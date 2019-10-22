Какие фильмы помогут лучше понять своего ребенка? Выбирают психологи, педагоги и режиссеры

«Головоломка» считается фильмом для семейного просмотра, но, по-моему, адресуется в первую очередь родителям. Мы видим, как происходит в наших головах работа пяти основных эмоций — радости, печали, гнева, страха и отвращения, превратившихся в пятерых разноцветных человечков — и как они, сидя за пультом, управляют нашим поведением и нашей жизнью. Это выглядит очень просто, но и очень наглядно, особенно в случае с девочкой, как в фильме. Сразу понимаешь, что, какой бы ни была идеальная семья (чего не бывает), жизнь подростка все равно ад! Он не управляет собой, его ценности рушатся одна за другой, и сделать с этим ничего нельзя — можно только понять и поддержать его.

В фильме сказано много важного, но его главная мысль: печаль иногда нужнее радости. Там говорится и о необходимости греющих глубинных воспоминаний. И еще в нем много остроумного — например, эпизод про абстрактное мышление. Меня тронул момент с появлением воображаемого бойфренда; в оригинальной версии он бойфренд из Канады — так говорят американские девочки, если невыносимо признаваться, что парня нет. Он есть, только в Канаде живет. Для подростков, мне кажется, это кино тоже должно быть утешительным: когда взрываются гормоны и все почему-то бесит, можно представить, что у тебя в голове разноцветные человечки пытаются разобраться, как сделать тебя счастливым. Но у них пока не все получается.