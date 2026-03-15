Самые яркие моменты «Оскара-2026»: шутки про балет, стриминги и зумеров

В Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии «Оскар». Списком всех лауреатов мы уже поделились, а теперь рассказываем обо всем интересном, что произошло во время раздачи статуэток.

Конан О’Брайен снова на высоте

Популярный американский комик вел церемонию второй раз подряд и вновь блестяще справился с непростой задачей.

Трансляция началась с заранее смонтированного ролика, в котором Конан в образе тетушки Глэдис из «Орудий» Зака Креггера бегает по гоночному треку из F1, разъезжает с пьяным героем Бенисио дель Торо из «Битвы за битвой», общается на норвежском со Стелланом Скарсгардом («Сентиментальная ценность») и пытается пробраться в клуб из «Грешников». Когда О’Брайен после ролика выбежал на сцену, за ним гнались одержимые дети из всё тех же «Орудий».

Ведущий блистал остроумием и в своем вступительном монологе пошутил, что глава Netflix Тед Сарандос впервые в жизни оказался в кинотеатре, а успех F1 гарантировал блокбастеру появление сиквела под названием Caps Lock. Главной мишенью комика оказался Тимоти Шаламе, попавший недавно под огонь критики за свои пренебрежительные комментарии касательно оперы и балета. «Должен заметить, что меры безопасности сегодня особенно строги, — начал Конан, имея в виду предупреждения ФБР о возможных атаках и провокациях со стороны Ирана, но тут же продолжил. — Меня предупредили о возможных нападениях со стороны любителей оперы и балета». Когда камеры выхватили из толпы лицо смеющегося Шаламе, Конан невозмутимо отметил: «Они просто в ярости, что ты не включил в этот список джаз». Также ведущий прожарил зумерскую привычку смотреть разговорные ролики с динамичным видеорядом (к его речи добавился геймплей мобильной игры Subway Surfers) и негласное правило стримингов озвучивать всю визуальную информацию и повторять всё по десять раз для невнимательных зрителей, залипающих в смартфоны (вместе со Стерлингом К. Брауном они представили ремейк одной из сцен «Касабланки» в стиле Netflix).

Не только Конан был в ударе

Киран Калкин

Блистали и другие участники церемонии. Комик и актер Кумэйл Нанджиани вручал награду в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Когда стало понятно, что в седьмой раз в истории «Оскара» победителей будет двое, Нанджиани пошутил: «Довольно иронично, что в два раза больше времени займет вручение награды именно за лучший короткометражный мультфильм».

Киран Калкин, прошлогодний лауреат премии, умудрился унести домой очередную статуэтку, притом что он даже не был номинирован в этом году. Он объявлял победителя в номинации «Лучший актер второго плана», а завоевавший награду Шон Пенн («Битва за битвой») церемонию традиционно проигнорировал.

«Шон Пенн не смог быть здесь этим вечером, — невозмутимо отметил Калкин. — Ну, или не захотел. Так что я приму эту награду от его имени».

В номинациях «Лучший грим и прически» и «Лучшие костюмы» награду вручала Энн Хэтэуэй. Видимо, памятуя о скором выходе второй части фильма «Дьявол носит Prada», в пару к ней организаторы церемонии пригласили знаменитого бывшего редактора журнала Vogue Анну Винтур, с которой был фактически списан образ Миранды Пристли, начальницы героини Хэтэуэй по сюжету. Винтур не разочаровала. Когда Хэтэуэй предложила той зачитать список номинантов, дама не моргнув глазом ответила: «Спасибо, Эмили».

«Грешники» (не) против «Битвы за битвой»

Райан Куглер и Пол Томас Андерсон

Как и ожидалось, главным событием вечера стало соперничество двух релизов студии Warner Bros. Лента Пола Томаса Андерсона считалась фаворитом наградного сезона, но именно «Грешники» вошли в историю, удостоившись рекордных 16 номинаций на «Оскар».

В итоге два фаворита фактически поделили между собой основные категории. «Битва за битвой» одержала победу в шести номинациях, включая «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». «Грешники» забрали четыре награды, в том числе за лучшую мужскую роль, лучшую операторскую работу и лучший оригинальный сценарий.

Настоящим триумфатором стала выпустившая оба фильма студия Warner Bros. Discovery. Однако победа получилась горькой: Warner Bros. находится в процессе продажи Paramount Skydance Дэвида Эллисона (если совет директоров WBD вновь не передумает) и на следующей церемонии может предстать уже совершенно под другим названием, а главы студии Майкл Де Лука и Пэм Эбди могут и без работы остаться, если не сойдутся с новым владельцем характерами.

Эми Мэдиган завоевала свой первый «Оскар» в 75 лет

Эми Мэдиган

Эми Мэдиган, сыгравшая тетушку Глэдис в «Орудиях», стала самым старшим триумфатором этой церемонии — в сентябре прошлого года актриса отметила 75-летний юбилей.

