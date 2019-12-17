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Первые зрители оценили «Вперед» как хороший, но не лучший фильм Pixar. Люди точно будут плакать

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Недавно получив «Оскар» за «Историю игрушек 4», студия Pixar продолжает оставаться королевой современной анимации. И новый проект, мультфильм «Вперед», лишь закрепит власть Pixar. Если судить по первым отзывам, студия выпустила очередной интересный, смешной и чувственный проект, который одновременно развлекает и трогает. Да, есть шероховатости, а сюжет, может быть, простоват, но в конечном счете плюсы перевешивают любые минусы.

Главные герои мультфильма «Вперед» — непримечательные братья-эльфы Иэн (Том Холланд) и Барли Лайтфуты (Крис Пратт), живущие в скучном и спокойном пригороде в мире, населенном разными мифическими существами. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох, оставшийся в наследство от покойного отца. Подбиваемый старшим братом, Иэн решает использовать подарок, чтобы на один день вернуть папу в мир живых.

Однако братья быстро выясняют, что магия — штука непредсказуемая, и вернуть удается только ноги. Теперь у них есть 24 часа, чтобы найти новый источник магии и полностью восстановить отца. Путешествие предстоит непростое, но чрезвычайно веселое.

Вот что пишут первые зрители.

«„Вперед“ напоминает „Зверополис“, так что ваше удовольствие от просмотра может зависеть от этого. Актерские работы хорошие, манипуляция чувствами порой кажется сделана для того, чтобы спрятать простенький сюжет».

«Никого не удивив, с „Вперед“ Pixar сделала очередной отличный фильм. Третий акт вызвал слезы. Мои поздравления Дэну Скэнлону и всем причастным к созданию. Точно рекомендую».

«„Вперед“ отправляет нас на поиски силы в братстве и радости в волшебстве. Дружба Барли и Иэна завоевала наши сердца. Приятный отход от типичных проектов Pixar, фильм эмоциональнее, чем я ожидала. Обворожительный козырь в рукаве Pixar, которого мы не ожидали».

«История взросления во „Вперед“ напоминает о важности наших отношений с родными. Личная история Дэна Скэнлона добавляет фантастическому миру человечной и эмоциональной глубины, а химия между Томом Холландом и Крисом Праттом привносит в историю юмор и душу».

«Pixar снова справилась! „Вперед“ — веселый и очень эмоциональный. Чудесная история о семье, братской любви с щепоткой магии. Для меня очень ценно, что Pixar сделала с этим фильмом: мой сын понял, что он тоже представлен на экране. И не забудьте носовые платки, вы будете плакать!»

«Не могу сказать, что я большой поклонник „Вперед“. Персонажи веселые, посыл сильный, но при этом там есть не до конца воплощенные идеи, а история на удивление поверхностная. Есть несколько милых и эмоциональных моментов, но в целом фильм для меня не сработал».

«„Вперед“ — фильм Pixar, который порой совсем не похож на другие фильмы Pixar. Эмоциональный, но смешной, рассказывающий о потере, магии и братстве. Отлично сложенная история, которая точно тронет любого, кто когда-либо потерял родителя или любимого человека».

«Во „Вперед“ потрясающая анимация с историей, наполненной юмором и душой. Пратт и Холланд идеальны в ролях Барли и Иэна. Ты чувствуешь их связь с историей через их игру. „Вперед“ порадует фанатов фэнтези и ролевых игр».

«„Вперед“ захватывает все небольшие моменты того, как семья пытается справиться с утратой, как это сказывается на ней, показывает поиски облегчения после потери. В конечном счете в этом путешествии мы понимаем, что остаемся вместе благодаря друг другу. Невероятно красиво».

«„Вперед“ — это не мой любимый фильм Pixar и не лучший проект студии, но это история, которая найдет отклик у многих. Там, определенно, есть где посмеяться и хорошо провести время. Если вы фанат ролевых игр, этот фильм для вас».

«В восторге от „Вперед“. Очень трогательная история об утрате и взрослении. Мой второй просмотр, и все равно прослезилась. Он будет особенно понятен, если вы потеряли любимого человека».

«„Вперед“ — фильм странный и чудесный. Постоянно удивляющий, умеренно милый, местами мудрый и идеально пиксаровский. Мои единственные претензии: 1) слишком мало мусорных единорогов; 2) захотелось позвонить ногам моего отца».

«„Вперед“ — приключенческий фильм года. Уморительный, волшебный, безумно веселый! В восторге от каждой минуты. И да, как и все прочие фильмы Pixar, он заставит вас плакать, но по-хорошему🙂».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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