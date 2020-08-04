«Лука»: Мальчик-амфибия в стране вечного лета

С 17 июня в прокате — анимационный фильм о приключениях маленького морского чудовища, которое вышло на сушу в живописном итальянском городке. Рассказываем, что общего у «Луки» с Миядзаки, какую роль в эстетике фильма играет скутер Vespa и почему это идеальное летнее кино.



Лука — маленький ихтиандр, живущий под водой в залитой бирюзовым светом акватории Итальянской Ривьеры. Жизнь Луки не отличается разнообразием: день за днем он выводит на прогулку стайку пучеглазых рыбешек и следит, чтобы те не расплылись. Надводный мир опасен, внушают Луке чешуйчатые родители. Люди жестоки, им только дай повод убить морских обитателей, они даже называют их обидно — морскими чудовищами!

Так что на поверхность Луке подниматься запрещено. Но подростки редко слушаются старших, а мир людей, время от времени роняющих в море странные предметы, уж очень манит. И тут Лука знакомится с Альфредо — еще одним подростком-амфибией, который уже удачно вышел на сушу. Преодолев страх, Лука выбирается на берег, принимает человеческое обличье и, не успев оглянуться, принимает участие в людских делах — помогает местной девочке-неудачнице победить в марафоне.

История, придуманная сценаристом «Души» Майком Джонсом и писателем Джесси Эндрюсом («Я, Эрл и умирающая девушка»), похожа одновременно на Марка Твена и Дж. М. Барри, словно в маленьком прибрежном итальянском городке встретились Том Сойер и Питер Пэн. Название этого городка — Портороссо — очевидная отсылка к Хаяо Миядзаки и его знаменитому мультфильму про летчика-свинью. Режиссер «Луки» Энрико Касароса — большой поклонник Миядзаки, особенно его сериала «Конан — мальчик из будущего», центральной темой которого также было испытание дружбы разными трудностями. Работами Миядзаки вдохновлен и стиль этого трехмерного мультфильма: пластика героев комично дерганая, как у покадровой анимации, да и выглядят они почти как персонажи ранних аниме японского мастера.

Другой важный референс для визуального стиля «Луки» — классический мопед Vespa (он появляется уже в трейлере) и вообще mid-century-дизайн. Время действия фильма — та самая середина прошлого века, ностальгическое время вечных каникул и нескончаемого лета; во всяком случае, таким оно воспринимается в свете старых классических фильмов.

Это ощущение усиливает и новая технологическая фишка Pixar — невероятно красивая и реалистичная вода. Подводный мир, преломляющиеся в толще воды солнечные лучи, зеркальный блеск поверхности — все это выглядит лучше, чем в жизни. Хочется немедленно броситься на экран, чтобы окунуться в это рисованное море! А на берегу Луку ждет типичный пиксаровский мир розовых закатов и милых персонажей, словно сделанных из приятного на ощупь силикона. Так выглядит даже пушистый кот — кстати, единственный герой фильма, подозревающий об истинной сути Луки и Альфредо, которую они вынуждены скрывать от людей.

И, конечно, как всегда бывает в мультфильмах студии, в «Луке» много личной истории его создателя. Детство Касароса провел в Генуе и, как и Лука, часто чувствовал себя аутсайдером. И у маленького Энрико тоже был друг по имени Альфредо, который вытащил его из кокона затянувшегося детства и показал удивительный большой мир. Тема отношений взрослеющего ребенка с родителями, центральный конфликт «Луки», присутствовала и в дебюте Касаросы — номинированной на «Оскар» короткометражке «Луна». Там главный герой в процессе знакомства с деталями необычной работы папы и дедушки (космических дворников, очищающих Луну от звезд) размышлял, должен ли он заниматься тем же самым или имеет право идти своим путем. Тут главный герой уже смело выходит на дорогу, по которой еще не ступали ласты его осторожных предков.