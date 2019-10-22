Какие фильмы помогут лучше понять своего ребенка? Выбирают психологи, педагоги и режиссеры

Как реагировать на первую любовь? Почему прилежный ученик перестает учиться? И что он чувствует, когда родитель видит в нем только бунтаря? Что происходит с психикой, когда ее одолевают гормоны? Мы попросили экспертов, работающих с детьми, посоветовать фильмы, которые помогут понять ребенка и, возможно, подтолкнут на разговор о чувствах. Для удобства они расставлены по возрастному принципу — от кино для маленьких до такого, что стоит показывать подросткам или посмотреть самим родителям.
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«Тайна Коко»
Максим Буланов, магистр педагогики, автор Telegram-канала «Бездетный тьютор»
Этот мультфильм рассказывает историю о том, как важно растущему человеку следовать за своей мечтой и как взрослые могут поддержать его. Сюжет учит взрослых быть искренними с детьми и принимать ошибки молодости, которые могут блокировать не только личное, но и семейное счастье. Открывая вместе с Мигелем тайну его семьи, вы задумаетесь о собственных обидах прошлого и, надеюсь, сможете с ними справиться.
«Головоломка»
Дина Годер, программный директор Большого фестиваля мультфильмов, анимационный критик
«Головоломка» считается фильмом для семейного просмотра, но, по-моему, адресуется в первую очередь родителям. Мы видим, как происходит в наших головах работа пяти основных эмоций — радости, печали, гнева, страха и отвращения, превратившихся в пятерых разноцветных человечков — и как они, сидя за пультом, управляют нашим поведением и нашей жизнью. Это выглядит очень просто, но и очень наглядно, особенно в случае с девочкой, как в фильме. Сразу понимаешь, что, какой бы ни была идеальная семья (чего не бывает), жизнь подростка все равно ад! Он не управляет собой, его ценности рушатся одна за другой, и сделать с этим ничего нельзя — можно только понять и поддержать его.
В фильме сказано много важного, но его главная мысль: печаль иногда нужнее радости. Там говорится и о необходимости греющих глубинных воспоминаний. И еще в нем много остроумного — например, эпизод про абстрактное мышление. Меня тронул момент с появлением воображаемого бойфренда; в оригинальной версии он бойфренд из Канады — так говорят американские девочки, если невыносимо признаваться, что парня нет. Он есть, только в Канаде живет. Для подростков, мне кажется, это кино тоже должно быть утешительным: когда взрываются гормоны и все почему-то бесит, можно представить, что у тебя в голове разноцветные человечки пытаются разобраться, как сделать тебя счастливым. Но у них пока не все получается.
«Ведьмы»
Амир Тагиев и Катя Мелихова, создатели лагеря «Кавардак»
Роальд Даль в своих «Ведьмах» говорит о том, что бывает, когда родительские страхи не дают разглядеть ребенка и принять его таким, какой он есть. Рекомендуем посмотреть этот фильм через вот какую призму: ведьмы — это те взрослые, которые снаружи улыбаются детям, а при этом только и думают, как бы помешать ребенку стать собой. Дети раздражают их как факт, и им было бы гораздо спокойнее, если бы все они были тихими серыми мышками. А бабушка — человек, принимающий ребенка, она всецело доверяет ему и вселяет в него уверенность в своих силах. Благодаря ей он знает, что может победить ведьм. Обратите внимание на то, как бабушка наделяет внука силой благодаря своей вере в него, а родители Бруно отворачиваются от него, потому что теперь он совсем не такой, каким его хотят видеть.
«Каникулы маленького Николя»
Надежда Папудогло, главный редактор «Мела»
Николя — культовый французский герой уже многие десятилетия. В России ему не очень повезло: книги о нем прошли по касательной, возможно, из-за перевода. Хотя в оригинале это прекрасное сочетание юмора и блестящих иллюстраций, а Николя — идеальный герой для школьников. Фильмы отчасти компенсировали неудачу книг, все-таки сделав его и нашим героем. «Каникулы маленького Николя» надо смотреть всей семьей — не пожалеете, будете смеяться от начала до конца. Иногда вместе, а иногда кто-то будет сидеть с мрачным лицом, зато другие будут держаться за животы. Это идеальный набор узнаваемых ситуаций, поданных с самоиронией. Бонусом прекрасная атмосфера юга Франции, пляжей, моря, отдыха.
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Татьяна Мирошник, режиссер, сценарист и эксперт по детскому кино
Детское и семейное кино — хороший повод для разговора на разные темы. Понимаю, что у многих детей предубеждение к фильмам прошлых лет, но, вполне возможно, если они окажутся рядом с экраном и что-то из увиденного их затронет, то это сможет стать началом важного разговора. Черно-белое кино создает большую дистанцию между современными детьми и тем, что происходит на экране. В результате детям кажется, что обсуждать героев не из нашего времени безопасно. Мы с детьми обсуждали «Добро пожаловать» на проекте «Кинорецензии от юных зрителей», и каждый увидел в фильме что-то свое. Кто-то — силу духа Кости Иночкина, кто-то — преданность друзей, а кто-то — заботу вожатых о несчастном беглеце. Посмотрев его с детьми, родители смогут понять, какие темы тронули ребенка. Если он с завистью смотрит на то, как друзья помогают беглецу, может, ему в реальной жизни не хватает таких верных товарищей?
