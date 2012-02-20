Что смотреть в кино: «Человек-невидимка», «Вперед» и «Один вдох»

Элизабет Мосс спасается от невидимого бойфренда, Pixar снова выжимает из нас слезу, а Виктория Исакова ныряет на глубину.
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«Человек-невидимка»
Классический сюжет о безумном ученом превратился в современную хоррор-историю абьюза.
Бойфренд Сесилии (Элизабет Мосс) — гениальный ученый, миллионер и психопат Эдриан (Оливер Джексон-Коэн), от которого, не выдержав, она сбежала к сестре. Эдриан совершает самоубийство и оставляет Сесилии 5 млн долларов с условием: если девушку признают психически невменяемой, деньги она не получит. Сесилия и так подозревала, что самоубийство бойфренда липовое, а после того как вокруг нее начали твориться странные события, окончательно уверилась. Эдриан нашел способ, как стать невидимым, и намеренно сводит ее с ума. Разумеется, девушке никто не верит, но она отчаянно пытается доказать свою правоту.
- Фильм не экранизация романа Герберта Уэллса, а реинкарнация одноименного хоррора из серии «Монстры Universal».
- Главную роль должен был сыграть Джонни Депп. Но затем концепция поменялась, и студия пригласила звезду «Рассказа служанки» Элизабет Мосс.
- Бюджет фильма — всего 7 млн долларов, но проект уже стал кассовым хитом в Америке, заработав за минувший уик-энд 29 млн долларов.
- Чтобы создать Человека-невидимку, команда по спецэффектам изучила «технологию невидимости», которая реально существует. В итоге они придумали идею на основе оптики: создали костюм из сотни маленьких камер, которые снимали все вокруг и создавали голограмму того, что снималось камерой напротив.
«Вперед»
Новая волшебная сказка студии Pixar о братской дружбе, семье и потере.
Когда-то в мире эльфов, гоблинов, троллей, единорогов и прочих удивительных существ была магия, но все они от нее отказались, завидев лампочку. Теперь вместо магии прогресс: кентавры ездят на авто, единороги шарят по помойкам, а мантикоры заведуют закусочными. Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты ведут обычную жизнь, пока однажды мама Иэна не вручает ему на 16-летие подарок от давно умершего отца. Это волшебный посох, магический кристалл и заклинание, с помощью которого папа сможет вернуться в мир живых на сутки и повидаться с сыновьями. Братья несильны в магии и возвращают только папины ноги, при этом взорвав кристалл. У них есть 24 часа на то, чтобы найти новый и довершить начатое.
- Режиссера и сценариста Дэна Скэнлона вдохновила на съемки личная история отношений с братом и их связь с папой, который ушел из жизни, когда Скэнлону было около года.
- Волшебный квест, в который отправляются Иэн и Барли, основан на культовой игре «Подземелья и драконы».
- Аниматоры нарисовали волшебный мегаполис Новый Грибоград на основе Лос-Анджелеса. Также они придумали вариации каждой расы мифических существ, включая персонажей со специальными потребностями, и даже придумали дракона-поводыря.
«Один вдох»
Основанная на реальных событиях история женщины-фридайвера, установившей мировой рекорд по погружению на глубину.
Марина Гордеева (Виктория Исакова) в 40 лет открывает для себя фридайвинг. Гордеева после неудачного брака и скучной работы расцветает, занявшись этим опасным спортом. С первой же попытки она погружается на 32 метра, а позже играючи задерживает дыхание на 4 минуты. Все вокруг пытаются понять, зачем ей нужно так рисковать, погружаться все глубже и глубже, задерживать дыхание все дольше и получать травмы. «Там, на конце троса, нет карточки с результатами, — отвечает она. — Там написано, что ты смог пройти через свой страх и свою боль. Там написано, чего ты стоишь на самом деле». Однажды на международном соревновании по фридайвингу Гордеева обещает: она нырнет на 101 метр, хотя ни одна женщина в мире еще не погружалась глубже чем на 100 метров.
