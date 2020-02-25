25 главных фильмов весны 2020 года

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«Человек-невидимка»

5 марта

Хоррор по мотивам одноименного романа Герберта Уэллса и за авторством Ли Уоннелла («Апгрейд»). Изначально «Человек-невидимка» задумывался как часть франшизы «Монстры Universal». Студия надеялась переделать свою классическую линейку хорроров на современный лад, но не вышло. Всему виной провал «Мумии» с Томом Крузом. В результате «Человек-невидимка» стал самостоятельным фильмом, а Элизабет Мосс заменила в главной роли Джонни Деппа и вместе с Уоннеллом значительно подкорректировала сюжет Уэллса под фемоптику. В новой версии Мосс играет Сесилию Касс, долгое время состоявшую в токсичных отношениях с ученым Эдрианом (Оливер Джексон-Коэн из «Призраков дома на холме»). Властный партнер следил за каждым ее движением, но вскоре покончил с собой, когда Сесилия решила хлопнуть дверью. Свобода длилась недолго. Однажды героиню начинает преследовать невидимое существо, чье поведение подозрительно напоминает почившего бойфренда.

«Вперед»

5 марта

Спустя месяц после «Оскара» за «Историю игрушек 4» Pixar выступает с очередным хитом. Главные герои «Вперед — братья-эльфы Иэн и Барли, которые живут в скучном и спокойном пригороде, населенном разными мифическими существами. Когда-то они владели магией, но отказались от нее ради удобств прогресса. На 16-летие мама вручает Иэну подарок от давно умершего отца. Это волшебный посох и заклинание, с помощью которого папа сможет на сутки вернуться в реальный мир и пообщаться с сыновьями. Увы, воскресить папу удалось лишь наполовину: магический кристалл разрушился, и, чтобы найти его и завершить начатое, братья отправляются в захватывающее путешествие, напоминающее игру «Подземелья и драконы». Иэна и Барли озвучили Том Холланд и Крис Пратт (в российской версии — Филипп Лебедев и Владимир Яглыч), а режиссером мультфильма выступил Дэн Скэнлон («Университет монстров»). Если верить первым отзывам, вышло оригинально, весело и трогательно, хотя некоторые считают, что это далеко не лучший проект Pixar.

«Невидимая жизнь Эвридики»

5 марта

История двух сестер из Рио-де-Жанейро, воспитанных в консервативной семье. Пылкие девушки жаждут свободы. Эвридика хочет попасть в Вену и выучиться на пианистку, а Гида мечтает встретить настоящую любовь и вскоре сбегает в Грецию со своим возлюбленным. По возвращении домой она узнает, что Эвридика уже уехала, а оскорбленный поступком Гиды отец категорически против их общения. Так некогда неразлучные сестры оказываются оторванными друг от друга. Главные роли в фильме исполнили Карол Дуарте и Жулия Стокклер, а режиссером стал бразилец Карим Айнуз («Пляж будущего»). «Невидимая жизнь Эвридики» была показана в прошлом году в Каннах, где победила в секции «Особый взгляд».

«Один вдох»

5 марта

«Ни одна женщина в мире не ныряла на сто метров», — говорится в трейлере картины. В спортивной драме Елены Хазановой, самого кассового режиссера-женщины России, этот миф развенчивается. Ее фильм основан на биографии Натальи Молчановой, чемпионки мира по фридайвингу (погружение на максимальную глубину без акваланга). За свою карьеру она установила более 40 рекордов, включая погружение на более чем 100 метров и задержку дыхания на 9 минут. Главная героиня ленты — Марина Гордеева, для которой фридайвинг становится побегом от прежней жизни. Оставив позади несчастливый брак и унылую работу, она открывает для себя новую стихию, где бороться нужно не только с соперниками, но и с глубинными страхами. К роли Марины Виктория Исакова готовилась основательно: перед съемками научилась нырять без акваланга и задерживать дыхание под водой на две минуты.

«Прощание со Сталиным»

5 марта

Двухчасовой документ эпохи, подготовленный украинским режиссером Сергеем Лозницей. Как следует из названия, его документалка посвящена прощанию советского народа с вождем СССР Иосифом Сталиным. Режиссер «Процесса» и «События» собрал архивные кадры, сделанные по всей стране в период с 5 по 9 марта 1953 года, отреставрировал и смонтировал из них 135-минутный фильм, сохранив при этом хронологию событий. Если верить критикам, побывавшим на премьере в Венеции, нас ждет настоящий эффект присутствия. Зрители смогут примерить на себя то, что происходило в стране в дни повсеместной скорби. Пугающий опыт, ничего не скажешь.

