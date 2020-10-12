Как познакомить детей с Пикассо и Рембрандтом, чтобы они не заскучали? Через кино!

Древнегреческие боги, полотна великих художников, экскурсии по мировым музеям и путешествия в прошлое — составили для детей и родителей веселый и познавательный киномаршрут на время каникул.

Современному школьнику для расширения кругозора уже доступны сотни энциклопедий, музеи всего мира и десятки познавательных документальных фильмов об истории искусства. Но что если ребенок наотрез отказывается читать книги и смотреть серьезное кино о великих живописцах, композиторах и скульпторах? Можно втянуть его в мир искусства с помощью увлекательных киноприключений! Вот список того, что еще, кроме трилогии «Ночь в музее», можно посмотреть всей семьей на каникулах и как познакомиться с древними мифами и легендами, знаменитыми картинами, классической музыкой и историей.

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«Мумия: Гробница императора драконов»

Археологи и искатели приключений Рик и Эвелин О’Коннелл отошли от дел и живут обычной жизнью. Но, когда их повзрослевший сын Алекс случайно возвращает к жизни проклятого много лет назад китайского императора и его огромную армию, родители не могут остаться в стороне. Семья отправляется в новое путешествие, чтобы навсегда уничтожить древнего кровожадного правителя.

В чем польза: познакомиться с некоторыми историями и артефактами китайской культуры, узнать древние предания о терракотовой армии и совершить виртуальную прогулку по Великой Китайской стене.

«Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Неутомимый археолог Индиана Джонс отправляется на поиски своего отца, чтобы вместе с ним разгадать загадку святого Грааля — священной чаши, из которой Иисус пил на Тайной вечере и в которую затем была собрана его кровь. Согласно легенде, глоток из Грааля способен подарить любому бессмертие и исцелить от тяжелых ран. Индиане и профессору Генри Джонсу-старшему предстоит на практике проверить достоверность красивого мифа, попутно сражаясь с нацистами, также желающими завладеть Граалем.

В чем польза: узнать средневековые легенды о христианских реликвиях, разобраться в многочисленных теориях о волшебной чаше, проплыть по знаменитому Гранд-каналу в Венеции и увидеть храм Эль-Хазне в Иордании, который входит в список памятников ЮНЕСКО и в «Новые семь чудес света».

«Иван Васильевич меняет профессию»

Изобретатель Шурик с помощью машины времени случайно открывает портал в XVI век. В результате эксперимента Иван Грозный попадает в 1970-е годы, а жильцы обыкновенного многоквартирного дома оказываются во дворце царя. Советская классика о путешествии во времени со всеми вытекающими обстоятельствами — погонями, интригами, песнями и романтикой.

В чем польза: «познакомиться» с Иваном Грозным, а еще исследовать каждый уголок Ростовского кремля, где снимались все сцены XVI века.

«Старики-разбойники»

Следователю Николаю Сергеевичу Мячикову начальство грозит увольнением, если он в ближайший месяц не раскроет хотя бы одно преступление. Тогда его друг, инженер Валентин Петрович Воробьев, предлагает провернуть блестящую аферу — украсть из музея картину Рембрандта, а затем успешно раскрыть фиктивное дело. К сожалению, старикам-разбойникам не везет: пропажу полотна никто не замечает, как и его возвращение.

В чем польза: можно познакомиться не только с творением Рембрандта — картиной «Портрет молодого человека с кружевным воротником», но еще и со статуями кондотьеров Гаттамелаты и Коллеони работы Донателло и Верроккьо, которые гонятся за Мячиковым в его кошмаре.

