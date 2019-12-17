Первые зрители оценили «Вперед» как хороший, но не лучший фильм Pixar. Люди точно будут плакать

Недавно получив «Оскар» за «Историю игрушек 4», студия Pixar продолжает оставаться королевой современной анимации. И новый проект, мультфильм «Вперед», лишь закрепит власть Pixar. Если судить по первым отзывам, студия выпустила очередной интересный, смешной и чувственный проект, который одновременно развлекает и трогает. Да, есть шероховатости, а сюжет, может быть, простоват, но в конечном счете плюсы перевешивают любые минусы.

Главные герои мультфильма «Вперед» — непримечательные братья-эльфы Иэн (Том Холланд) и Барли Лайтфуты (Крис Пратт), живущие в скучном и спокойном пригороде в мире, населенном разными мифическими существами. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох, оставшийся в наследство от покойного отца. Подбиваемый старшим братом, Иэн решает использовать подарок, чтобы на один день вернуть папу в мир живых.

Однако братья быстро выясняют, что магия — штука непредсказуемая, и вернуть удается только ноги. Теперь у них есть 24 часа, чтобы найти новый источник магии и полностью восстановить отца. Путешествие предстоит непростое, но чрезвычайно веселое.

Вот что пишут первые зрители.

#Onward is in the same vein as ZOOTOPIA so your enjoyment will vary based on that. The voice cast is good but the emotional manipulation often feels forced to contain a thin plot. pic.twitter.com/t7DbkRVAvT & mdash; Kristen Lopez (@Journeys_Film) February 19, 2020 «„Вперед“ напоминает „Зверополис“, так что ваше удовольствие от просмотра может зависеть от этого. Актерские работы хорошие, манипуляция чувствами порой кажется сделана для того, чтобы спрятать простенький сюжет».

In a surprise to no one @Pixar has delivered yet another great film with #onward. 3rd act brought some tears. Congrats to @MrDanScanlon and everyone that worked on the film. Absolutely recommended. pic.twitter.com/lx45NUdtsY & mdash; Steven Weintraub (@colliderfrosty) February 19, 2020 «Никого не удивив, с „Вперед“ Pixar сделала очередной отличный фильм. Третий акт вызвал слезы. Мои поздравления Дэну Скэнлону и всем причастным к созданию. Точно рекомендую».

#Onward leads us on a quest to discover the power of brotherhood & amp; the joy in the magical. Barley & amp; Ian& #39; s chemistry wins over our hearts. A welcome departure from Pixar& #39; s usual fare, it is more emotional than I anticipated & amp; the enchanting trick up Pixar& #39; s sleeve we didn& #39; t expect pic.twitter.com/BRCU9wgTPE & mdash; Ashley Menzel (@AshleyGMenzel) February 19, 2020 «„Вперед“ отправляет нас на поиски силы в братстве и радости в волшебстве. Дружба Барли и Иэна завоевала наши сердца. Приятный отход от типичных проектов Pixar, фильм эмоциональнее, чем я ожидала. Обворожительный козырь в рукаве Pixar, которого мы не ожидали».

.@Pixar’s #Onward is a coming of age story reminds us about the importance of the bonds we share w/our loved ones. @MrDanScanlon’s personal story adds humanistic and emotional depth to a fantastical world, while Tom Holland and Chris Pratt’s chemistry delivers humor and heart. pic.twitter.com/dYxV79iAT7 & mdash; Michael Lee (@IamMichaelJLee) February 19, 2020 «История взросления во „Вперед“ напоминает о важности наших отношений с родными. Личная история Дэна Скэнлона добавляет фантастическому миру человечной и эмоциональной глубины, а химия между Томом Холландом и Крисом Праттом привносит в историю юмор и душу».

#Pixar did again!! #Onward is fun & amp; very emotional!! Wonderful story about family, brother’s bond with a little bit of magic!! I really appreciated what Pixar did with this film; my son saw himself represented. And, don’t forget tissues because you will cry!! @pixaronward @Pixar pic.twitter.com/jLG2uiwvyt & mdash; Jana On Camera (@janaoncamera) February 19, 2020 «Pixar снова справилась! „Вперед“ — веселый и очень эмоциональный. Чудесная история о семье, братской любви с щепоткой магии. Для меня очень ценно, что Pixar сделала с этим фильмом: мой сын понял, что он тоже представлен на экране. И не забудьте носовые платки, вы будете плакать!»