- Прототип героини — королева фридайвинга Наталья Молчанова, которая начала заниматься этим спортом в 40 лет, установила более 40 мировых рекордов (включая погружение на более чем 100 метров и задержку дыхания на 9 минут) и основала Федерацию фридайвинга в России.
- Виктория Исакова год занималась фридайвингом ради этой роли. Актриса научилась нырять без акваланга и задерживать дыхание на две минуты.
- «Один вдох» — первый российский фильм, снятый в открытом море на глубине 100 метров. Съемки велись у берегов Мальты, режиссеру Елене Хазановой помогали супруги-фридайверы Жюли Готье и Гийом Нери. Они уже снимали под водой клип «Runnin’» с Бейонсе и Naughty Boy.
«Невидимая жизнь Эвридики»
История двух сестер из Рио-де-Жанейро, победившая «Дылду» на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд».
Эвридика и Гида живут в консервативной семье и мечтают вырваться на свободу. Эвридика (Карол Дуарте) хочет учиться в Вене на пианистку, а Гида (Жулия Стокклер) — найти настоящую любовь. Вскоре Гида сбегает с возлюбленным в Грецию, а когда, забеременев, возвращается, то выясняет, что и Эвридика осуществила мечту и уехала в Вену. Отец-деспот оскорблен поступками сестер и запрещает им общаться. Неразлучные некогда девушки теперь оторваны друг от друга, но верят, что когда-нибудь обязательно встретятся.
- В основе сценария — одноименный дебютный роман бразильской писательницы Марты Батальи. Режиссер Карим Айнуз вдохновился им, потому что сам вырос в консервативной семье, основу которой составляли женщины: мужчины их либо бросили, либо все время где-то пропадали.
- Оператор Элен Лувар снимала также «Счастливого Лазаря» Аличе Рорвахер (каннский приз за лучший сценарий), «Пина: Танец страсти в 3D» Вима Вендерса и «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман, только что получивший Гран-при жюри Берлинского фестиваля.
- «Невидимая жизнь Эвридики» выдвигалась от Бразилии на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Но перед «Паразитами» ни у кого не было шансов.
«Очень женские истории»
Пять комедийно-драматических новелл о том, чего на самом деле хотят женщины.
Десять красивых женщин в большом городе хотят по-настоящему наслаждаться жизнью. Но каждая вынуждена посвящать свое время решению бытовых (а иногда и из ряда вон выходящих) проблем. Одна (Анна Михалкова) живет в мире будущего, где мужей берут в аренду, и хитростью пытается продлить подходящий к концу контракт. Вторая (Виктория Толстоганова) спасает сестру (Виктория Исакова) от пьянства. Третья (Диана Дэлль) вытаскивает подругу (Анна Слю) из секс-авантюры. Четвертая (Полина Виторган) с головой уходит в искусство, а пятая (Любовь Толкалина) занята психологической травлей любовницы мужа (Лукерья Ильяшенко). Им всем предстоит встретиться со своими антиподами и понять, чего же они хотят от этой жизни на самом деле.
- Режиссер Наташа Меркулова («Человек, который удивил всех») и продюсер Юлия Мишкинене («Интимные места», «Салют-7») сначала хотели снять короткометражку про двух очень разных сестер с общей проблемой. Они сняли ее вместе с оператором Ксенией Середой («Дылда») и Викториями Толстогановой и Исаковой, и новелла получилась настолько глубокой, что авторы придумали альманах о женщинах, чтобы показать его как можно большему количеству зрителей.
- Каждую историю снимали разные режиссеры: Наташа Меркулова, Антон Бильжо, Лика Ятковская, Оксана Михеева, Анна Саруханова. Для трех последних проект стал дебютным. Антон Бильжо — единственный режиссер-мужчина в женской компании.