«Как украсть миллион»

Париж, 1960-е годы. Два незадачливых авантюриста вынуждены похитить статуэтку Венеры авторства Бенвенуто Челлини из охраняемой галереи искусств «Клебер-Лафайет». Одна из похитителей — Николь, дочь коллекционера и талантливого художника. Интрига в том, что отец девушки Шарль Боннэ продает не подлинные произведения искусства, а подделки — идеальные имитации полотен великих художников. Кажется, что никто не замечает обмана, однако, согласившись выставить в галерее статуэтку обнаженной Венеры (разумеется, тоже подделку), Боннэ ставит себя в опасное положение, ведь по правилам экспонат должны осмотреть эксперты. Чтобы спасти ситуацию, дочка привлекает к делу единственного знакомого ей грабителя Саймона Дермотта, а он, на самом деле, тот самый искусствовед, желающий разоблачить ее отца.

В чем польза: детально изучить картины Ван Гога, Тулуз-Лотрека и Рембрандта, а еще со всех сторон осмотреть статуэтку Венеры.

«Охотники за сокровищами»

В 1944 году группа американских искусствоведов отправляется на опасное задание. Задача ученых — во что бы то ни стало спасти из рук немцев ценные произведения искусства и сохранить историческое наследие многих стран, от Франции до Италии. По словам режиссера, 80% сцен произошло и в реальности, а отряд искусствоведов-спасателей — небольшая организация, на самом деле существовавшая в годы Второй мировой войны.

В чем польза: узнать о подвиге искусствоведов-смельчаков, полюбоваться фреской «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, статуей «Мадонна Брюгге» Микеланджело и Гентским алтарем.

«Гамбит»

Искусствовед Гарри Дин работает у владельца частной галереи, богатого коллекционера Лайонела Шабандара. Чтобы отомстить грубому начальнику, Дин решает продать ему поддельную картину Клода Моне «Стога на закате», написанную его другом, талантливым художником-копиистом. Дело в том, что у Шабандара уже есть другое полотно Моне — «Стога на рассвете», и Дин рассчитывает, что дело будет легким. Однако события принимают неожиданный поворот, когда к экспертизе подделки привлекают другого специалиста.

В чем польза: узнать о полотнах великого импрессиониста и познакомиться с их историей.

«Черный квадрат»

Однажды из музея современного искусства «Эрарта» пропадает «Черный квадрат» Казимира Малевича. Уточнение: не картина, а именно квадрат, изображенный на ней. Квадрат, отрастивший руки, ноги и глаза, приходит в дом к работнику музея Эрику Круглову и бесцеремонно объявляет, что намерен жить среди людей. Позже выясняется, что у Немалевича (как называет себя Квадрат) есть особый дар: он может оживлять шедевры мирового искусства. Благодаря его проделкам в город попадают десятки героев великих произведений — от «Крика» Эдварда Мунка до «Мыслителя» Огюста Родена. В забавной и увлекательной форме анимационный сериал рассказывает о многих картинах и скульптурах, а в конце каждой серии есть справка об авторе, годе создания, месте хранения и технике исполнения произведения.

В чем польза: вместо чтения энциклопедии весело и просто познакомиться с направлениями, стилями и шедеврами мирового искусства.

«Перси Джексон и похититель молний»

Обычный подросток оказывается сыном греческого бога Посейдона и отправляется в лагерь, где обучают таких же полубогов. Чтобы выяснить, кто стоит за похищением молний Зевса, Перси и его друзьям предстоит одолеть Медузу Горгону, сразиться с гидрой, спуститься в царство Аида и погулять по нашвилловскому Парфенону, встретиться с Гермесом, Зевсом, Персефоной и десятком других мифических героев и существ.

В чем польза: разобраться в мифах о древнегреческих богах и увидеть реплику Парфенона в Нашвилле.

«Приходите завтра…»

Простая девушка из сибирской глубинки приезжает в Москву, чтобы стать певицей. Она останавливается у знакомого скульптора и пытается освоиться в большом городе. Благодаря своему незаурядному голосу ей удается поступить в музыкальную академию и добиться успеха.

В чем польза: увидеть старую Москву, побывать в рабочем кабинете скульптора, послушать классическую музыку, узнать, как выйти из творческого кризиса и найти свой путь в искусстве.