно веселое.
Вот что пишут первые зрители.
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