«Бладшот»

12 марта

Американские военные воскрешают погибшего морпеха Рэя Гаррисона. Свою прошлую жизнь он не помнит, поэтому из него легко делают послушного киллера. Благодаря вмешательству нанотехнологий Рэй абсолютно неуязвим и способен устранить любую угрозу. Впрочем, покорность сходит на нет, когда к нему начинает возвращаться память. Рэй понимает, что нынешние хозяева замешаны в гибели его жены, и встает на тропу мести. Фильм основан на комиксах Valiant Comics, на экраны их перенес Дэйв Уилсон, снявший первый эпизод антологии «Любовь, смерть и роботы». Непобедимого Рэя играет Вин Дизель. Компанию на съемках ему составили Эйса Гонсалес, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Сэм Хьюэн.

«Вивариум»

12 марта

Молодая пара решает купить себе новый дом. Загадочный агент по недвижимости привозит их в коттеджный поселок «Даль», где все постройки подозрительно похожи друг на друга. Странности достигают апогея, когда выясняется, что район — это бесконечный лабиринт, из которого невозможно выбраться, а персонажам еще и подбрасывают таинственного младенца на воспитание. Когда они его вырастят, смогут выйти на свободу. Главных героев, изолированных от социума, сыграли Джесси Айзенберг и Имоджен Путс. За постановку картины отвечает Лоркан Финнеган, ранее снявший хоррор «Без имени». Премьера фильма состоялась в Каннах в программе «Неделя критики», и пресса по стилистике описывает его как один из эпизодов сериала «Черное зеркало».

«Пиноккио»

12 марта

Один из главных режиссеров современной Италии, Маттео Гарроне («Страшные сказки», «Догмэн») экранизировал знаменитую сказку Карло Коллоди. Сделал он это без каких-либо новых трактовок — прямолинейно, зато очень красиво. Накануне съемок Гарроне признался, что это проект мечты и что история Пиноккио отразилась во многих его картинах. Иронично, что Роберто Бениньи, сыгравший здесь Джепетто, папу Пиноккио, в 2002 году снял собственную адаптацию, где заодно сыграл деревянного мальчишку.

«Тихое место 2»

19 марта

Продолжение кассового хита, которым звезда «Офиса» Джон Красински дебютировал в режиссуре. «Тихое место» вышло в 2018 году и при бюджете в 17 млн долларов заработало по миру феноменальные 340 миллионов. Действие хоррора разворачивалось в постапокалиптическом мире, населенном инопланетными монстрами. Главные герои, члены семьи Эббот, спасались от чудищ, наделенных обостренным слухом и способных выследить жертву по малейшему шороху. В отличие от первой части, в сиквеле Красински ограничился режиссурой и сценарием, так что из актеров вернулись лишь Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп. Сюжет «Тихого места 2» не раскрывается, но создатели обещают не зацикливаться на прежних монстрах и показать другую угрозу. Не исключено, что речь идет о людях. Судя по трейлеру, Киллиану Мёрфи достался отрицательный герой.

«Тролли. Мировой тур»

19 марта

Продолжение анимационного хита о существах, которые живут в потоке пения, танцев и веселья. Три года назад маленькие тролли спасали своих друзей из лап кровожадных бергенов. Теперь они дадут отпор королеве Рокс, решившей уничтожить все виды музыки ради господства хард-рока. В сиквеле прежний мир станет заметно шире: зрители увидят другие племена троллей, где бал правят техно, классика, фанк и кантри. Маленьких героев вновь озвучили Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк, а из новичков в касте — Джейми Дорнан, Сэм Рокуэлл и даже великий Оззи Осборн. Тимберлейк, кстати, был номинирован на «Оскар» за песню «Can’t Stop the Feeling» к первой части. Будет ли такой же успех у сиквела, покажет время.