Примечательно, что Мэдиган не самая возрастная победительница в категории «Лучшая женская роль второго плана». Этот титул остается за Пегги Эшкрофт, которая получила «Оскар» за «Поездку в Индию» в 77 лет. Однако один рекорд Мэдиган все же установила: своей первой номинации на «Оскар» она удостоилась за роль в драме «Дважды в жизни» в 1986 году, ровно 40 лет назад.

«Это просто потрясающе! — заявила победительница в своей речи. — Меня все спрашивают: прошло 40 лет, чем отличается этот раз? Что ж, главное отличие — вот этот золотой малыш». Кажется, теперь мы знаем, как называть статуэтки, когда в тексте срочно требуется синоним.

Церемонию почтил своим вниманием Грогу

Кстати, о малышах. На церемонию прибыл очаровательный диснеевский герой — главная звезда выходящей в мае картины «Мандалорец и Грогу», первого за 7 лет полнометражного фильма по «Звездным войнам».

Когда на сцене появились Сигурни Уивер и Педро Паскаль, партнеры Грогу по «Мандалорцу», камера выхватила и зеленокожего персонажа, мило флиртующего с Кейт Хадсон. Уивер не смогла оставить такое вопиющее поведение Хадсон без внимания, произнеся свою слегка видоизмененную фразу из «Чужих»: «Отвали от него, стерва!»

Награду в номинации «Лучшая операторская работа» впервые выиграла женщина

Отем Дюральд Аркапоу

В этом году победители семи из восьми основных категорий «Оскара» завоевали премию впервые. Единственным исключением из правила стал Шон Пенн, для которого эта статуэтка уже третья. Но даже так на общем фоне выделяется оператор «Грешников» Отем Дюральд Аркапоу. Она не просто завоевала свой первый «Оскар», а в принципе стала первой женщиной, отмеченной премией в категории «Лучшая операторская работа».

Более того, за всю историю награды женщины-операторы лишь в четвертый раз попадают в число номинантов. До Аркапоу этой чести удостаивались Рэйчел Моррисон («Ферма „Мадбаунд“», 2018), Эри Вегнер («Власть пса», 2021) и Мэнди Уокер («Элвис», 2022).

Аркапоу отлично поняла всю значимость момента и решила разделить его со всеми женщинами в аудитории. «Я прошу всех женщин встать, — попросила она в своей речи. — Потому что я чувствую, что без всех вас я бы этого не добилась».

Академия вручила первый «Оскар» за лучший кастинг

Кассандра Кулукундис

Еще одно «впервые» 98-й церемонии «Оскар» — первая награда в номинации «Лучший кастинг». Первопроходцем в этой категории стала директор по кастингу «Битвы за битвой» Кассандра Кулукундис, опередившая своих коллег из «Хамнета», «Секретного агента», «Грешников» и «Марти Великолепного».

Свою победу Кулукундис, работавшая на всех фильмах Пола Томаса Андерсона с «Магнолии», посвятила всем директорам по кастингу, которые трудились десятилетиями, но полностью игнорировались Академией.

Изменение в секции In Memoriam

В этом году организаторы смогли подобрать самый подходящий формат для секции In Memoriam, в которой вспоминают всех важных деятелей киноиндустрии, ушедших из жизни за прошедший год (не только актеров, режиссеров и продюсеров, но и, например, Марвина Леви, многолетнего публициста Стивена Спилберга, или художника Дрю Струзана, автора постеров к «Звездным войнам» и «Индиане Джонсу»). На этот раз на сцену выходили люди, хорошо знавшие или работавшие с усопшими, и делились трогательными и запоминающимся историями о них.

Актер Билли Кристал отдал дань памяти режиссеру Робу Райнеру и его жене Мишель, Рэйчел Макадамс вспомнила, что Дайан Китон всегда напевала на съемочной площадке одну и ту же песню, а Барбра Стрейзанд отметила, с какой страстью Роберт Редфорд поддерживал свободу слова, защиту окружающей среды и независимый кинематограф. «Я звала его интеллектуальным ковбоем, — призналась певица. — Сейчас я скучаю по нему больше, чем когда-либо, а ведь он так любил меня дразнить. Он называл меня Бабс, и я всегда возмущалась: „Ну разве я похожа на Бабс?“ Но то, как он это произносил, всегда вызывало у меня улыбку».

При этом при перечислении умерших Академия забыла упомянуть таких звезд, как Брижит Бардо, Джеймс Ван Дер Бик и Эрик Дэйн.

Немного цифр

«Лучший кастинг» стал первой новой категорией на «Оскаре» за 24 года.

Лишь четыре женщины за всю историю премии были номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая работа оператора».

Шон Пенн стал четвертым актером в истории, удостоенным трех наград Киноакадемии (трое других — Дэниел Дэй-Льюис, Джек Николсон и Уолтер Бреннан).

Главный неудачник церемонии — «Марти Великолепный». Несмотря на девять номинаций, фильм не выиграл ни в одной.

Настоящий рекорд по неудачам установила культовый композитор Дайан Уоррен. В этом году она была номинирована на «Оскар» уже в 17-й раз. И до сих пор ни одной победы, не считая почетного «Оскара».

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

