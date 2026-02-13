«Прыгуны»: бобро поржаловать в безумную сказку Pixar про спасение лесных животных

В мировой прокат вышли «Прыгуны» — новый анимационный фильм Pixar, который за первый уик-энд собрал 88 млн долларов. Это самый успешный старт для оригинального проекта студии со времен выхода «Тайны Коко» в 2017 году. Разбираемся, почему «Прыгуны» — одно из самых удачных творений Pixar последних лет и чем именно покоряет это очаровательное кино про защиту окружающей среды.

Кира Голубева

@mimiyellow

Старший редактор поп-культуры в «Т — Ж»

Мэйбл — 19-летняя экологическая активистка. Много лет она жила с бабушкой, но та умерла. После ее смерти для девушки стало особенно ценно их место уединения — большой камень на тихой лесной поляне. Когда-то здесь бродили животные, а шум воды создавал ощущение покоя, теперь же оно опустело. Местный мэр Джерри Генераццо — любимец избирателей и идеально причесанный политик с голливудской улыбкой — планирует построить автостраду, которая пройдет прямо через любимый пруд Мэйбл. В мире «Прыгунов» застройка в местах обитания животных запрещена, так что героиня пытается понять, почему все зверьки вдруг покинули эту территорию.

Расследование приводит ее к неожиданному открытию: оказывается университетский профессор Мэйбл, доктор Саманта Фэрфакс, придумала технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в тело животных. Героиня переселяется в тело роботизированного бобра и внедряется в колонию грызунов, чтобы убедить их вернуться на опушку.

На протяжении десятилетий имя Pixar было синонимом качества в современной анимации, студия всегда ловко сочетала технические инновации с эмоционально сложными историями, одинаково понятными и детям, и взрослым. Поэтому ожидания от каждого нового фильма неизбежно оказывались завышенными. Работа над новым оригинальным проектом была доверена Дэниэлу Чонгу, одному из создателей «Всей правды о медведях», и сценаристу Джесси Эндрюсу («Лука»). Вместе они предлагают нам отправиться в хулиганское путешествие по удивительному миру животных.

Самое приятное в «Прыгунах» — то, с какой легкостью фильм увлекает своей историей и насколько она кажется обманчиво простой. Животное царство, куда попадает Мэйбл, вовсе не диснеевская утопия, а сложное сообщество со своей моралью и жесткой иерархией. Героиня уверена, что действует из лучших побуждений, но ее вмешательство в естественный порядок вещей приводит к трагическим последствиям. Pixar рисует знакомый образ «спасителя», который убежден, что сейчас он все исправит и всем станет лучше. При этом изначальный мотив Мэйбл куда более личный: она хочет сохранить место, где когда-то проводила время с любимой бабушкой. Безусловно, это трогательный, но все же эгоистичный импульс.

Задором Мэйбл трудно не заразиться. Она идеалистка, эмпат и верит, что даже один человек способен что-то изменить. А уж когда дело касается очаровательных зверушек, и вовсе не время медлить: девушка узнает, что животных с их территории выгнали намеренно. Братьям нашим меньшим легко сопереживать, ведь они милые, невинные и порой несамостоятельные. Но, спасая их, человек нередко бессознательно пытается спасти самого себя — ту часть, которая когда-то была уязвимой и никому не нужной. Мэйбл как раз из таких людей. В детстве ей не хватало внимания родителей: про отца мы ничего не знаем, а мать мелькает лишь эпизодически — она то работает, то где-то в дороге. И потому первый по-настоящему взрослый поступок Мэйбл оказывается связан с заботой о другом беззащитном существе.

Еще двое заметных героев — мэр Джерри и король млекопитающих Джордж. Первый поначалу выглядит карикатурно, но постепенно очеловечивается: политик-популист вовсе не обязан быть демоном, чтобы причинять реальный ущерб. Второй — бобр-оптимист. Джордж кажется наивным, смешным и чрезмерно дружелюбным, но со временем проявляет себя как мудрый, добрый и сострадательный лидер. Он считает, что даже человек со всеми своими недостатками заслуживает второго шанса. Именно благодаря дружбе с Джорджем девушка постепенно учится снова доверять людям.

С технической точки зрения «Прыгуны» подтверждают, что Pixar по-прежнему остается одной из самых продвинутых студий цифровой анимации. Дизайн природного окружения — лесов, рек и плотин — выполнен с впечатляющим уровнем детализации, особенно в работе с цветом и текстурами воды. Камера будто скользит по коре деревьев, шерстке зверей и густой листве, в каждом кадре чувствуется искренняя любовь к природе. При этом рисовка мультфильма очень выделяется на фоне большинства работ студии.

Здесь много физической комедии с говорящими зверьками и впечатляющее появление их предводителей — каждый лидер эффектно материализуется в духе супергероев из «Мстителей». Чонг также делает отсылки к «Франкенштейну», работам Тима Бёртона, «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». А еще здесь есть очень забавный визуальный прием. Когда Мэйбл наблюдает за животными как обычный человек, они выглядят почти схематично и одинаково: простые мордочки, глаза-бусинки, писклявое бормотание. Но стоит ей переселиться в тело бобра, у них появляются характер, четкая прорисовка и связная речь. Этот контраст не просто гэг, а остроумный комментарий о том, как меняется наше отношение друг к другу и угол зрения на мир, когда мы пытаемся побыть в чужой шкуре.

«Прыгуны» поднимают экологическую тему, но делают это с таким оптимизмом и духом приключения, что после просмотра не возникает ощущения, будто тебе прочитали нотацию или в очередной раз напомнили про и без того очевидную проблему. Это остроумное кино о сообществе, взаимопонимании, найденной семье и о том, что человечество не абсолютное зло. Мы неотъемлемая часть природы, а значит, способны не только разрушать, но и заботиться о ней.