«Тайная жизнь»

19 марта

Терренс Малик, главный затворник американского кино, снял новый и, по всей видимости, свой лучший фильм со времен «Древа жизни». В отличие от последнего, «Тайная жизнь» осталась без главного приза Канн, но зато вернула кредит доверия к режиссеру. Картина повествует о жизни австрийца Франца Егерштеттера. В ходе мобилизации во время Второй мировой войны он, как верующий человек, отказался присягать нацистам, несмотря на риск быть осужденным за измену. Егерштеттер неизменно отстаивал свои убеждения вплоть до 9 августа 1943 года — в этот день он был казнен в каторжной тюрьме. В «Тайной жизни» его сыграл немец Аугуст Диль («Фальшивомонетчики»). В остальных ролях засветились Карл Маркович, Маттиас Шонартс, Ульрих Маттес, Микаэл Нюквист, Валери Пахнер. Кроме того, «Тайная жизнь» — один из последних фильмов покойного Бруно Ганца. Почти трехчасовой хронометраж «Тайной жизни» искупается невероятной операторской работой Йорга Видмера, работавшего и над «Древом жизни», и гуманистическим посланием о ценности не просто каждой жизни на земле, но и возможности делать это по совести.

«Номер один»

19 марта

Фильм-ограбление от режиссера «Временных трудностей» Михаила Расходникова, продюсера Георгия Малкова и онлайн-кинотеатра Megogo. По сюжету юный авантюрист Артем (Дмитрий Власкин) предлагает матерому похитителю предметов искусства Феликсу (Филипп Янковский) украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко. Ирония в том, что кличка Феликса — тоже Номер Один. Грандиозное по задумке ограбление осложняется по двум причинам: во-первых, полотно находится в галерее бывшей жены Феликса (Ксения Собчак), а во-вторых, Артем случайно влюбляется в следователя Марину (Рина Гришина), которая мечтает отправить его напарника за решетку. Режиссер признается, что основными референсами для него стала такая классика киноограблений, как трилогия про друзей Оушена, фильмы Гая Ричи и «Афера Томаса Крауна» Джона МакТирнана, а главная идея фильма внезапно — «всё ради женщины».

«Мулан»

26 марта

Еще один перенос культовой анимации на большой экран от студии Disney. По сюжету когда на Китай нападают северные кочевники во главе с безжалостным Бори Ханом, император издает указ: один человек из каждой семьи должен вступить в армию и дать отпор захватчикам. Поскольку Хуа, отец Мулан, болен, девушка решает его заменить. Смелая и решительная, она ловко маскируется под мужчину и отправляется на войну, где ей предстоит прославиться как величайшему воину в истории своей родины. В отличие от мультфильма 1998 года, в новой «Мулан» не будет музыкальных номеров — режиссер Ники Каро решила сделать ремейк максимально приземленным. По ее мнению, песни совсем не вяжутся с историей, где главная героиня вынуждена уйти на войну. Также в фильме не появится любимец фанатов, говорящий дракончик Мушу. Кроме того, «Мулан» пока что единственный из ремейков Disney, получивший прокатный рейтинг PG-13. Прежним картинам присваивались либо G (без ограничений), либо PG (рекомендуется просмотр в сопровождении родителей).

«Фея»

26 марта

После пятилетней паузы Анна Меликян («Про любовь», «Звезда») возвращается с фильмом о двух реальностях — виртуальной и российской. Главный герой «Феи» — циничный разработчик игры «Коловрат» Евгений в исполнении Константина Хабенского, чья компания оказывается в центре скандала после серии зверских убийств. Члены группировки, которой управляет герой Юрия Борисова, нападают на мигрантов и представителей сексуальных меньшинств. Все это они снимают на видео, в конце которого демонстрируют жест из игры. Несмотря на обвинения в пропаганде насилия, герой Хабенского намерен извлечь выгоду из хайпа, связав трагические новости с рекламой игры. Однако его взгляд на жизнь меняется после встречи с юной экоактивисткой Таней (Екатерина Агеева), которую он спасает от полиции на несанкционированной акции в центре Москвы. У девушки совершенно другая натура: духовные ценности для нее намного важнее материальных. Общение с ней вдохновляет героя Хабенского, и вскоре он решает использовать ее внешность для образа персонажа одной из игр. Судя по синопсису, Меликян по-прежнему верна себе, и зрителей ждет история об отношениях противоположных по духу людей.

«Новые мутанты»

2 апреля

Многострадальный хоррор из серии про Людей Икс и по совместительству последний фильм в линейке о мутантах. Изначально релиз был намечен на весну 2018 года, но после тестовых показов Fox перенесла премьеру и назначила пересъемки (по слухам, они так и не состоялись). Позднее студию поглотил конгломерат Disney, и «Новые мутанты» практически пропали с новостных радаров. Недавно в сети появился второй трейлер (спустя два года после первого!), а также была объявлена финальная дата выхода. По словам режиссера Джона Буна, зрители увидят самую первую версию картины, забракованную Fox. В центре сюжета — пятеро подростков, запертых в засекреченном здании. Постепенно они узнают, что обладают необычными способностями, и прилагают все усилия, чтобы обрести свободу. Главных героев сыграли Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Алиси Брага, Чарли Хитон, Блю Хант и Генри Зага.