I can& #39; t say that I& #39; m a big fan of #Onward. The characters are fun, and the message is strong, but it also has a number of ideas that don& #39; t feel fully fleshed out, and it& #39; s surprisingly basic as far as story. It has some cute and emotional moments, but didn& #39; t work for me overall. pic.twitter.com/iu87kRZzve & mdash; Eric Eisenberg (@eeisenberg) February 19, 2020 «Не могу сказать, что я большой поклонник „Вперед“. Персонажи веселые, посыл сильный, но при этом там есть не до конца воплощенные идеи, а история на удивление поверхностная. Есть несколько милых и эмоциональных моментов, но в целом фильм для меня не сработал».

Onward is a Pixar film that feels completely unlike any other Pixar film before it. An emotional yet comedic tale that focuses on loss, magic and brotherhood. The story is expertly crafted and will surely pull on the heartstrings of anyone who has ever lost a parent or loved one. pic.twitter.com/MHtzbMHoW0 & mdash; Scott Menzel (@TheOtherScottM) February 19, 2020 «„Вперед“ — фильм Pixar, который порой совсем не похож на другие фильмы Pixar. Эмоциональный, но смешной, рассказывающий о потере, магии и братстве. Отлично сложенная история, которая точно тронет любого, кто когда-либо потерял родителя или любимого человека».

Onward features stunning animation with a story that is chock full of humor and heart. Pratt and Holland are perfectly cast as Barley and Ian. You can feel their connection to the story and shines through in their performances. #Onward will delight fans of fantasy & amp; role playing. & mdash; Scott Menzel (@TheOtherScottM) February 19, 2020 «Во „Вперед“ потрясающая анимация с историей, наполненной юмором и душой. Пратт и Холланд идеальны в ролях Барли и Иэна. Ты чувствуешь их связь с историей через их игру. „Вперед“ порадует фанатов фэнтези и ролевых игр».

Pixar& #39; s Onward captured all the little ways we cope through grief as families, its impact and the search for closure from what& #39; s been lost. Ultimately how in that journey we find that the glue that holds us together is one another. It was so beautiful. #Onward & mdash; Sabina Graves (@SabinaHasNoR) February 19, 2020 «„Вперед“ захватывает все небольшие моменты того, как семья пытается справиться с утратой, как это сказывается на ней, показывает поиски облегчения после потери. В конечном счете в этом путешествии мы понимаем, что остаемся вместе благодаря друг другу. Невероятно красиво».

#Onward’s not my favorite Pixar movie, nor is it the studio’s best, but it is a story that will resonate with many. Definitely some laughs and a good time all around. If you’re a fan of RPGs, this one’s for you. & mdash; Kirsten (@KirstenAcuna) February 19, 2020 «„Вперед“ — это не мой любимый фильм Pixar и не лучший проект студии, но это история, которая найдет отклик у многих. Там, определенно, есть где посмеяться и хорошо провести время. Если вы фанат ролевых игр, этот фильм для вас».

Loved #Onward

It& #39; s such a touching story about loss and growing up. This is my second viewing and I still teared up. It is just really relatable if you have lost someone you loved. pic.twitter.com/kRMVhAoHss & mdash; Laura (@lsirikul) February 19, 2020 «В восторге от „Вперед“. Очень трогательная история об утрате и взрослении. Мой второй просмотр, и все равно прослезилась. Он будет особенно понятен, если вы потеряли любимого человека».

Onward is weird and ✨wonderful✨ Consistently surprising, appropriately sweet, occasionally profound, perfectly Pixar.



My only complaints: (1) we don’t get enough of the trash unicorns (2) it made me want to call my dad’s legs? #OnwardPixar #Onward pic.twitter.com/RkAKGe33NL & mdash; Alison Foreman (@alfaforeman) February 19, 2020 «„Вперед“ — фильм странный и чудесный. Постоянно удивляющий, умеренно милый, местами мудрый и идеально пиксаровский. Мои единственные претензии: 1) слишком мало мусорных единорогов; 2) захотелось позвонить ногам моего отца».

«ONWARD» is the adventure movie of the year.

Hilarious, magical and crazy fun!

I loved every minute of it.



And yes, just like all Pixar movies, this too will make you cry, but in a good way of course 🙂#Pixar #PixarOnward #disney #Onward #OnwardPixar #ChrisPratt #TomHolland pic.twitter.com/q1ZJjTZK5L & mdash; Rama’s Screen (@RamasScreen) February 19, 2020 «„Вперед“ — приключенческий фильм года. Уморительный, волшебный, безумно веселый! В восторге от каждой минуты. И да, как и все прочие фильмы Pixar, он заставит вас плакать, но по-хорошему🙂».

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