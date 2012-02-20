Что смотреть в кино: «Человек-невидимка», «Вперед» и «Один вдох»

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«Человек-невидимка»

Классический сюжет о безумном ученом превратился в современную хоррор-историю абьюза.

Бойфренд Сесилии (Элизабет Мосс) — гениальный ученый, миллионер и психопат Эдриан (Оливер Джексон-Коэн), от которого, не выдержав, она сбежала к сестре. Эдриан совершает самоубийство и оставляет Сесилии 5 млн долларов с условием: если девушку признают психически невменяемой, деньги она не получит. Сесилия и так подозревала, что самоубийство бойфренда липовое, а после того как вокруг нее начали твориться странные события, окончательно уверилась. Эдриан нашел способ, как стать невидимым, и намеренно сводит ее с ума. Разумеется, девушке никто не верит, но она отчаянно пытается доказать свою правоту.

Фильм не экранизация романа Герберта Уэллса, а реинкарнация одноименного хоррора из серии «Монстры Universal».

Главную роль должен был сыграть Джонни Депп . Но затем концепция поменялась, и студия пригласила звезду «Рассказа служанки» Элизабет Мосс .

Джонни Депп «Рассказа служанки» Элизабет Мосс Бюджет фильма — всего 7 млн долларов, но проект уже стал кассовым хитом в Америке, заработав за минувший уик-энд 29 млн долларов.

Чтобы создать Человека-невидимку, команда по спецэффектам изучила «технологию невидимости», которая реально существует. В итоге они придумали идею на основе оптики: создали костюм из сотни маленьких камер, которые снимали все вокруг и создавали голограмму того, что снималось камерой напротив.

«Вперед»

Новая волшебная сказка студии Pixar о братской дружбе, семье и потере.

Когда-то в мире эльфов, гоблинов, троллей, единорогов и прочих удивительных существ была магия, но все они от нее отказались, завидев лампочку. Теперь вместо магии прогресс: кентавры ездят на авто, единороги шарят по помойкам, а мантикоры заведуют закусочными. Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты ведут обычную жизнь, пока однажды мама Иэна не вручает ему на 16-летие подарок от давно умершего отца. Это волшебный посох, магический кристалл и заклинание, с помощью которого папа сможет вернуться в мир живых на сутки и повидаться с сыновьями. Братья несильны в магии и возвращают только папины ноги, при этом взорвав кристалл. У них есть 24 часа на то, чтобы найти новый и довершить начатое.

Режиссера и сценариста Дэна Скэнлона вдохновила на съемки личная история отношений с братом и их связь с папой, который ушел из жизни, когда Скэнлону было около года.

Волшебный квест, в который отправляются Иэн и Барли, основан на культовой игре «Подземелья и драконы».

Аниматоры нарисовали волшебный мегаполис Новый Грибоград на основе Лос-Анджелеса. Также они придумали вариации каждой расы мифических существ, включая персонажей со специальными потребностями, и даже придумали дракона-поводыря.

«Один вдох»

Основанная на реальных событиях история женщины-фридайвера, установившей мировой рекорд по погружению на глубину.

Марина Гордеева (Виктория Исакова) в 40 лет открывает для себя фридайвинг. Гордеева после неудачного брака и скучной работы расцветает, занявшись этим опасным спортом. С первой же попытки она погружается на 32 метра, а позже играючи задерживает дыхание на 4 минуты. Все вокруг пытаются понять, зачем ей нужно так рисковать, погружаться все глубже и глубже, задерживать дыхание все дольше и получать травмы. «Там, на конце троса, нет карточки с результатами, — отвечает она. — Там написано, что ты смог пройти через свой страх и свою боль. Там написано, чего ты стоишь на самом деле». Однажды на международном соревновании по фридайвингу Гордеева обещает: она нырнет на 101 метр, хотя ни одна женщина в мире еще не погружалась глубже чем на 100 метров.

Прототип героини — королева фридайвинга Наталья Молчанова, которая начала заниматься этим спортом в 40 лет, установила более 40 мировых рекордов ( включая погружение на более чем 100 метров и задержку дыхания на 9 минут) и основала Федерацию фридайвинга в России.

и основала Федерацию фридайвинга в России. Виктория Исакова год занималась фридайвингом ради этой роли. Актриса научилась нырять без акваланга и задерживать дыхание на две минуты.

«Один вдох» — первый российский фильм, снятый в открытом море на глубине 100 метров. Съемки велись у берегов Мальты, режиссеру Елене Хазановой помогали супруги-фридайверы Жюли Готье и Гийом Нери. Они уже снимали под водой клип « Runnin’ » с Бейонсе и Naughty Boy.

«Невидимая жизнь Эвридики»

История двух сестер из Рио-де-Жанейро, победившая «Дылду» на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд».

Эвридика и Гида живут в консервативной семье и мечтают вырваться на свободу. Эвридика (Карол Дуарте) хочет учиться в Вене на пианистку, а Гида (Жулия Стокклер) — найти настоящую любовь. Вскоре Гида сбегает с возлюбленным в Грецию, а когда, забеременев, возвращается, то выясняет, что и Эвридика осуществила мечту и уехала в Вену. Отец-деспот оскорблен поступками сестер и запрещает им общаться. Неразлучные некогда девушки теперь оторваны друг от друга, но верят, что когда-нибудь обязательно встретятся.

«Очень женские истории»

Пять комедийно-драматических новелл о том, чего на самом деле хотят женщины.

Десять красивых женщин в большом городе хотят по-настоящему наслаждаться жизнью. Но каждая вынуждена посвящать свое время решению бытовых (а иногда и из ряда вон выходящих) проблем. Одна (Анна Михалкова) живет в мире будущего, где мужей берут в аренду, и хитростью пытается продлить подходящий к концу контракт. Вторая (Виктория Толстоганова) спасает сестру (Виктория Исакова) от пьянства. Третья (Диана Дэлль) вытаскивает подругу (Анна Слю) из секс-авантюры. Четвертая (Полина Виторган) с головой уходит в искусство, а пятая (Любовь Толкалина) занята психологической травлей любовницы мужа (Лукерья Ильяшенко). Им всем предстоит встретиться со своими антиподами и понять, чего же они хотят от этой жизни на самом деле.