«Не время умирать»

9 апреля

25-й фильм о Джеймсе Бонде и в то же время последний с Дэниэлом Крэйгом в роли агента 007. Изначально картина числилась за Дэнни Бойлом, который позже покинул проект из-за творческих разногласий. В итоге его место занял Кэри Фукунага, снявший первый сезон «Настоящего детектива». Завязка новой бондианы застанет агента 007 на Ямайке, где он временно отдыхает от своих злоключений. Отпуск прервет Феликс Лейтер (Джеффри Райт) из ЦРУ, который попросит Бонда вызволить похищенного ученого. Спасательная миссия приведет 007 в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин (Рами Малек). Вместе с Крэйгом и Райтом к своим ролям вернутся Леа Сейду, Бен Уишоу, Рэйф Файнс, Наоми Харрис и Кристоф Вальц. Среди новичков франшизы — звезда детектива «Достать ножи» Ана де Армас.

«Вечный свет»

9 апреля

Новое выступление главного провокатора фестивальной публики Гаспара Ноэ. В «Вечном свете» режиссер вновь приложил все усилия, для того чтобы зритель испытал максимальный дискомфорт, но, в отличие от его же «Экстаза», страдать на экране будут уже не танцоры, а кинематографисты. Беатрис Даль появится в образе режиссера, которой не доверяет продюсер, а Шарлотта Генсбур перевоплотилась в актрису, которая мечется между домашними проблемами и назойливым режиссером, мечтающим с ней поработать. В какой-то момент творческие неурядицы сменят оглушительный звук и ослепительный неон, а желающих покинуть зал станет еще больше. «Вечный свет» был снят по заказу дома высокой моды Yves Saint Laurent. Впоследствии Ноэ расширил 15-минутный проект до почти часового фильма.

«Стрельцов»

16 апреля

Еще одна отечественная картина о спорте. Очередь дошла до советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Он родился и вырос в простой семье, его отец был столяром, мама — воспитательницей в детском саду. Уже в 17 лет Стрельцов играл нападающим клуба «Торпедо», а через год дебютировал в сборной СССР, в составе которой стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Карьера спортсмена пошла на спад после обвинения в изнасиловании 20-летней девушки. Невзирая на отсутствие веских улик, его приговорили к 12 годам тюрьмы, позднее сократив заключение до 5 лет. В байопике Ильи Учителя (сына Алексея Учителя) в Стрельцова перевоплотился вездесущий Александр Петров. Вместе с ним на экране появятся Александр Яценко, Стася Милославская и Виктор Добронравов.

«Эмма.»

16 апреля

Еще одна экранизация одноименного романа Джейн Остин о девушке из богатой семьи, чье хобби — сватать своих подруг и соседей. Сама Эмма (ее играет Аня Тейлор-Джой) замуж не торопится, зато с удовольствием подталкивает знакомых в объятия друг друга. Однажды она отговаривает подругу Гарриет (Миа Гот) от брака с простым фермером Мартином (Коннор Суинделлс) и сватает ее с викарием Элтоном (Джош О’Коннор), который, в свою очередь, пытается ухаживать за Эммой. Корыстного Элтона недолюбливает друг и наставник главной героини мистер Найтли (Билл Найи). Картину сняла Отем де Уайлд, фотограф и постановщица музыкальных клипов. «Эмма.» станет ее полнометражным дебютом в режиссуре.

«О бесконечности»

2 апреля

Традиционно бессюжетный фильм 76-летнего шведа Роя Андерссона. «О бесконечности» собран из трагикомических и меланхоличных эпизодов, объединенных лишь голосом рассказчицы Шахерезады и вездесущим священником, который утратил свою веру. Гитлер выходит из бункера; у женщины ломается каблук; в чьей-то машине глохнет мотор; военные напиваются; муж лупит супругу — по словам режиссера, через эти зарисовки он старался передать всю красоту и полноту жизни. И, кажется, ему удалось: после премьеры критики пришли в восторг, а сам Андерсон увез с Венецианского фестиваля приз за режиссуру.