«Маленькая мисс Счастье»
Софья Погосян, фандрайзерка и ведущая занятий фонда для детей в трудной жизненной ситуации «Шалаш»
Мы видим самую обыкновенную, неидеальную семью: фастфуд на ужин, неудобные темы за столом, приводящие к бытовым конфликтам. Папа делит мир на черное и белое, веря, что есть путь победителя и неудачника. Он всячески старается уберечь свою дочь Олив от неудач и направить на путь победителя. Дедушка верит в то, к чему стремится Олив, поддерживает и находит в нужный момент самые важные слова. Мама заботится обо всех, старается найти положительные моменты в не самые светлые времена. Дядя старается быть честным, делится опытом и находит со всеми общий язык. Но главная черта взрослых в том, что все они последовательны и не отклоняются от своего курса, при этом открыто говорят о своих ошибках. Они дают прожить своим детям их собственный опыт и эмоции, будь то обет молчания длиною в год или громкое отчаяние с выражением ненависти. Конкурс красоты становится для всех испытанием, ведь мало кто легко справляется с давлением навязываемых ценностей. Спасает мама, озвучившая важную для Олив мысль: она может отказаться от участия, только если хочет этого сама. Разрушился ли мир Олив из-за неудач? Кажется, что с поддержкой семьи ей все было абсолютно ни по чем. Она достигла своей цели, была на собственной высоте и осталась настоящей мисс Счастье.
«Королевство полной луны»
Нина Ведминская, основательница подростковой киношколы «Цех»
Это один из моих любимых фильмов, который я с удовольствием пересмотрю с шестилетним сыном — он уже интересуется противоположным полом и переживает из-за мнения девочек. Иногда родители не воспринимают детские переживания всерьез, преуменьшая роль таких чувств в жизни своих детей. Они не пытаются понять и услышать детей, считая их проблемы незначительными. Мне кажется, этот фильм способен пробудить в каждом взрослом воспоминания о первых чувствах и помочь увидеть их со стороны еще маленького, но уже очень чувствительного человека, у которого есть вся гамма взрослых переживаний и чувств.
«Вам и не снилось...»
Антонина Болотова, руководительница тьюторской службы «Новой школы»
Во-первых, его стоит смотреть, чтобы напомнить себе, какой хрупкой и пронзительной бывает любовь подростка, какими ранимыми и одновременно колючими становятся дети в этот момент. Во-вторых, в фильме ярко показана ситуация, когда из-за сильной родительской тревоги и собственного негативного опыта одна из героинь вторгается в жизнь сына и рискует разрушить не только отношения с ним, но и его будущее. Так что если у вас кончаются силы принимать, понимать и доверять, если вам начинает казаться, что страдания подростков — это блажь, то включайте этот фильм и запасайтесь носовыми платочками. А семейный просмотр может стать хорошим началом для важного и доверительного разговора о первой любви со своим ребенком.
«Клуб „Завтрак“»
Лена Аверьянова, главный редактор «Нет, это нормально»
У меня на холодильнике висит список фильмов, которые я планирую показать дочери в ближайшие годы. «Клуб „Завтрак“» занимает в нем особое место: я бы сказала, что это мой любимый фильм о взрослении, школе, подростках. Включи «Клуб „Завтрак“» в любой момент, и он всегда будет актуален. Во многом потому, что дети из года в год сталкиваются с вечными проблемами — от сепарации до поиска своей идентичности. А еще потому, что работает фильм с какими-то очень глубокими образами и ценностями. Я с нетерпением жду момента, когда моя дочь впервые недовольно закатит глаза, когда я предложу ей посмотреть «Клуб „Завтрак“», а потом будет вытирать с этих же глаз слезы сопричастности и узнавания. Наверное, это одна из вех, которую стоит пройти всем родителям.
«Отрочество»
Анастасия Россинская, педагог, руководительница киноклуба для родителей SKAM
Это одновременно и художественный фильм, и фактически психологический эксперимент. Съемки продолжались 12 лет, при этом состав актеров не менялся. Мы видим, как растет мальчик, проходя через типичные жизненные ситуации: развод родителей, новые браки матери, встречи с отцом по праздникам, отношения с сестрой — и начинаем понимать, что даже при внешне цивилизованном решении взрослыми семейных проблем это оставляет отпечаток на психике ребенка.
«Призрачный мир»
Федор Катасонов, педиатр, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку»
Для меня сомнительно, что кино может помочь понять ребенка. Для глубокого понимания, на мой взгляд, нужен текст, это удел психологической литературы. Но я уверен, что кино может помочь принять ребенка таким, какой он есть, даже не понимая его до конца. В том числе убедившись, что он такой не один. Здесь мне первым в голову приходит фильм, где наглядно показано, как колбасит юных девушек-подростков. Им надо определяться, что делать со своей дружбой, которая теряет основы и трещит по швам, как начать карьерный, социальный и даже сексуальный путь. Тонкая чувствительность, прикрытая коркой цинизма, приправленная непониманием собственных чувств и мотиваций, — универсальный портрет подростка в момент сепарации от родителей.