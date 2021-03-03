Зачем в 2021 году смотреть сериал про карате «Кобра Кай»? Затем, что он просто хорош!

На КиноПоиск HD вышло два первых сезона «Кобры Кай» — сериала, сюжет которого вращается вокруг школы карате. Рассказываем, что это за вселенная и почему на нее стоит обратить внимание.

До сериала ведь были фильмы, так? О чем они?

Все верно. «Кобра Кай» выросла из франшизы «Парень-каратист». Первый фильм вышел в 1984 году и рассказывал о подростке Дэниеле ЛаРуссо, которого сыграл Ральф Маччио. По сюжету его герой переходит в новую школу и сразу сталкивается с буллингом: после того как у Дэниела завязывается дружба с чирлидершей Эли, над ним начинают издеваться ее бывший парень Джонни Лоуренс (Уильям Забка) и его банда каратистов. Но все меняется, когда Дэниел знакомится с мастером боевых искусств мистером Мияги. Тот начинает тренировать подростка и помогает ему в победе над Джонни.

«Парень-каратист» имел большой успех в США, собрав в прокате 90 млн долларов при бюджете в 8 миллионов, а Пэт Морита, сыгравший Мияги, получил номинацию на «Оскар». Позже вышло три продолжения. В них Дэниел и его наставник побывали в Японии («Парень-каратист 2») и сразились с основателем «Кобры Кай» Терри Сильвером («Парень-каратист 3»), после чего Мияги взял в ученицы внучку американского солдата (первая главная роль Хилари Суэнк), спасшего его во время Второй мировой войны («Парень-каратист 4»). Впрочем, зрители встретили сиквелы прохладно, а последняя часть заработала в кинотеатрах всего 15 млн долларов (худший результат во всей франшизе).

За что любят оригинальный фильм?

«Парень-каратист» поженил кино про боевые искусства со спортивной драмой в духе «Рокки». Неудивительно, ведь оба фильма поставил один и тот же режиссер — Джон Г. Эвилдсен. Экшен-сцены в «Парне-каратисте» сняты с оглядкой на боевики с Брюсом Ли и Джеки Чаном. Не менее важным моментом было то, что Дэниел приходил к триумфу благодаря работе с наставником и духовной силе. А главная заслуга Эвилдсена в том, что он превратил эту историю в кино для всей семьи — с юмором, экшеном и духоподъемным посылом.

Кроме того, «Парень-каратист» — квинтэссенция 80-х. Тут и цветастые мотоциклы, и бумбоксы, и посиделки у костра на пляжах Калифорнии, и залы с игровыми автоматами, которые фанаты фильма посещают до сих пор. И все это под хиты эпохи вроде «The Moment of Truth» Survivor и «You're the Best» Джо Эспозито.

Стоп, а что такое «Кобра Кай»?

«Кобра Кай» — школа карате, основанная в конце 70-х ветераном Вьетнама Терри Сильвером и его сослуживцем Джоном Кризом. Ее ученикам внушали, что противник не заслуживает пощады, а еще позволяли им нарушать правила боя. На момент встречи с Дэниелом герой Джонни и его друзья были учениками «Кобры». Школа была закрыта в финале «Парня-каратиста 3», после того как Дэниел победил ее бойца, нанятого Сильвером.

А про что сериал?

«Кобра Кай» начинается через 30 лет после поединка Джонни и Дэниела. ЛаРуссо завязал с карате и открыл сеть автосалонов, а Лоуренс едва сводит концы с концами и однажды решает возродить «Кобру Кай», куда приглашает новых воспитанников, в том числе своего соседа-подростка Мигеля. Сериал много времени уделяет детям главных героев — Саманте (дочь Дэниела) и Робби (сын Джонни), чье знакомство с Мигелем перерастает в любовный треугольник.

Что в нем особенного?

Во-первых, несмотря связь с фильмами, «Кобра Кай» — вполне самодостаточный сериал. Зрители отмечают, что шоу отлично смотрится в отрыве от квадрологии. Авторы показывают новое поколение героев и при этом не забывают про отношения Джонни и Дэниела. Те по-прежнему конфликтуют и даже схлестнутся как минимум один раз, теперь уже из-за детей. Во-вторых, «Кобра Кай» — честная подростковая драма. Сценаристы не делят юных героев на хороших и плохих, в их историях есть полутона. Например, в одной сцене Мигель может вызывать сочувствие из-за буллинга, а в другой — напиться и затеять драку. Наконец, в «Кобре Кай» полно отсылок к «Парню-каратисту» — от появления знакомых героев вроде Джона Криза (Мартин Коув) и давнего приятеля Джонни, Томми (Роб Гэррисон), до цитирования отдельных сцен и хореографии старых боев.

Кто работает над сериалом?

Шоураннеры сериала — Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг и Джош Хилд. Все трое пришли в «Кобру» из полнометражного кино, где писали в основном комедии. Харвитц и Шлоссберг — сценаристы серии «Гарольд и Кумар» и восьмой части «Американского пирога», а Хилд — «Мальчишника в Новом Орлеане» и «Машины времени в джакузи».

Сколько еще он будет идти?

Пока не ясно. Сериал уже продлили на четвертый сезон (его начали снимать в конце февраля), но, по словам шоураннеров, он точно не будет последним. Хилд, Харвитц и Шлоссберг уже придумали концовку, но число сезонов все равно зависит от Netflix, который приютил проект после второго сезона. Учитывая, что в последнее время сервис стал реже выпускать длинные сериалы, «Кобра Кай» может завершиться в ближайшие годы.

Первые два сезона «Кобры Кай» доступны на КиноПоиск HD