КиноПоиск
Сборы

Американский бокс-офис: «Человек-невидимка» выходит вперед

Обсудить0

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 28 февраля по 1 марта 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Лого Кинопоиска

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Человек-невидимка» (1-я неделя), 29 млн долларов, 3610 кинотеатров

Как не раз уже говорилось в этой рубрике, малобюджетные хорроры — одна из самых надежных категорий фильмов с точки зрения кассовых сборов. Но даже по меркам этого золотоносного жанра «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс — огромный успех. Фильм, спродюсированный для Universal самым успешным продюсером хорроров Джейсоном Блумом (на его счету «Паранормальное явление», «Мы» и «Стекло»), стоил в производстве всего 7 млн долларов, что звучит почти невероятно для релиза студии-мейджора. Только в США и Канаде он за первый уик-энд собрал четыре своих бюджета и даже больше, плюс еще 20 миллионов в остальном мире. У «Человека-невидимки» отличная пресса (рейтинг 89% на Rotten Tomatoes) и хорошие зрительские оценки (B+ на CinemaScore — очень высокий балл для фильма ужасов).

Динамика сборов за уик-энд тоже внушает оптимизм. Для хорроров в целом характерно быстрое падение зрительского интереса; первый день проката, как правило, оказывается самым прибыльным, а ко второму уик-энду сборы снижаются резче, чем у других жанров. «Человек-невидимка», напротив, в субботу заработал на 12% больше, чем в пятницу. Похожие результаты были у таких фильмов, как «Сплит» и «Прочь», которые, кстати, тоже продюсировал Джейсон Блум.

Это второй фильм за три года, в котором Universal попыталась реанимировать хоррор-сюжет из своего же каталога (после дорогостоящей, почти всеми раскритикованной и в результате убыточной «Мумии» с Томом Крузом). На этот раз получилось куда удачнее. Как и оригинал «Мумии», первый «Человек-невидимка» (новый фильм отсылает к нему не в меньшей степени, чем к первоисточнику Герберта Уэллса) был снят в тридцатые — классический период Universal, когда студия была лидером в жанре ужасов. Можно предположить, что теперь работа над ремейками пойдет активнее — в прошлом году Universal анонсировала перезапуски «Франкенштейна» и «Дракулы», а также «Темную армию», которая объединит сразу нескольких классических злодеев.

2. «Соник в кино» (3-я неделя), 16 млн долларов (-39%), 4177 кинотеатров (-21)

Синий еж на третью неделю проката потерял всего 21 кинотеатр из более четырех тысяч и занял почетное второе место. Сейчас у «Соника в кино» 128 миллионов в США и Канаде, и он готовится сместить «Лару Крофт» с Анджелиной Джоли со второго места в списке самых кассовых экранизаций видеоигр в американском прокате. А там уже недалеко и до абсолютного рекорда, который пока держит прошлогодний «Детектив Пикачу» (144 млн долларов).

3. «Зов предков» (2-я неделя), 13,2 млн долларов (-47%), 3865 кинотеатров (+113)

Можно было бы сказать, что фильм по одноименному роману Джека Лондона о золотой лихорадке, герое Харрисона Форда и его собаке выступает в прокате неплохо, если не смотреть на производственный бюджет. После 10 дней в прокате «Зов предков» собрал 46 миллионов в Америке и 79 миллионов во всем мире — большие деньги, но при таких сборах проект с бюджетом в 135 млн долларов все же окажется убыточным.

4. «Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут» (1-я неделя), 5,1 млн долларов, 1260 кинотеатров

Как это часто бывает, широкий релиз полнометражной японской анимации застал врасплох и конкурентов, и голливудских аналитиков. Компания FUNimation, которая занимается прокатом аниме в США, мало тратит на рекламу, полагаясь на обширную фан-базу, и уже в который раз оказывается в выигрыше. «Академия» вышла в прокат в среду и за пять дней собрала почти 9 млн долларов.

5. «Плохие парни навсегда» (7-я неделя), 4,3 млн долларов (-26%), 2708 кинотеатров (-264)

«Плохие парни навсегда» продолжают держаться в пятерке лидеров (прошлый уик-энд, по уточненным данным, фильм закончил все же на четвертом, а не на пятом месте). В Америке «Плохие парни» заработали 197 млн долларов, во всем мире — 406 миллионов.

6. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (4-я неделя), 4,1 млн долларов (-40%), 3124 кинотеатра (-441)

Харли Квинн в свой четвертый уик-энд оказалась в нижней половине рейтинга. Американский прокат принес «Хищным птицам» пока что 79 млн долларов.

7. «Невозможные шутники: Фильм» (2-я неделя), 3,5 млн долларов (+36%), 1900 кинотеатров (+1543)

Еще один наряду с «Моей геройской академией 2» неожиданный участник первой десятки. Телешоу «Невозможные шутники» (в оригинале Impractical Jokers — непереводимый каламбур) построено на том, что его ведущие, четверка нью-йоркских комиков, на спор делают глупые вещи на людях, и это снимается на скрытую камеру. Неделей раньше полнометражная версия шоу вышла в прокат в 357 кинотеатрах и неожиданно заняла 11-е место в общем зачете. Наработка на копию оказалась лучше, чем у «Зова предков» и «Соника в кино». Прибавив в количестве залов, шутники вошли в первую десятку.

8. «1917» (10-я неделя), 2,67 млн долларов (-37%), 2232 кинотеатра (-493)

«1917» постепенно покидает прокат, но с высоко поднятой головой. В Америке фильм Сэма Мендеса принес студии Universal уже 155 млн долларов.

9. «Кукла 2: Брамс» (2-я неделя), 2,62 млн долларов (-55%), 2151 кинотеатр

Как обычно и бывает с хоррорами, «Кукла 2» во второй уик-энд получила меньше половины от выручки первого. Скорее всего, в следующие выходные мы уже не увидим фильм в первой десятке. Сборы на вечер воскресенья составляли чуть меньше 10 млн долларов.

10. «Остров фантазий» (3-я неделя), 2,3 млн долларов (-45%), 2724 кинотеатра (-60)

Третий фильм ужасов в первой десятке, как и «Кукла 2», заканчивает прокат. Фильм заработал 24 млн долларов в Америке и 16 миллионов в остальном мире.

В ближайшие выходные в широкий прокат возвращается Disney — выходит новый мультфильм Pixar «Вперед». Тем временем Warner Bros. выпускает на экраны спортивную драму «Вне игры» с Беном Аффлеком.

Обсудить

Смотрите также

Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

Фильм недели: «Соник в кино» — аттракцион для тех, кто вырос на Sega

19 февраля15
Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

Фильм недели: «Хищные птицы» — смешное и отвязное кино про супергероинь

5 февраля56
Оператор «1917» Роджер Дикинс — о взрывах, тишине и Звягинцеве
Интервью

Оператор «1917» Роджер Дикинс — о взрывах, тишине и Звягинцеве

31 января12
Фильм недели: По-прежнему ли хороши «Плохие парни»?

Фильм недели: По-прежнему ли хороши «Плохие парни»?

23 января47

Главное сегодня

Выбор редакции

25 главных фильмов весны 2020 года

Сегодня9
25 главных фильмов весны 2020 года
Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Сегодня, 19:0611
Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Сегодня, 18:0020
Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Сегодня, 16:304
В чем секрет вечной жизни «Ворониных» — сериала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса

В чем секрет вечной жизни «Ворониных» — сериала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса

Вчера35
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Сегодня, 19:024
«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

Сегодня, 17:363
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт