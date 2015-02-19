Американский бокс-офис: «Человек-невидимка» выходит вперед

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 28 февраля по 1 марта 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Человек-невидимка» (1-я неделя), 29 млн долларов, 3610 кинотеатров

Как не раз уже говорилось в этой рубрике, малобюджетные хорроры — одна из самых надежных категорий фильмов с точки зрения кассовых сборов. Но даже по меркам этого золотоносного жанра «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс — огромный успех. Фильм, спродюсированный для Universal самым успешным продюсером хорроров Джейсоном Блумом (на его счету «Паранормальное явление», «Мы» и «Стекло»), стоил в производстве всего 7 млн долларов, что звучит почти невероятно для релиза студии-мейджора. Только в США и Канаде он за первый уик-энд собрал четыре своих бюджета и даже больше, плюс еще 20 миллионов в остальном мире. У «Человека-невидимки» отличная пресса (рейтинг 89% на Rotten Tomatoes) и хорошие зрительские оценки (B+ на CinemaScore — очень высокий балл для фильма ужасов).

Динамика сборов за уик-энд тоже внушает оптимизм. Для хорроров в целом характерно быстрое падение зрительского интереса; первый день проката, как правило, оказывается самым прибыльным, а ко второму уик-энду сборы снижаются резче, чем у других жанров. «Человек-невидимка», напротив, в субботу заработал на 12% больше, чем в пятницу. Похожие результаты были у таких фильмов, как «Сплит» и «Прочь», которые, кстати, тоже продюсировал Джейсон Блум.

Это второй фильм за три года, в котором Universal попыталась реанимировать хоррор-сюжет из своего же каталога (после дорогостоящей, почти всеми раскритикованной и в результате убыточной «Мумии» с Томом Крузом). На этот раз получилось куда удачнее. Как и оригинал «Мумии», первый «Человек-невидимка» (новый фильм отсылает к нему не в меньшей степени, чем к первоисточнику Герберта Уэллса) был снят в тридцатые — классический период Universal, когда студия была лидером в жанре ужасов. Можно предположить, что теперь работа над ремейками пойдет активнее — в прошлом году Universal анонсировала перезапуски «Франкенштейна» и «Дракулы», а также «Темную армию», которая объединит сразу нескольких классических злодеев.

2. «Соник в кино» (3-я неделя), 16 млн долларов (-39%), 4177 кинотеатров (-21)

Синий еж на третью неделю проката потерял всего 21 кинотеатр из более четырех тысяч и занял почетное второе место. Сейчас у «Соника в кино» 128 миллионов в США и Канаде, и он готовится сместить «Лару Крофт» с Анджелиной Джоли со второго места в списке самых кассовых экранизаций видеоигр в американском прокате. А там уже недалеко и до абсолютного рекорда, который пока держит прошлогодний «Детектив Пикачу» (144 млн долларов).

3. «Зов предков» (2-я неделя), 13,2 млн долларов (-47%), 3865 кинотеатров (+113)

Можно было бы сказать, что фильм по одноименному роману Джека Лондона о золотой лихорадке, герое Харрисона Форда и его собаке выступает в прокате неплохо, если не смотреть на производственный бюджет. После 10 дней в прокате «Зов предков» собрал 46 миллионов в Америке и 79 миллионов во всем мире — большие деньги, но при таких сборах проект с бюджетом в 135 млн долларов все же окажется убыточным.

4. «Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут» (1-я неделя), 5,1 млн долларов, 1260 кинотеатров

Как это часто бывает, широкий релиз полнометражной японской анимации застал врасплох и конкурентов, и голливудских аналитиков. Компания FUNimation, которая занимается прокатом аниме в США, мало тратит на рекламу, полагаясь на обширную фан-базу, и уже в который раз оказывается в выигрыше. «Академия» вышла в прокат в среду и за пять дней собрала почти 9 млн долларов.

5. «Плохие парни навсегда» (7-я неделя), 4,3 млн долларов (-26%), 2708 кинотеатров (-264)

«Плохие парни навсегда» продолжают держаться в пятерке лидеров (прошлый уик-энд, по уточненным данным, фильм закончил все же на четвертом, а не на пятом месте). В Америке «Плохие парни» заработали 197 млн долларов, во всем мире — 406 миллионов.

6. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (4-я неделя), 4,1 млн долларов (-40%), 3124 кинотеатра (-441)

Харли Квинн в свой четвертый уик-энд оказалась в нижней половине рейтинга. Американский прокат принес «Хищным птицам» пока что 79 млн долларов.

7. «Невозможные шутники: Фильм» (2-я неделя), 3,5 млн долларов (+36%), 1900 кинотеатров (+1543)

Еще один наряду с «Моей геройской академией 2» неожиданный участник первой десятки. Телешоу «Невозможные шутники» (в оригинале Impractical Jokers — непереводимый каламбур) построено на том, что его ведущие, четверка нью-йоркских комиков, на спор делают глупые вещи на людях, и это снимается на скрытую камеру. Неделей раньше полнометражная версия шоу вышла в прокат в 357 кинотеатрах и неожиданно заняла 11-е место в общем зачете. Наработка на копию оказалась лучше, чем у «Зова предков» и «Соника в кино». Прибавив в количестве залов, шутники вошли в первую десятку.

8. «1917» (10-я неделя), 2,67 млн долларов (-37%), 2232 кинотеатра (-493)

«1917» постепенно покидает прокат, но с высоко поднятой головой. В Америке фильм Сэма Мендеса принес студии Universal уже 155 млн долларов.

9. «Кукла 2: Брамс» (2-я неделя), 2,62 млн долларов (-55%), 2151 кинотеатр

Как обычно и бывает с хоррорами, «Кукла 2» во второй уик-энд получила меньше половины от выручки первого. Скорее всего, в следующие выходные мы уже не увидим фильм в первой десятке. Сборы на вечер воскресенья составляли чуть меньше 10 млн долларов.

10. «Остров фантазий» (3-я неделя), 2,3 млн долларов (-45%), 2724 кинотеатра (-60)

Третий фильм ужасов в первой десятке, как и «Кукла 2», заканчивает прокат. Фильм заработал 24 млн долларов в Америке и 16 миллионов в остальном мире.

В ближайшие выходные в широкий прокат возвращается Disney — выходит новый мультфильм Pixar «Вперед». Тем временем Warner Bros. выпускает на экраны спортивную драму «Вне игры» с Беном Аффлеком.