«Черная Вдова»

30 апреля

Второй фильм во вселенной Marvel, в центре которого — женский персонаж (первым была «Капитан Марвел»). Действие сольника Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон) будет помещено между событиями триквела «Первый мститель» и «Войны бесконечности». Героиня окажется в центре большого заговора, связанного с ее прошлым. Это сведет ее с давними соратниками — Еленой (Флоренс Пью), Мелиной (Рэйчел Вайс) и Алексеем (Дэвид Харбор), а также со злодеем по кличке Таскмастер. Что касается режиссера, то Marvel вновь сделала ставку на малоизвестного автора. «Черную Вдову» поставила Кейт Шортланд («Берлинский синдром»), и, если верить трейлеру, у нее получился гибрид кинокомикса и шпионского боевика в духе «Миссия: невыполнима». Также, если верить слухам, в фильме будет вырезанная сцена из «Первый мститель: Противостояние» с участием Роберта Дауни-мл.

«История Дэвида Копперфилда»

7 мая

«Дэвид Копперфилд» Чарльза Диккенса — один из главных романов воспитания в мировой литературе. Книга повествует о мальчике, который родился через полгода после смерти отца, а в юном возрасте лишился и матери. Оставшись сиротой, Дэвид сбежал от сурового отчима к бабушке, которая взяла его под свою защиту. Так начинается история о моральном взрослении, самопознании и поиске счастья. Если верить критикам, сатирик Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина») решил не расшаркиваться перед классикой и превратил оптимистичную историю в искрометную комедию с перемещениями во времени, не забыв при этом и про гуманизм романа. Режиссер устроил в картине абсолютное расовое и этническое разнообразие: самого Копперфилда играет Дев Патель, также в кадре — Питер Капальди, Хью Лори, Тильда Суинтон, Бен Уишоу и Бенедикт Вонг.

«Скуби-ду»

14 мая

Долгожданный мультфильм о говорящем псе и его друзьях, выросший из популярного мультсериала. Аниматор Тони Червоне («Том и Джерри: Сказки») покажет знакомство неунывающего Скуби с его лучшим другом Шэгги, а также возникновение корпорации «Тайна», в которой к приятелям присоединится трио в лице Фреда, Дафны и Велмы. Вместе они будут отлавливать преступников, имитирующих сверхъестественные способности, но ключевой линией станет противостояние псу-призраку по кличке Цербер. Особо искушенные зрители наверняка выберут сеансы на языке оригинала: в озвучании «Скуби-ду» участвовали Марк Уолберг, Зак Эфрон, Аманда Сайфред, Джейсон Айзекс, Кен Жонг и Уилл Форте.

«Женщина в окне»

14 мая

Детский психолог Анна Фокс страдает агорафобией. Уже несколько месяцев она безвылазно коротает дни у себя в квартире, избегая открытого пространства. Однажды в доме напротив селится семья из трех человек — муж, жена и их сын. Анна с одержимостью следит за соседями и вскоре становится свидетельницей зверского убийства в их апартаментах. Но главный вопрос не в том, кто же все-таки виноват. Нужно разобраться, что из увиденного было реальным, а что — галлюцинацией. Триллер по одноименному роману А. Дж. Финна поставил Джо Райт, а главную героиню сыграла Эми Адамс. Компанию ей составили Дженнифер Джейсон Ли, Гари Олдман, Джулианна Мур, Энтони Маки и Уайатт Рассел.

«Форсаж 9»

21 мая

Гоночная, хоть уже и с натяжкой, эпопея возвращается на экраны после трехлетнего перерыва. Судя по трейлеру, «Форсаж» стал еще более шумным, масштабным и безбашенным. На пути к девятой главе франшиза потеряла Дуэйна Джонсона (всему виной склоки с Вином Дизелем), но зато обрела нового злодея в лице другого рестлера — Джона Сины, сыгравшего брата Доминика Торетто. Именно ему выпадет шанс разделаться с семьей экс-гонщика, благо что все ее члены на месте. Мишель Родригес, Лудакрис, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер и Сон Ган вернулись к своим ролям наряду с Хелен Миррен и Шарлиз Терон (она играла злодейку в «Форсаже 8»). Кроме того, в фильме появится Майкл Рукер, но его роль, скорее всего, будет небольшой. В 2015 году было обещано, что девятый «Форсаж» станет предпоследним, но не спешите расстраиваться: по словам Дизеля, он не прочь разделить финал на две части.